Austria-Fans: „Danke für den versöhnlichen Saisonabschluss“

Nach einem 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen Austria Lustenau machten die Veilchen kurzen Prozess mit dem Gegner und siegten zuhause souverän mit 5:0. Nach dem Sieg wurden mit Mühl, Teigl und Dovedan drei Spieler vom Verein verabschiedet. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen! Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hutz: „Sauber! Ganz stark Dovedan, auch Holland gut. Next step: Heimspiel gegen Traktor Chisinau.“

veilchen27: „Drei Punkte Abzug, halbe Startelf im Sommer weg, im Herbst rund 30 Spiele in viereinhalb Monaten, Kreuzbandrisse von Wustinger und El Sheiwi, Autounfall und schwere Verletzung von Huskovic, Diskussionen um den Trainerwechsel, Diskussionen um die Lizenz, viele Last-Minute-Situationen im Frühjahr, zeitweise neun verletzte Spieler, fragwürdige SR/VAR-Entscheidungen, noch ein Kreuzbandriss von El Sheiwi und einer von Leidner. Und trotzdem sportlich Vierter, nur drei Punkte weniger als in der Vorsaison, jetzt für das internationale Geschäft qualifiziert. Das ist in so einer mühsamen Saison mit vielen Rückschlägen, für die wir nichts konnten, schon top. Sehr positiv, wie unser Team in den letzten zwei Jahren in keinem einzigen Entscheidungsspiel enttäuscht hat, meist mit Happy-End, sprich zweimal Oberes Playoff, zweimal international qualifiziert. Jetzt bekommt Wimmer eine Transferzeit, eine Sommervorbereitung und mal nicht nur Entscheidungsspiele. Es gibt gute Indizien, dass das dann sehr großen Spaß machen könnte. Mir hat das Frühjahr jedenfalls schon mal sehr getaugt! Unter Wimmer haben wir übrigens im Schnitt exakt gleich viele Gegentore wie unter Schmid (1,56), aber um ein Drittel mehr geschossen (2,00) und mehr Punkte im Schnitt, obwohl fast nur Topgegner. Die Niederlagen im Herbst gegen Sportclub oder auf internationaler Bühne trüben das Saisonfazit vielleicht ein klein wenig, andererseits hat im Winter ja eine neue Zeitrechnung begonnen. Forza Viola und Lob an unseren Gegner. In Lustenau ist es immer fein, aber auch auswärts richtig, richtig feiner Fanmob, sportlich als Aufsteiger näher an Europa als am Abstieg, und ihr Trainer ist sowieso ganz ein feiner Kerl. Bereicherung für die Liga, trotz grüner Farbe!“

rabbitear1911: „Sauber. Stark. Verdient. Das ist Austria Wien!“

Drache: „Markus Mader der Lustenau Trainer im Interview auch grade sehr sympathisch, sagt die Rote geht in Ordnung und auch die Höhe des Siegs sei verdient.“

jimmyhogan: „Markus Mader, absoluter Ehrenmann! Schauts mal alle hin ihr Pacults und Kühbauers, so geht Sportsgeist, so geht Klasse!“

ozzy: „Die Rote vollkommen berechtigt. Dovedan war komplett aufrecht hatte den Kopf auch nicht unten, spielt den Ball und bekommt dann die Fußspitze auf die Stirn. So darf man nicht attackieren, das ist gefährliches Spiel und bei Kopftreffern eben rot.“

valentin1911: „Wirklich großen Respekt vor Mühl und (vor allem) Dovedan, die heute alles gegeben haben, obwohl es für sie persönlich nicht bei der Austria weitergeht. „Mit dem Kopf woanders“ schaut ganz anders aus.“

tifoso vero: „Von Anfang an die richtige Einstellung. Hoch gestanden, Druck gemacht, nur manche Pässe waren schlampig gespielt. Ansonsten eine klare Angelegenheit und fünf Tore in einem Spiel. Weiß nicht wann wir das das letzte Mal hatten. Lustenau ist eine gute Mannschaft und hat einen sehr guten und äußerst sympathischen Trainer. Aber am wichtigsten ist die Tatsache: Wir spielen wieder europäisch – egal wie lange, aber wir sind dabei! Schöner Abschluss einer durchwachsenen Saison. Und ja, J. Werner hat völlig recht, wenn er sagt: „Wir mussten im vergangenen Sommer 12 Spieler wechseln mit wenig Geld. Ich möchte sehen wie andere Mannschaften dies verkraftet hätten“. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit der sportlichen Führung bei uns. Jürgen Werner und Orti sind ein perfektes Team mit dem wir sicher noch viel Freude haben werden. Unkenrufen zum Trotz.“

Hurricane: „Was für ein versöhnlicher Saisonabschluss. Danke dafür!“

VeilchenUK: „Sehr solide Leistung, Lustenau war zwar nach der Roten kein Gegner mehr, aber wir haben das echt gut dominiert, war in der Nachbetrachtung keine Situation dabei wo wir Angst hatten müssen. Dovedan hat echt einen guten Fitz-Ersatz gespielt heute, aber ich versteh die Nicht-Verlängerung – er hat halt maximal 100 gute Minuten in einer Saison gegeben… Das reicht nicht. Wobei wir halt hoffentlich echt einen guten Plan B haben falls Fitz doch auch geht. Fitz mit dem Tor heute, aber die ganze Saison schon, einfach Klasse und nicht ersetzbar. Das ist für mich der Austrianer per se. Braunöder wie er aufs Feld gekommen ist hat irgendwie nach ‚letztem spiel gewirkt‘ – hoffe ich täusch mich. Bin echt froh, dass Fischer zwei Tore geschossen hat, er ist ein Klasse-Mensch, der wahre Kapitän und das wird er auch am Platz sein wenn jetzt Mühl weg ist. Holland war heute gut, ja. Mühl auch ok, aber ich denke es gibt genügend Optionen ihn zu ersetzen. Hoffentlich sehr bald. Bin ein bissl enttäuscht das wir nur drei Abgänge aber keine News zu neuem Innenverteiidger, Ranftl-Kauf etc haben.“

Austrianer1969: „Ein würdiges Saisonfinale! Danke an alle Verabschiedeten, speziell Mühl und Dovedan heute unter den Umständen wirklich gut, hätte Dovedan immer so performt wie heute wäre er eine richtige Verstärkung. Wie Jürgen Werner bereits im Interview erwähnt hat ist der Österreichertopf extrem wichtig für uns was in Hinblick auf Neuverpflichtungen bzw. Abgängen eine entscheidende Rolle spielt, siehe zum Beispiel Mühl. Unter diesem Aspekt ist auch ein Torhüterwechsel bei einem passenden Angebot zu erwarten, rechne deshalb auch nicht mit einem Verbleib von Baltaxa. In der Innenverteidigung sind aus meiner Sicht Plavotic und Maak interessante Spieler, vor allem der Letztgenannte mit seiner violetten Vergangenheit. Zu Fitz und Braunöder ist es sehr wahrscheinlich, dass zumindest einer der Beiden geht. Eine Verlängerung von Tabakovic vor dem Hintergrund, ihm die Austiegsklausel abzukaufen, wäre wünschenswert, weil unsere beste Transferaktie. Spannend wird die Rückkehr von Wustinger und Huskovic.“

