Austria-Fans: „Steigerung erkennbar, aber zu wenige Chancen kreiert“

Die Wiener Austria verlor zum Auftakt der neuen Saison das Meisterschaftsspiel gegen die SV Ried mit 1:2. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Die ganze Saison wird ein ständiges Auf und Ab, unser aller Geduld und Ausdauer strapazierend. Die Leistung fand ich besser als das Ergebnis, vor allem in der ersten Halbzeit. Letztendlich ein Spiel, das man nie verlieren sollte, aber uns fehlt offenbar eben die Qualität, aus viel Dominanz auch Zählbares mitzunehmen, vor allem wenn wir recht leicht Tore bekommen.“

QPRangers: „Grundsätzlich habe ich uns schon schlechter gesehen. Gegen diese Menschenmauer tun sich auch andere Teams schwer. Nur, werden das einige so spielen gegen uns, also sollte uns etwas einfallen, etwas mehr aus Ball hin und her schieben und warten, ob vielleicht irgendwo eine Lücke kommt, die nicht gekommen ist. Ich verabscheue diese Art von Fußball, die Ried in praktisch jedem Spiel unter Heraf praktiziert. Das ist für mich Antifußball vom Feinsten. Die waren ja zuerst einmal 20 Minuten gefühlt nicht einmal am Ball. Kein Interesse Fußball zu spielen. Null Teilnahme. Aber sie haben das perfektioniert, stehen dann im Endeffekt wirklich gut hinten, da gibt es wenig Lücken. Und wir sind nicht so gereift, dass man dann doch was findet. Vielleicht hätten wir mehr versuchen sollen, Standards zu bekommen, Grünwald hätte man früher runternehmen müssen und mit Pichler den Brecher früher bringen.“

vamp_ire: „Wennst 70 Minuten schön gemächlich den Ball hin- und herspielst gehörst eh bestraft. Das man Druck erzeugen kann zeigen die letzten 20 Minuten.“

Austrianer48: „Die Aufstellung war jetzt auch nicht berauschend, ich hoffe das Experiment mit Teigl in der Offensive ist nun beendet und Pichler oder Keles übernehmen ab nun. Positionstausch Fischer und Jukic wäre vielleicht auch effektiver gewesen.“

Groovee: „So ein Spiel darfst nie verlieren. Ein Wahnsinn wie viel Platz wir außen hatten und nichts daraus gemacht haben. 100-mal in die Mitte gepasst und niemand war dort. Hat eigentlich irgendwer mal abgezogen?? Nasser Rasen und so…“

DaMarkWied: „Regt mich irrsinnig auf, dass der „Fußball“ der Rieder belohnt wird. Aber wir sind auch selbst schuld. Das war offensiv wirklich überhaupt nichts. Nach den „besseren“ zehn bis fünfzehn Schlussminuten unsererseits macht ein starkes Freistoßtor am Ende den Unterschied. Finde es absolut unerklärlich wie man aus einer derart überlegenen 1. Halbzeit und so viel Ballbesitz so wenig machen kann. Wir hatten einfach keine Ideen und ein klares System konnte ich auch nicht wirklich erkennen.“

frastei: „Sehe das Ganze nicht so negativ, obwohl es bitter ist, wenn man dort die Punkte lässt. War doch eine Steigerung zu Donnerstag. Wie ich vor dem Spiel schrieb, ein Grünwald in der Startaufstellung geht gar nicht, auch wenn er natürlich nicht alleine schuld ist an der Niederlage. Martins hat gezeigt was in ihm steckt, ist ja positiv. Ein Teigl sollte auch nicht unbedingt zur Startaufstellung gehören mit seinem technischen Unvermögen – Alternativen? Auch Jukic hat eine ganz gute Partie gespielt. Offensive war leider die erste Stunde nicht vorhanden, obwohl es natürlich verdammt schwer gegen so einen mauernden Gegner zu spielen ist. Bleibe optimistisch – Donnerstag Aufstieg in Island und das erste Heimspiel bringt drei Punkte!“

Pirius: „Einiges war ja ganz gut. Zweikämpfe, Eroberung der zweiten Bälle, Laufbereitschaft. Es scheitert offensiv an absoluter Ideenlosigkeit. Da kommen nur brave 08/15-Spielzüge, keinerlei Kreativität im Spiel.“

MaxPower: „Wenn man nach den Chancen geht, eine verdiente Niederlage. Ried hätte durchaus vier Tore machen können. Ballbesitz hin oder her, wir haben viel zu wenig Chancen kreiert.“

Südveilchen: „Darf ich mal ketzerisch fragen, wie ein Gegner gegen uns spielen muss, damit sich unsere Mannschaft wohl fühlt? Aggressiv und früh drauf einmal nicht, weil dann können wir nicht gemütlich und geordnet von hinten raus spielen. Hinten drinnen stehen darf er aber auch nicht, weil dann haben wir keine Ideen wie wir in knacken sollen. Also wie muss bitte der perfekte Gegner spielen, für unsere Art von gedachtem Fußball? Dann müsste man halt die Gegner nur mehr darum bitten gefälligst gegen uns zu spielen, oder wir suchen uns eine Liga wo die Gegner so spielen, wie wir es wünschen und brauchen.“

tifoso vero: „Positionsspiel, Zweikampfverhalten und Passspiel besser als am Donnerstag, nur die Pässe müssen noch schneller gespielt werden und vorne fehlt uns ein Knipser. Da hätte es auch mehr Mut für ein Dribbling gebraucht. Insgesamt eine Niederlage, die den Spielverlauf nicht widerspielgelt.“

