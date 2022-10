Faktencheck zur 14. Bundesliga-Runde 2022/23

Der 14. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt unter anderem Aufsteiger Austria...

Der 14. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt unter anderem Aufsteiger Austria Lustenau den SK Rapid zu einem interessanten Duell. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo die beiden Europacup-Vertreter Sturm und die Austria, die SV Ried und Altach empfangen.

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol

Samstag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Für den SK Austria Klagenfurt läuft es seit einigen Wochen bestens und man hat sich mit einer beeindruckenden Serie still und heimlich in der Meistergruppe festgesetzt. Aus den letzten fünf Spielen gab es gleich vier Siege und belegt man aktuell den vierten Tabellenplatz und ist auf Kurs in Richtung Meistergruppe. Zuletzt gab es einen tollen 1:0-Auswärtserfolg beim kriselnden SK Rapid, wo man wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten einfahren konnte. Nun geht es gegen die WSG Tirol, gegen die man in der Bundesliga eine gute Bilanz aufweist und bislang nicht verloren hat.

Bei der WSG geht das Auf und Ab in dieser Saison munter weiter und nun befindet man sich wieder in einem besseren Gemütszustand. Nachdem man zunächst drei Spiele in Serie verlor, folgten zuletzt in der Liga zwei Siege in Folge, womit man den Sprung in die Meistergruppe geschafft hat. Der Auftritt in Hartberg am vergangenen Spieltag war dabei besonders beeindruckend und man ließ sich auch von einem zwischenzeitlichen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und siegte letztlich deutlich mit einem 5:1. Nun hat man die Chance, mit einem Sieg in Klagenfurt eine kleine Siegesserie zu starten und auf die Kärntner punktetechnisch aufzuschließen.

Im Hinspiel holte der SK Austria Klagenfurt nach 0:2-Rückstand einen Punkt und punktete dabei erstmals nach 2-Tore-Rückstand in der Bundesliga. Beide Klagenfurt-Tore fielen in der Nachspielzeit – das gelang den Kärntnern in keinem anderen BL-Spiel.

Der SK Austria Klagenfurt holte in dieser Saison der Bundesliga 20 Punkte aus den ersten 13 Spielen und damit um fünf Punkte mehr als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (15). Die Kärntner gewannen vier der letzten fünf BL-Spiele, in den ersten acht Spielen gab es nur zwei Siege.

Die WSG Tirol steht in dieser Saison der Bundesliga nach 13 Spielen bei 17 Punkten, bei vier mehr als in der Vorsaison. Mehr waren es bei den Tirolern zum Vergleichszeitpunkt nur 2020/21 (damals 20). Die Tiroler gewannen erstmals in dieser BL-Saison zwei Spiele in Folge.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte sieben Kopfballtore – Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Eines dieser sieben Tore erzielte Jonas Arweiler in der Nachspielzeit des Hinspiels gegen die WSG Tirol.

Die WSG Tirol gewann vier der neun Spiele nach 0:1-Rückstand – Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Damit holten die Tiroler in dieser BL-Saison bereits mehr Siege nach 0:1-Rückständen als in ihren ersten drei Saisonen zusammen (3).

Letztes Duell:

WSG 2:2 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 3 (2 Siege Klagenfurt, 1 Remis)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Wimmer / Sulzbacher, Müller

Nächstes Spiel: Ried-Klagenfurt / WSG-Austria

SC Austria Lustenau – SK Rapid Wien

Samstag 17:00, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Beim SC Austria Lustenau läuft es in den letzten Wochen alles andere als rund und man hat aktuell in der Bundesliga die längste Negativserie am Laufen. Seit mittlerweile neun Spielen wartet der Aufsteiger auf einen Sieg und ist damit auch in der Tabelle nach unten durchgereicht worden. Zumindest konnte man zuletzt eine Negativserie stoppen und nachdem man vier Spiele in Serie verlor, gab es im Heimspiel gegen die SV Ried ein 0:0 und damit auch die erste Partie ohne einen Gegentreffer. Nun wollen die Lustenauer den nächsten Schritt machen und endlich wieder drei Punkte einfahren.

Der SK Rapid Wien konnte unter der Woche kräftig durchatmen und eine Negativserie vor eigenem Publikum beenden. Mit dem 5:1-Erfolg über den Tabellenletzten Hartberg feierte man nicht nur einen langersehnten Heimsieg, sondern kletterte auch wieder zurück in die die Meistergruppe. Vor allem Stürmer Burgstaller konnte kräftiges Selbstvertrauen tanken, nachdem er einen Tripplepack erzielte. Nun darf man auf das Auftreten der Wiener beim Auswärtsspiel in Lustenau gespannt sein und ob dieser Heimerfolg einige Blockaden lösen konnte.

Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga gegen den SC Austria Lustenau zwar erstmals fünf Spiele in Folge ungeschlagen, gab aber im Hinspiel (1:1) erstmals nach den vier Siegen in der Saison 1999/2000 wieder Punkte ab.

Der SK Rapid Wien gewann in der Saison 1999/2000 beide Auswärtsspiele beim SC Austria Lustenau, nachdem die Hütteldorfer in der Bundesliga zuvor in den ersten zwei gemeinsamen Saisonen in Lustenau sieglos blieben (2U 2N).

Der SC Austria Lustenau erzielte erst in einem Spiel dieser Saison der Bundesliga das erste Tor im Spiel (beim 2:1-Auftaktsieg gegen die WSG Tirol). Danach kassierten die Vorarlberger 11-mal in Folge das erste Tor im Spiel, ehe diese Serie beim 0:0 gegen die SV Ried am 13. Spieltag beendet wurde.

Der SK Rapid Wien gab im Nachtragsspiel gegen den TSV Egger Glas Hartberg 27 Schüsse ab. So viele Schüsse gaben die Hütteldorfer zuletzt am 29. November 2020 in einem Spiel der Bundesliga ab – damals sogar 35 Schüsse beim 1:1 gegen den FK Austria Wien.

Der SK Rapid Wien hatte 103 hohe Ballgewinne (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – nur der FC Red Bull Salzburg (115) mehr in dieser Saison der Bundesliga. Die Pressinglinie der Hütteldorfer startete im Schnitt 42,7 Meter vor dem eigenen Tor – nur bei Salzburg (42,9) und dem SK Puntigamer Sturm Graz (43,2) weiter vorne.

Letztes Duell:

Rapid 1:1 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 13 (2 Siege Lustenau, 3 Remis, 8 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Grabher / Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Lustenau / Rapid-LASK

FC Red Bull Salzburg – TSV Hartberg

Samstag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Gerhard Grobelnik

Für den Meister Red Bull Salzburg wartet vor den Wochen der Wahrheit noch das tägliche Brot in der Liga, wo man nun auf den TSV Hartberg trifft. Dabei darf man gespannt sein, wie die Bullen dieses Spiel anlegen werden, findet es doch zwischen den Entscheidungsspielen in der Champions League statt und trifft man nun auf den Tabellenletzten, der aktuell die schwächste Mannschaft der Liga ist. Dieses Spiel wird viel über die Einstellung und Mentalität der Bullen verraten und ob auch der zweite Anzug sitzt, denn einen Ausrutscher darf man sich nicht leisten, hängt den Salzburgern doch Sturm bereits hartnäckig im Nacken.

Beim TSV Hartberg kriselt es dagegen ordentlich und ist man aktuell wohl ohne Frage das schwächste Team der Liga. In den vergangenen Tagen setzte es gleich zwei 1:5-Niederlagen und das gegen Mannschaften, die nicht gerade groß aufspielen in dieser Spielzeit. Daher verwundert es auch nicht, dass man aus den letzten neun Spielen nur eines gewinnen konnte und gleich sieben (!) Niederlagen einsteckte, womit der Trainerstuhl von Klaus Schmidt ordentlich wackelt. Daher sollten die Steirer einiges an Sorgenfalten vor diesem Spiel haben, denn wenn Salzburg das Spiel ernstnimmt, könnte es das nächste Debakel geben und wäre ein Trainerwechsel wohl unvermeidbar, sofern man die Saison noch retten möchte.

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg ungeschlagen (10S 1U), so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage absolvierten die Salzburger sonst nur gegen den SKN St. Pölten (16) und SV Grödig (12).

Der FC Red Bull Salzburg erzielte in der Bundesliga in den ersten 11 Spielen gegen den TSV Hartberg 39 Tore. Das überbietet in einem Duell in der BL-Historie in den ersten 11 Spielen nur Salzburg selbst – gegen den SV Grödig waren es 40 Tore.

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 33 Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen (27S 6U). Die letzten drei endeten aber jeweils mit einem Remis. In drei BL-Heimspielen in Folge sieglos blieb Salzburg zuletzt im September 2012 unter Roger Schmidt, vier in Folge waren es seit der Saison 2005/06 noch nie.

Der FC Red Bull Salzburg kassierte in den ersten 13 Spielen dieser Saison der Bundesliga nur acht Gegentore – so wenige wie zuletzt 2006/07 (damals sogar nur 7). Weiters blieb Salzburg in sieben dieser 13 Spiele ohne Gegentor – wie zuletzt 06/07 (ebenfalls 7).

Jedes der sechs Tore des TSV Hartberg gegen den FC Red Bull Salzburg in der Bundesliga erzielte ein anderer Spieler (Huber, Dossou, Rep, Tadic, Rakowitz und Niemann).

Letztes Duell:

Hartberg 0:2 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 11 (10 Siege Salzburg, 1 Remis)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Sucic / Farkas

Nächstes Spiel: WAC-Salzburg / Hartberg-Lustenau

FK Austria Wien – SCR Altach

Sonntag 14:30, Generali Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Für den FK Austria Wien steht auf dem Höhepunkt der körperlichen Belastung die nächste unangenehme Aufgabe vor der Tür und man empfängt die im Aufschwung befindlichen Altacher. Zuletzt gab es für die Violetten zwei Unentschieden, wobei man mit jenem beim LASK wesentlich besser leben konnte, als in der Conference League gegen Lech Posen, wo man die letzte Aufstiegschance verspielte. Das größte Fragezeichen wird bei den Violetten vermutlich sein, wer für dieses Spiel fit sein wird und ob man speziell in der Offensive mehr Optionen zur Verfügung hat als zuletzt. Ein Sieg ist aufgrund der Tabellenkonstellation beinahe Pflicht und sinnt man sicherlich auch auf Revanche, nachdem man das Hinspiel in der Nachspielzeit mit 3:2 verlor.

Der SCR Altach auf der anderen Seite befindet sich seit einigen Wochen bereits im Aufwind und untermauert das auch mit guten Ergebnissen. Aus den letzten vier Spielen gab es gleich drei Siege und einzig gegen Meister Salzburg setzte es eine knappe 2:3 Niederlage. Zuletzt lieferte man sich im Lavantal gegen den WAC einen spektakulären Schlagabtausch und holte letztlich einen 3:2 Sieg, womit man sich etwas Luft nach unten verschaffen konnte. Nun hätte man sogar die Möglichkeit, mit einem weiteren Sieg auf die Meistergruppe aufzuschließen und Druck auf die restlichen Mannschaften auszuüben.

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga 15 Spiele gegen den FK Austria Wien – Klubrekord. Altach erzielte gegen die Wiener Austria 49 BL-Tore – so viele wie gegen kein anderes Team.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit vier Heimspielen gegen den SCR Altach ungeschlagen (3S 1U) – so lange wie zuvor nur in den ersten neun BL-Heimspielen gegen Altach von November 2006 bis August 2015 (damals sogar 9 – 7S 2U).

Der FK Austria Wien hatte 89 Spielzüge mit mindestens 10 Pässen – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Der SCR Altach folgt mit 66 solcher Spielzüge auf Rang sechs.

Der SCR Altach gewann zwei BL-Spiele in Folge – erstmals unter Miroslav Klose. Weiters gewann Altach vier der ersten 13 BL-Spiele – zuletzt 2017/18 so viele (ebenfalls 4) und drei der letzten vier BL-Spiele – mehr als von den ersten neun in dieser Saison der Bundesliga (1S).

Der SCR Altach erzielte in den ersten 13 Spielen dieser Saison der Bundesliga 18 Tore und damit doppelt so viele wie zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (damals 9).

Letztes Duell:

Altach 3:2 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 41 (19 Siege Austria, 7 Remis, 15 Siege Altach)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Fitz, Ranftl, Galvao / Edokpolor, Jäger

Nächstes Spiel: WSG-Austria / Altach-Sturm

LASK – Wolfsberger AC

Sonntag 14:30, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Der LASK musste im letzten Heimspiel einen weiteren Dämpfer hinnehmen, kam man gegen die angeschlagene Wiener Austria doch nicht über ein 2:2-Unentschieden heraus und kann letztlich sogar froh sein, nicht erneut verloren zu haben. Damit wartet man schon seit vier Spielen auf einen Heimsieg und hat nun gegen den WAC die nächste Chance, der Negativserie ein Ende zu setzen. Auch wenn die Kärntner angeschlagen sind, ist Vorsicht geboten, gewannen die Wolfsberger doch das letzte Spiel in Oberösterreich mit 1:0.

Beim Wolfsberger AC läuft es die letzten Wochen gar nicht nach Wunsch und nachdem man zunächst eine Siegesserie aufbaute, schlug das Pendel nun wieder in die komplett andere Richtung und man verlor die letzten drei Spiele in Serie. Zuletzt setzte es im Heimspiel gegen den SCR Altach eine bittere 2:3 Niederlage, wo man zahlreiche Chancen ungenutzt ließ und sich vor allem in der Defensive viel zu anfällig präsentierte. Nun müssen die Kärntner schnellstmöglich danach trachten, den Mannschaftsverbund zu stabilisieren, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Dazu hat man gegen den LASK etwas Wiedergutzumachen, wurde man doch im Hinspiel mit einem 1:5 aus dem eigenen Stadion geschossen.

Wenn der LASK in den vergangenen 15 Duellen gegen den WAC in der Bundesliga traf, dann gingen die Linzer Athletiker nicht als Verlierer vom Platz – die einzige LASK-Niederlage trotz Treffer datiert vom 20. Mai 2018 (1:3, H).

Der LASK teilte in Heimspielen in der Bundesliga gegen den WAC noch nie die Punkte – fünf LASK-Siege, vier WAC-Siege. Bei so vielen BL-Heimspielen (9) teilte der LASK gegen kein anderes Team nie die Punkte.

Der LASK erzielte 12-mal in dieser Saison der Bundesliga das erste Tor im Spiel – Höchstwert, verlor danach aber sechsmal Punkte (5U 1N). Der WAC verlor vier Spiele nach 1:0-Führung – nie mehr in einer gesamten BL-Saison.

Der WAC traf in jedem der ersten 13 Saisonspiele – erstmals in der Klubhistorie. Die Ausbeute von 26 Toren nach den ersten 13 Spielen übertraf der WAC in der Bundesliga nur 2019/20 (34 Tore).

René Renner vom LASK absolvierte bisher 149 Spiele in der Bundesliga (wie auch der verletzte Simon Piesinger vom WAC) und könnte am 14. Spieltag ein Jubiläumsspiel (150) bestreiten. Renner gewann gegen den WAC sieben BL-Spiele – nur gegen den SCR Altach (8) mehr.

Letztes Spiel:

WAC 1:5 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 19 (11 Siege LASK, 3 Remis, 5 Siege WAC)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-LASK / WAC-Salzburg

SK Sturm Graz – SV Ried

Sonntag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Beim SK Sturm Graz läuft es aktuell beinahe wie von selbst und man befindet sich in einem absoluten Formhoch und scheint unschlagbar für die Gegner zu sein. Seit mittlerweile neun Spielen ist man unbesiegt geblieben und holte zuletzt nicht nur in Salzburg einen Punktegewinn, sondern sorgte auch in der Conference League für ein Highlight. Gegen Feyenoord Rotterdam wollte man sich für die deftige Hinspielniederlage revanchieren und machte dies auch, indem man in der Nachspielzeit mit 1:0 gewann und damit wichtige Punkte im Kampf um das Überwintern im Europacup machte. Nun geht es gegen den Nachzügler aus Ried, wo man schnell wieder den Fokus finden muss, um an Salzburg dranzubleiben und keine Punkte leichtfertig liegenzulassen.

Die SV Ried konnte sich auf der anderen Seite in den letzten Wochen einigermaßen stabilisieren und man holte aus den letzten vier Pflichtspielen drei Siege und ein Unentschieden. Zuletzt trennte man sich von Austria Lustenau mit einem torlosen Remis, wobei man durchaus auch die Möglichkeiten hatte, das Spiel sogar für sich zu entscheiden und die drei Punkte aus dem Vorarlberg zu entführen. Nun wartet eine denkbare schwere Aufgabe auf die Innviertler, wobei man sich in der jüngeren Vergangenheit gut gegen die Grazer präsentierte und die letzten drei Spiele unbesiegt geblieben ist. Daher hofft man, diese Serie prologieren zu können und ein Punktegewinn wäre sicherlich Gold wert.

Letztes Spiel:

Ried 1:1 Sturm

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 85 (51 Siege Sturm, 17 Remis, 17 Siege Ried)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Gorenc-Stankovic / Niemand

Nächstes Spiel: Altach-Sturm / Ried-Klagenfurt