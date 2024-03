Analyse: Austria hält Chance auf die Meistergruppe am Leben

Am 21. Spieltag und damit dem vorletzten des Grunddurchgangs vor der Punkteteilung, gastierte die Wiener Austria beim Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Dabei ging es für...

Am 21. Spieltag und damit dem vorletzten des Grunddurchgangs vor der Punkteteilung, gastierte die Wiener Austria beim Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Dabei ging es für die Violetten um Wiedergutmachung, lieferte man doch im Derby eine indiskutable Vorstellung ab, die eine deftige Pleite zu Folge hatte. Doch nicht nur das, man musste auch zwingend drei Zähler einfahren, um die Chance auf die Meistergruppe überhaupt erst am Leben zu erhalten. Allerdings traf man auf einen unangenehm zu bespielenden Gegner, sind die Linzer doch heimstark und knöpften erst kürzlich Meister Salzburg einen Punkt ab. Das sollten auch die Wiener in diesem Spiel zu spüren bekommen.

Wimmer überrascht mit offensiver Ausrichtung

Für die Austrianer galt es in erster Linie die Derby-Nachwehen aufzuarbeiten und die richtigen Schlüsse aus diesem dürftigen Auftreten, welches man vor allem im ersten Durchgang zeigte, zu ziehen. Noch dazu musste man mit dem gesperrten Ranftl einen Schlüsselspieler erneut ersetzen und kreativ werden, da es auch weitere Ausfälle gab. Immerhin kehrte mit Stammtorhüter Früchtl ein Leistungsträger ins Tor zurück, der dem Team zusätzliche Stabilität geben sollte. Daher war man gespannt, zu welchen Maßnahmen Trainer Michael Wimmer greifen würde. Und dieser überraschte mit seiner Aufstellung nicht wenige.

Am offensichtlichsten war die Tatsache, dass mit Fischer nur ein echter zentraler Mittelfeldspieler aufgeboten wurde, dafür aber gleich vier Offensivspieler, weshalb der im Derby schwachspielende James Holland auf die Bank wanderte. Diese Variante war nicht ohne Risiko, bedeutete es doch, dass man auf eine gewisse Physis und Absicherung im Zentrum verzichtete und alles auf eine Karte zu setzen – nämlich das Offensivspiel.

Bedenkt man, dass vor nicht allzu langer Zeit das „Stabilitätsduo“ Potzmann und Jukic der Mannschaft zu einem Aufschwung verhalf, eine insgesamt eher bedenkliche Entwicklung, was vor allem gegen starke Gegner zu Problemen führen wird. Interessant war dabei vor allem die positionelle Besetzung, wo die Spieler aufgestellt wurden. Zunächst lag die Vermutung nahe, dass eventuell Bayern-Leihgabe Krätzig neben Fischer ins Zentrum wandert und dort seine Pressingresistenz zum Einsatz bringt, während Guenouche dessen Position einnimmt. Doch Krätzig blieb auf seiner Position des Linksverteidigers und Fitz wurde stattdessen etwas zurückgezogen, während Guenouche die Position von Fitz übernahm und als Halbstürmer aufgeboten wurde – und eine interessante Rolle einnahm. Das ergab im Endeffekt eine 3-1-3-3/3-1-4-2 Formation – je nach Positionierung von Guenouche.

Dieser nahm die Rolle als eine Art „Balancegeber“ ein, der sich immer wieder in die Halbräume fallenließ und auch mal mit Krätzig die Positionen tauschte. Damit wollte man sich scheinbar in den Rücken der „Doppelsechs“ des Gegners positionieren und diese Räume attackieren, gleichzeitig aber auch Krätzig seine Freiheiten ermöglichen. Im Gegenzug standen Gruber und Huskovic dafür höher und sollten die Verteidigungslinie binden, während die Flügelverteidiger ebenfalls aggressiv nach vorne gingen. Daher hatte die Austria auch konstant sieben Spieler in der gegnerischen Hälfte und mit dem Startelfdebütanten Pazourek, Fitz, Guenouche und Krätzig quasi vier Spieler auf einer horizontalen Linie. Das Positionsspiel der Wiener kann man beim nächsten Bild gut erkennen:

Die Austria im Spielaufbau, Kapitän Fischer gibt den klaren alleinigen „Ankersechser“, während davor ein breites Mittelfeld aufgestellt wird, wo Halbstürmer Guenouche in den linken Halbraum abkippt, sich als Anspielstation im Übergangsspiel und im Rücken seiner Gegenspieler nach vorne anbietet.

Vor allem auf der linken Seite spielte sich dadurch in der Anfangsphase die Musik ab, hatte man doch hier mit Guenouche, Krätzig und Fitz drei spielstarke Akteure nebeneinander positioniert, die miteinander kombinieren und ein „Dreieck“ bilden sollten. Keine fünf Minuten dauerte es, ehe diese Variante schon Früchte schlug: Guenouche steckte auf Fitz durch, der einen Haken schlug und mit einem überlegten Abschluss das frühe 1:0 für die Gäste besorgte.

Gegenpressing auf Hochdruck und plötzlicher Rhythmusbruch

Das war natürlich ein Start nach Maß und wichtig für das Selbstvertrauen der Wiener, was man auch gleich auf dem Spielfeld merkte. Die Violetten nahmen das Heft in die Hand, traten dominant auf und drängten die Gastgeber in die eigene Hälfte hinein. Allerdings war das auch die Spielanlage der Linzer, die sich in einem 5-2-3 System aufstellten und erst ab dem Mittelkreis anfingen, den Gegner anzulaufen. Nachdem man im Hinspiel beim Pressingversuch mehrmals verbrannt wurde, wählte man diesmal den konservativen Ansatz und versuchte, über eine tiefstehende Kompaktheit und das Umschaltspiel nach Ballgewinn der Austria wehzutun.

Das Problem? Dieses Umschaltspiel kam so gar nicht in die Gänge. Die „Veilchen“ zogen nämlich ein knackiges Gegenpressing auf und trotz der fehlenden „Physis“ in der Mannschaft, machte man das durch Aufmerksamkeit und eine gute Struktur in der Absicherung wieder wett. So hatte man durch die hohe Positionierung immer genügend Spieler in Ballnähe und konnte dadurch nach Ballverlust sofort ins Gegenpressing gehen und das Spielgerät wieder zurückerobern. Damit blieb man nicht nur im Ballbesitz, sondern erstickte jegliche Angriffsbemühungen der Oberösterreicher bereits im Keim. Diese Kompaktheit und gute Absicherung nach dem Ballverlust, kann man beim nächsten Bild gut erkennen:

BW Linz im Spielaufbau, die erste Pressinglinie mit den drei Stürmern versucht Druck auf die Dreierkette des Gegners auszuüben, jedoch schieben die anderen Mannschafsteile und Ketten nicht hinterher. Der zentrale Mittelfeldspieler Koch kippt auf die Seite ab, Fitz schiebt nicht zu seinem Gegenspieler nach und auch Krätzig lässt sich von seinem Gegenspieler binden und rückt nicht heraus, womit das Pressing relativ einfach überspielt wird und sich die Austria zurückziehen muss.

Durch diese Schwächen im Spiel gegen den Ball kamen die Linzer zu immer mehr Ballbesitz und spielten sich in einen Rhythmus hinein. Die Gäste zogen sich dadurch immer öfter in die eigene Hälfte zurück und versuchten die Räume eng zu machen, statt vorne Druck auszuüben. Dadurch wurde man aber immer mehr auf das Niveau von BW Linz gezogen, die das Spiel kampfbetont gestalten und über Intensität und Härte in die Partie zurückfinden wollten. So wurde versucht in erster Linie Standards herauszuholen und die Wiener taten den Oberösterreichern auch den Gefallen, weshalb viele hohe Bälle in den Strafraum flogen.

Hier konnten sich die Violetten zumindest auf die drei starken Innenverteidiger verlassen, die eine tolle Partie spielten und viele brenzlige Situationen klären konnten. Hier verwundert es jedoch, dass Austria-Trainer Wimmer nicht auf diesen Umstand reagierte und den auf der Bank sitzenden „Sechser“ Holland brachte, um für mehr Physis im Zentrum zu sorgen – was nicht gerade ein Vertrauensbeweis ist. Gravierend war aber auch, dass die Austria das Fußballspielen quasi komplett einstellte. Man versuchte erst gar nicht das Pressing des Gegners auszuhebeln und blieb viel zu statisch im Positionsspiel, weshalb man viele lange Bälle in die Spitze spielte, die gegen die großgewachsenen Innenverteidiger des Gegners natürlich ein gefundenes Fressen waren.

So gab es dann auch wenig Entlastung und es rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Tor der Wiener zu. Die Gastgeber taten sich jedoch schwer, aus dem Spiel heraus Torchancen zu kreieren. Vor allem im letzten Drittel fehlte es an der Kreativität und entscheidenden Idee, um die Abwehrkette auszuhebeln. In einer Situation gelang dies, jedoch scheiterte Ronivaldo am stark reagierenden Torhüter Früchtl, der die Führung festhielt. Auf der anderen Seite fand Huskovic völlig freistehend eine Topchance vor, bewies jedoch erneut seine Abschlussschwäche und vertändelte die Situation, weshalb die Situation gerade noch geklärt werden konnte.

So wurde es bis zum Schluss eine Zitterpartie für die Violetten und die ganze Last lag auf den Schultern der Verteidigung, da auch das Anlaufverhalten weiterhin versagte. Das wurde auch nach der Einwechslung von Schmidt nicht besser, sondern eher schlimmer, da dieser wie im Derby kopflos attackierte. Irgendwie brachten es die Violetten dann doch über die Zeit und spielten am Ende klug die Uhr herunter, weshalb es beim 2:1 Auswärtssieg blieb.

Fazit

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Austrianer, die viel investieren und vor allem im zweiten Durchgang Kampfgeist und viel Konzentration zeigen mussten. In der ersten Halbzeit ging der Matchplan zunächst noch mit der offensiven Ausrichtung und dem guten Gegenpressing, auch wenn dieser nach der Verletzung von Pazourek über den Haufen geworfen wurde. Wichtig war hier vor allem das 2:1 vor der Pause, womit man sich für den guten ersten Durchgang belohnte. Im zweiten Abschnitt wurde man dann insgesamt in allen Bereichen unrunder, sei es im Anlaufverhalten, in der Organisation oder im eigenen Ballbesitz. Vor allem die mangelnde Entlastung war ein großes Problem und geht auf die Kappe der Offensivspieler, die sich hier kaum durchsetzen konnten und zu schlampig agierten. Daher gab es auch kaum Möglichkeiten, den Deckel zuzumachen und die wenigen nutze man dann auch nicht.

Dadurch lag viel Druck auf der Abwehrkette, die jedoch hochkonzentriert zu Werke ging und das Rückgrat in diesem harten Kampf war. Daher ließ man auch wenig Ausgleichschancen zu und wurde in erster Linie durch die vielen Standards geprüft, die man jedoch meist konzentriert wegverteidigte. Damit brachte man das 2:1 irgendwie über die Runden und darf sich über enorm wichtige drei Zähler freuen. Dank der guten Ergebnisse in den Parallelspielen, hat man nun auch am letzten Spieltag sogar noch die Chance, doch noch den Sprung in die Meistergruppe zu schaffen. Damit steht den Violetten ein echtes Finale vor ausverkauftem Haus vor und liegt es an den Spielern das „Unmögliche“ doch noch möglich zu machen.