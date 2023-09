Austria-Fans: „So präsentiert sich ein Absteiger“

Die Wiener Austria verlor das Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg mit 1:2 und musste damit ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antreten, was angesichts...

Die Wiener Austria verlor das Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg mit 1:2 und musste damit ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antreten, was angesichts der Tabellensituation alles andere als ideal ist. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Niederlage sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lucky Luke: „Hochverdienter Sieg von Hartberg, wir laden sie zu Toren ein und sind in über 30 Minuten mit einem Mann mehr nicht in der Lage, auch nur eine konkrete Torchance herauszuspielen. Hirnloser und uninspirierter als die Austria kann eine Profitruppe kaum noch auftreten. Doppelbelastung ist vorbei, man hat wenig Verletzte und steht jetzt sportlich so da (oberes Playoff nicht möglich in der Verfassung), dazu die „Aktien“ Fitz und Braunöder komplett heruntergewirtschaftet. Die Werner/Ortlechner- Idee mit Pauken und Trompeten durchgefallen.“

Nuggetface: „Diese Niederlage, aber vor allem diese Leistung, darf nicht einfach kommentarlos hingenommen werden.“

veilchen27: „Ich schätze unsere Mannschaft sehr und halte ihren Charakter für stark. Aber die Art und Weise, wie wir seit dem Warschau-Heimspiel Punkte herschenken, ist frustrierend – vor allem in dieser Konsequenz. Wobei ich verstehe, dass es Zeit braucht, die Art und Weise des Ausscheidens gegen Legia zu verdauen, aber genau diese Zeit gab es nun zwei Wochen. Der Spielfilm ist ein Spiegelbild vom Klagenfurt-Spiel letzte Runde: ein bärenstarker Beginn, wo wir absolut zeigen, was wir können; ein Gegentor, das unseren Schwung nimmt und uns verunsichert; ein Slapstick-Tor, mit dem wir uns endgültig um die Früchte unserer Arbeit bringen… Weiterarbeiten, jetzt kommen Altach, St. Anna, Rapid, BW Linz und WSG Tirol. Da müssen Mannschaft und Trainerteam beweisen, aus Fehlern zu lernen. In den ersten 35 Minuten sah man, wie gut wir sein können. Jetzt wird’s an der Zeit, dass uns Gegentore dann nicht komplett aus er Bahn werfen, sondern wir gute Phasen auf die gesamte Spielzeit ausdehnen. Meine Unterstützung hat das Team dabei – das sehe ich als meine Pflicht als Fan. Auch wenn’s natürlich viel leichter ist populistische Einzeiler in die Tasten zu klopfen. Also: Wimmer raus, Werner raus, alle raus, und dann gewinnen wir nächste Woche fix hoch.“

DaMarkWied: „Jo das muss es für Wimmer gewesen sein. Und auch die für den Kader-Verantwortlichen sollten sich hinterfragen. Ganz komisch was da aufgeführt wird.“

Groovee: „Das Spiel war einfach eine Schande für jeden Profispieler und das gesamte Trainerteam. Von den üblichen Slapsticktoren bis zur Planlosigkeit, wenn man 30 Minuten in Überzahl spielt… So dermaßen planlos und überfordert wie wir heute gespielt haben würde ich mir als Wimmer schon mal einen neuen Job suchen.“

McMo_18: „Das ist nicht der Weg warum ich vor 1,5 Jahren mit Abo ins Stadion zurückgekommen bin.“

fermin: „Eindimensional, erratisch, vogelwild. Entweder Wimmer adaptiert, oder es wird sehr bald, sehr schiach.“

IndustryKill: „Da ist keine Harmonie am Platz, man hat das Gefühl der Nebenspieler ist einem komplett wurscht. Man braucht da Charaktere die zusammenhalten und ein paar bessere Kicker.“

systemoverload: „Mit Tabakovic weg und Fitz in der Unform sind wir offensiv so schwach mittlerweile.“

Viereee: „Puh, das ist sehr ernüchternd. Die Aufteilung am Platz, die Passqualität – was denkt man sich gerade in der sportlichen Führung? In zwei Wochen das Derby, wie soll sich das bis dahin ändern.“

LukasM: „Puh langsam krachts komplett. Wir kommen ab der 30. Minute zu keiner guten Chance mehr und kassieren dann wieder so ein Eiertor! Ja, das Tor geht zu 100% auf Früchtls Kappe aber ohne ihn wären wir in der ersten Halbzeit schon hinten. Was mich auch wahnsinnig macht ist, dass wir von der Bank zwar keine schlechten Namen bringen, aber die jedes Mal absolute scheiße spielen! Weiß nicht was mit Jukic ist, aber des reicht normalerweise nicht mal für Liga Zwa, über Schmidt brauch ma eh ned reden! Die richtigen Spieler haben wir meiner Meinung nach, aber was diese leisten ist im Moment unter aller Sau! Normalerweise musst da als Trainer in der Kabine jeden höchstpersönlich anschreien!“

since 1967: „So präsentiert sich ein ABSTEIGER, so haben wir in der Liga nichts verloren! Nur der Awayblock mir einer bundesligareifen Leistung, DIESE Mannschaft hat DIESE Fans nicht verdient!!“

AustriaWien1997: „Meine Bitte an Jürgen Werner: sei nicht lernresistent. Installiere einen neuen Trainer, welcher ein System spielen lässt für das wir auch die Spieler haben. Der versteht ja genug vom Fußball, um zu sehen, dass das nichts mehr wird mit dem Wimmer. Für diese Scheiße heute gibt es keine Ausreden mehr.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:2-Niederlage der Wiener Austria gegen den TSV Hartberg.