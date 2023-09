Austria-Fans: „Das Transferfenster war richtig schwach“

Wir nutzen die Länderspielpause um den heißen Transfersommer Revue passieren zu lassen. Nachdem wir uns angesehen haben was die Sturm– und Rapid-Fans zu den...

Wir nutzen die Länderspielpause um den heißen Transfersommer Revue passieren zu lassen. Nachdem wir uns angesehen haben was die Sturm– und Rapid-Fans zu den Leistungen ihrer Sportdirektoren sagen, wollen wir uns nun den Austria-Anhängern widmen. Der Tabakovic-Abgang tut natürlich weh und es verwundert viele, dass man keine weiteren Leistungsträger um gutes Geld anbringen konnte. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Viereee: „Also für das Transferfenster hätte man keinen Jürgen Werner gebraucht – das wirkt schon recht medioker. Die Grünen meinen es zumindest ernst mit dem internationalen Startplatz. Aber mal schauen, vielleicht entwickeln sich einige ja sensationell.“

Johann Hölzel: „Irgendwie alles in allem sehr enttäuschend. Die Kontakte von Werner wurden anscheinend nur für Schmidt und Potzmann genutzt. Starke Leihen sind meiner Meinung nach ausgeblieben (möge Fisnik mich bitte umstimmen) und allgemein hat es nicht so gewirkt als würde da sonderlich viel Arbeit in die Kaderplanung und Scouting geflossen sein. Wir verpflichten präventiv einen Tormann, für den Fall, dass der jetzige geht, sind im Angriff absolut überbesetzt, aber die Sechser-Position und ein kompetenter Verteidiger sind ausgeblieben. Das „Tafelsilber“ war anscheinend doch nicht so Silber wie gedacht und hat nächstes Jahr (außer Fitz) nur noch ein Jahr Vertrag. Mein Fazit ist, dass mir kein wirklicher Plan ersichtlich ist, wie man den Kader diesen Sommer zusammenbauen wollte. Es wurde Schmidt verpflichtet um Tabakovic zu ersetzten und wenige Wochen später beschwert sich der Trainer, dass kein Tabakovic-Ersatz da ist. Das spiegelt finde ich recht gut unseren Transfersommer wider.“

Violettesbluat: „Extrem spannend, dass man die Schwächen im zentralen Mittelfeld und der Verteidigung so gekonnt ignoriert.“

Papa_Breitfuss: „Mein Fazit zu dieser Transferzeit: einerseits konnten wichtige Schlüsselspieler (Braunöder, Fitz, Gruber, Früchtl gehalten werden (weil es doch nicht die Millionenangebote gab, die sich die Fans erwartet hatten?) andererseits sind diese Spieler (für manche Fans) plötzlich nicht mehr gut genug um das obere Playoff zu erreichen. Wer erkennt die Diskrepanz? Mit Guenouche und Platovic hat man mit Sicherheit an Qualität gewonnen. Tabakovic konnte nach dem Frühjahr nicht mehr gehalten werden, leider ist uns durch diese Ausstiegsklausel viel Geld durch die Lappen gegangen. Und „überraschenderweise“ (für manche) konnte man seinen Abgang nicht sofort 1:1 kompensieren. Nichtsdestotrotz hat man durch die Leihe von Asslani am Ende der Transferzeit noch einmal reagiert. Ob Schmidt uns da auch noch eine Hilfe sein wird, wird man sehen, aber zumindest hat man jetzt mehrere Möglichkeiten und ist nicht nur auf einen Spieler beschränkt/fixiert. Unterm Strich finde ich den Kader gut genug um locker-flockig das obere Play off zu erreichen. Natürlich muss sich dafür in erster Linie unsere Abwehr konsolidieren. Aber wenn wir nicht gegen Vereine wie FC Linz, Altach, Lustenau, Hartberg, Klagenfurt, WAC und Tirol reüssieren, haben wir das obere Playoff sowieso nicht verdient, und dann hätte uns ein Sechser auch nicht viel weitergeholfen. Und im oberen Playoff werden die Karten dann sowieso neu gemischt. Also think positiv.“

maxglan: „Ich bin in diesem Forum mittlerweile wohl eher als Schönredner, denn als Kritiker bekannt, aber dieses Transferfenster war richtig schwach. Wir haben es weder geschafft, eine unserer wenigen verbliebenen Aktien gewinnbringend zu verkaufen, noch konnten wir den Kader verstärken. Kurz gesagt: Wir sind im Vergleich zur Vorsaison schwächer geworden, haben aber auch kein Geld eingenommen. Potzmann, Schmidt, ein Spieler vom Absteiger, ein Perspektivspieler aus der 2. israelischen Liga und eine Leihe aus Hoffenheim. Klingt eher nach Transfers, die Altach oder Wattens (die holen zumindest Taferner) tätigen würden, aber sicher nicht nach einem Team, das ins obere Playoff und international spielen will. Einzig Guenouche sieht nach einem Transfer aus, der zu unseren Zielen passt. Dazu kommt noch die ziemlich wirre Kaderstruktur: Ein Überangebot an Offensivspielern, beim Goalie wird sofort gehandelt, obwohl der noch gar nicht weg ist, aber das zentrale Mittelfeld ignoriert man. Keine Logik dahinter, leider. Die Realität ist, dass wir kadertechnisch ganz sicher hinter Salzburg, Sturm und dem LASK liegen. Rapid ist uns wohl auch davongezogen und den WAC sehe ich kaum schwächer als uns. Bleibt im allerbesten Fall nur Platz 4, realistisch gesehen irgendwas um die Plätze 5-7 herum. Darauf sollten wir uns einstellen, wird eine harte Saison.“

MaxPower: „Ein komplettes Slapstick-Transferfenster: Guenouche und Plavotic sind brauchbar! Sonst alles Wundertüten, Rekonvaleszente oder Spieler, die man anscheinend gar nicht gescoutet haben kann und dann für nicht gut genug befindet! Zusätzlich für Positionen, die man eigentlich eh nicht braucht und ignoriert die eigentlichen Baustellen. Unsere heißeste Aktie wird aufgrund einer Klausel komplett unter Wert verkauft. Schmidhauser widerspiegelt unser Transferfenster perfekt.“

DaMarkWied: „Naja, eher enttäuschende Transferphase, aber übertreiben braucht man jetzt auch nicht. Der Kader ist sicher gut genug um zumindest Platz 5 zu erreichen. Besonders bitter sind die Verletzungen gleich zu Beginn der Saison. Tabakovic fehlt uns momentan noch sehr, aber ich hoffe doch inständig, dass wir unser Spiel im Laufe der Zeit an die Gegebenheiten anpassen und nicht bis in alle Ewigkeiten vergebens hohe Bälle auf Tabakovic schlagen werden, so wie es momentan noch oft der Fall ist. Und mal schauen, vielleicht hat Asllani ja doch mehr drauf als man glaubt. Die Defensivschwäche ist sicher nicht nur ein qualitatives Problem. Da muss sich die gesamte Mannschaft hinterfragen und an sich arbeiten. Auch mit diesem Kader darf man sich nicht so billig überrumpeln lassen wie es diese Saison schon einige Male passiert ist.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der Austria-Fans zum abgelaufenen Transferfenster.