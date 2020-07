Austria-Fans: „Heute geht´s um die Ärmel vom Gilet“

Nach dem Auswärtssieg gegen Altach wartet nun in der letzten Runde das Spiel gegen den SV Mattersburg, eine Partie in der es für beide...

Nach dem Auswärtssieg gegen Altach wartet nun in der letzten Runde das Spiel gegen den SV Mattersburg, eine Partie in der es für beide Mannschaft nicht mehr um viel geht. Die Austria steht als Sieger der Qualifikationsgruppe fest und der SV Mattersburg sicherte sich mit dem Sieg gegen die WSG Wattens den Klassenerhalt. Was erwarten sich die Fans von dieser Partie? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

maxglan: „Ich hoffe auf Rotation bei uns. Gerade Madl, Klein, Grünwald, Sarkaria und Monschein würde ich eine Pause gönnen. Dafür gerne ein paar von den Young Violets die Chance geben, denn für Mattersburg gehts auch um nix mehr.“

pepe6: „Da gehts um die Ärmel vom Gilet.“

chris_ajh: „Zum Glück können wir mit diesem Spiel den Abstieg nicht mehr beeinflussen – dadurch können wir jetzt auch komplett ohne fahlen Beigeschmack Spieler schonen.“

forzaviola84: „Wir werden kräftigst rotieren und Kräfte schonen. Wird daher vermutlich ein furchtbares Spiel, da Mattersburg sicher auch mit Irgendwelchen antanzen wird. Spiel total nebensächlich, wichtig ist dass die Admira die Klasse hält.“

ozzy: „Wird natürlich kräftig rotiert werden. vor allem die Vielspieler werden eine Pause bekommen. Was natürlich nicht passieren wird ist, dass leute von den Young Violets den ausgeruhten Kaderspielern vorgezogen werden. Das wäre für das Mannschaftsklima fatal, so etwas macht man nicht.“

Gschichtldrucka: „In der Partie kann und muss man echt jeden schonen, den man im Playoff gebrauchen könnte.“

alaloong: „Ich würde die Aufstellung mit einer anderen Herangehensweise machen. Wie schaut die Startelf nächste Woche gegen Altach aus?! Niemand davon sollte gegen Mattersburg spielen. Dadurch wird sich die Aufstellung fast von selbst ergeben. Das Gute daran ist, auch wenn wir mit den Young Violets antreten, ist es keine Wettbewerbsverzerrung weil es für beide um nichts geht.“

HwG: „Hoffentlich wird gescheit rotiert. Das Spiel ist sonst wirklich vollkommen wertlos.“

Wir empfehlen euch unser neues Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!