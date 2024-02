Austria-Fans: „Mit sechs Punkten ins neue Jahr starten“

Die Wiener Austria trifft heute auf den SCR Altach und will nach dem Heimsieg gegen den TSV Hartberg auch gegen die Vorarlberger drei Punkte...

Die Wiener Austria trifft heute auf den SCR Altach und will nach dem Heimsieg gegen den TSV Hartberg auch gegen die Vorarlberger drei Punkte einfahren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

bigben79: „Altach ist zwar spielerisch und taktisch etwas schwächer als Hartberg, dafür kommen sie mit einer Körperlichkeit daher, die uns immer Probleme bereitet, spielerisch hat unser Trainer dort schon viel bewirkt in Altach. Bleiben wir bitte realistisch und demütig – das Selbstvertrauen und die Zuschauerunterstützung werden passen und dann wird es wieder ein ganz enges Kampfspiel, wo Kleinigkeiten bzw. weniger Fehler entscheiden, wer das Spiel gewinnt. Holen wir tatsächlich sechs Punkte am Start, sind wir voll dabei im Rennen um die Top 6, nur dann!.“

rabbitear1911: „Martins auf die Bank, stattdessen Plavotic spielen lassen! Ansonsten dieselbe Startelf wie gegen Hartberg. Wird ein 3:0 Sieg.“

veilchen27: „Ich glaube nicht, dass das Spiel gegen Hartberg ein Indiz war, die sicherere Herbst-Pressinglinie zu verlassen, sondern es war einfach sehr auf den Gegner angepasst und ähnlich zum Hinspiel in der Steiermark – beginnend bei der 1-2-Anordnung mit Fitz zentral. Gegen Altach erwarte ich das schon wieder anders, weil sie sich aus so einem Pressing nicht riskant wie Hartberg, sondern mit einem weiten Ball auf Nuhiu befreien würden. Ganz anderer Gegner als Hartberg – weniger spielerische Stärke, aber zwei schnelle Flügel mit Gebauer und Oueadraogo, vorne ein klassischer Stoßstürmer (Nuhiu), bei Standards sehr kopfballstark (Reiner 197cm, Nuhiu 196cm, Gugganig 191cm). Letzteres könnte zur Überlegung führen, Plavotic statt Martins aufzubieten, aber das würde mich trotz vorhandenen guten Argumenten eher überraschen. Altach übrigens zuletzt ausnahmsweise mit Viererkette, durch Gugganig-Verletzung entstanden, aber sehr gut funktioniert; bin gespannt, ob in Wien übliche Dreier- oder wieder Viererkette aufläuft. Dass Altach recht kompakt und tief stehen wird, macht Gruber als Tiefenspieler vielleicht interessanter als Vucic, den man aber nach dem letzten Erfolgserlebnis nicht rausnehmen sollte, denn Fußball ist eben nur zu einem Teil Taktik und Spielplan, zu einem großen Teil geht’s auch um Flow, Selbstvertrauen, Mut, weshalb die Reihenfolge unserer zwei Tore gegen Hartberg in der 2. Halbzeit wohl der wichtigste Hebel zum Erfolg war, Hartberg sich danach nicht mehr den Turnaround zutraute.“

Torberg*1911: „Allen voran gilt es die Nuhiu vorne drinnen zu zähmen, dann ist das Gröbste im Spiel von Altach rausgenommen. Auch auf Santos ist zu achten, falls er reinkommt oder beginnt. Ich schätze den Rest der Truppe als solide aber eher bieder ein. Gefährlich sind sicherlich die Standards mit Nuhiu, Reiner und Koller, die alle Größe und Kopfballstärke mitbringen. Ich glaube kaum, dass da Wimmer mit Plavotic in der Innenverteidigung statt Galvao in der Startelf entgegenwirkt. Sie haben auch nicht unbedingt die Tormaschinerie vorne, bekommen aber zugleich auch nicht viele Gegentreffer, also ein bisschen Ähnlichkeit zur Austria diesbezüglich.“

valentin1911: „Handl und Ranftl stehen übrigens beide bei vier gelben Karten. Wäre leiwand wenn sie sich diese im Hinblick auf das Derby gegen Altach keine fünfte abholen.“

hunterjoe97: „Würde Plavotic statt Galvao bringen, sonst wie gehabt. Ein Pflichtsieg muss her gegen Altach!“

Nuggetface: „Vorfreude ist riesig und es wird wohl mit Altach ein schwerer Brocken auf uns zukommen der allein schon von der Spielweise ein komplett anderer Gegner sein wird. Bin gespannt, wie sich die Mannschaft darauf einstellt. Altach wird vermutlich ähnlich versuchen zu mauern wie Lustenau im November.“

