Austria-Fans: „Es regiert das Prinzip Hoffnung“

Die Wiener Austria trifft heute auf den SKN St. Pölten und die Fans hoffen auf eine Leistungssteigerung der Mannschaft von Trainer Peter Stöger. Nach...

Die Wiener Austria trifft heute auf den SKN St. Pölten und die Fans hoffen auf eine Leistungssteigerung der Mannschaft von Trainer Peter Stöger. Nach dem Spiel gegen die Niederösterreicher warten bis zum Ende des Jahres immerhin ausschließlich unangenehme Gegner auf die Veilchen. Kommende Woche steigt das Wiener Derby, anschließend gibt es Spiele gegen Sturm, den WAC und LASK. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Austria von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Patrick_M: „Ich hoffe, dass sich die Mannschaft ähnlich zu spielen traut, wie die Tendenz der ersten drei, vier Runden war. Kurzpassspiel, offensiv mutig, Sutti im Wechselspiel mit dem linken Flügel. Denn zurzeit waren zwar auch wenige Tore auf der Habenseite, aber wenigstens wurden aber auch Chancen kreiert. Der Kick danach war naja gelinde gesagt nicht zum Anschauen

DeusAustria: „Es regiert das Prinzip Hoffnung. St Pölten ist aktuell sicher höher einzustufen.“

Brillantinbrutal: „Die Austria spielt regelmäßig zum Abgewöhnen und trotzdem nervte mich die länderspielbedingte Bundesligapause.

QPRangers: „Erschütternd ist, dass wir gegen die letzten drei Mannschaften nur zwei Punkte geholt haben! Ich dachte eigentlich, durch das untere Playoff hätten wir dazugelernt, gegen solche Teams zu spielen, aber es ist wie gehabt und noch schlimmer.“

Violetter1911: „Ich möchte Leistung sehen. Kampfgeist. Mehr Kreativität in der Offensive. Pichler statt dem verletzten Monschein. Und vor allem nicht Ebner und Grünwald im zentralen Mittelfeld, das sieht doch selbst ein Blinder, dass das nichts bringt. Wann wenn nicht jetzt gibt man einem Hahn die Chance?“

Captain DohDoh: „Das Match gewinnen wir 2:0.“

tifoso vero: „Erfolge steigern das Selbstvertrauen. Daher wäre es sehr wichtig, gegen St. Pölten zu gewinnen. Denn die kommenden Aufgaben sind sehr herausfordernd. Ich bin zuversichtlich, dass wir die drei Punkte holen werden.“

Doc Walter Schleger: „Im Endeffekt hatte Peter Stöger ja selbst immer wieder betont, wie stark man in der Vorbereitung den Fokus darauf gelegt habe, dass man in der letzten Saison-Anfangsphase viel verspielt hatte, was danach nicht mehr aufholbar war. Jetzt findet man sich schön langsam in einer ähnlichen Lage. Knapp ein Drittel des Grunddurchgangs vorbei und man hat bereits gegen Admira, Altach und Hartberg Punkte liegen gelassen.“

