Rapid-Fans: „Die beste Transferperiode seit langer Zeit“

Nachdem wir uns gestern die Kommentare der Sturm-Fans zur abgelaufenen Transferperiode angesehen haben, wollen wir nun schauen, was die Rapid-Fans zur Arbeit des Sportchefs Markus Katzer sagen, der am letzten Transfertag mit den Leihen von Kasanwirjo und Kongolo einen aufregenden und langen Arbeitstag hatte. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

beefTatar: „Ich war sehr kritisch – habe Katzer das nicht zugetraut aber Stand heute ist es beeindruckend, was er geleistet hat.“

DonAndres: „Starke Arbeit von Katzer. Ich sehe auch die Leihen durchaus positiv, anders wird man mit unseren finanziellen Mitteln nicht weit springen und mit der Zeit wird sich auch noch mehr aus dem eigenen Nachwuchs entwickeln. Den Weg kann man schon gehen und wenn es sich für alle Beteiligten gut entwickelt, hat man in Zukunft etwas vorzuweisen, um auch andere zu teure Spieler auszuleihen. Mit Ausnahme eines fehlenden Burgstaller-Backups mit entsprechender Qualität bin ich zufrieden mit den Transfers. Abgänge hätte ich mir noch gewünscht, aber das liegt ja nicht nur an Katzer.“

Dogfather: „Übrigens schön, wie die Stimmung ins Positive schwappt. Hier wie auch drüben bei Facebook. Katzer wird durch die Bank gelobt, die Meute ist glücklich. Hoffe, das ist der Start von was Gutem.“

Rapidmaniac: „Bis jetzt hat Mecki alles richtig gemacht. Mit den beiden Neuverpflichtungen hat er auch die fehlende Geschwindigkeit in der Abwehr behoben.“

Wolti: „Noch vor nicht allzu langer Zeit hätten wir nach so einen Abgang aus dem internationalen Geschäft in völliger Panik Spieler wie Grüll oder Querfeld verkauft, nur um ja ordentlich Geld zu bekommen. Mein Dank gilt nicht nur der Mannschaft die gegen Florentina alles gaben, sondern auch Zoki, der taktisch vieles richtig gemacht hat. Auch ein großes Danke an Katzer und dem Präsidium, die Last-Minute-Verkäufen einen Riegel vorgeschoben haben. Wir sind bei weiten noch nicht dort wo wir hinwollen, aber die Richtung stimmt.“

Da Oage: „Danke Mecki, für diese, soweit ich das beurteilen kann, gute Transferzeit. Bin guter Dinge. Volle Konzentration jetzt auf die Liga und den Cup. Wenn alles passt und wir vielleicht mal weniger Verletzungspech haben, ist auch Platz zwei drinnen. Schauen wir mal.“

Boidi: „Das was Mecki macht wirkt schon sehr gut und auch deutlich innovativer als zuletzt. Die Kritik am fehlenden Stürmer verstehe ich nicht ganz: man setzt auf das Potenzial von Fally. Er muss sich halt jetzt früher beweisen als wahrscheinlich geplant, das passt schon so. Das Einzige was ich wirklich an Katzer kritisiere ist die Personalie Kulovits. Der hätte schon längst weg müssen und hat eigentlich keine Berechtigung mehr als Rapid II Trainer.“

AC58: „ALLES FÜR DEN SPORT! Vor allem die letzten beiden Leihen waren nur möglich, weil wir die Sommerzugänge klug versichert haben und es darüber hinaus dem zuständigen Geschäftsführer gelungen ist, in nur drei Monaten Millionenbeträge in der Verwaltung einzusparen. Dazu ein Sportdirektor, dem völlig klar war, dass unser Scouting einen gravierenden Boost benötigt. Auch dort ist ein großer Teil des Entwicklungserfolgs zu verbuchen. Nicht zuletzt die einhellige Ansicht von Trainer und Sportdirektor, dass sämtliche Zugänge unser Speedlevel erhöhen müssen, weil das für ein Team, das qualitativ nicht ganz oben fischen kann, von zentraler Bedeutung ist! Wir haben allen Grund, einen guten Teil unserer Skepsis einzupacken und ihn der Ligakonkurrenz kostenlos zur Verfügung zu stellen.“

Longitudinal: „Endlich ist diese zögerliche Herangehensweise Geschichte; dem Zaudern wurde durch aktives, kluges Handeln von Mecki ein Ende bereitet; ich bin sehr froh darüber und hoffe , dass dieser neue Geist im Verein, Rapid wieder in lichte Höhen führt.“

Hollywood: „Das war mal gefühlt die beste Transferperiode seit längerer Zeit… wobei man natürlich auch noch abwarten muss wie Grgic, Gale, Kasanwirjo und Kongolo dann tatsächlich performen, aber da bin ich mal optimistisch.“

derfalke35: „Gute Transferzeit, muss man ganz klar sagen.“

moerli: „Ein Hoch auf Katzer und sein Team sowie auf unser Präsidium das die alles ermöglichen. Bei unserer alten Führung wäre Maximal ein Gugganig gekommen und Querfeld sowie Grüll wären weg um paar Millionen.“

Scorponok: „Die Transferphase ein voller Erfolg, dass Grüll bleibt ohnehin die Krönung. Einzig Ferdy behalten wäre im Nachhinein eine gute Idee gewesen. Diese Saison zeigen wir´s ihnen!“

Tommyboy: „Man kann auf jeden Fall mehr als zufrieden mit dem Transferfenster sein. (Stand Sommer 2023). Das sich doch so viel tut, hätte ich nicht erwartet. Dazu bleiben uns noch Leo und Grüll erhalten (trotz Zugang von Gale).“

SEGGA: „Unterm Strich eine großartige Transferphase! Grüll, Leo gehalten, nominell vermeintlich echt gut verstärkt, so kannst weitermachen, Mecki! Jetzt müssen sich die Burschen halt auch noch beweisen, aber alles in allem top!“

Boidi: „Mit dem Tranferfenster kann man zufrieden sein. Bei Mecki wirkt es so als hätte alles Hand und Fuß und man gibt auch nicht gleich für eine positive Bilanz klein bei.“

