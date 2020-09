Austria-Fans: „Verdienter Arbeitssieg gegen Ried“

Die Wiener Austria feierte im zweiten Bundesliga-Spiel der neuen Saison ihren ersten Sieg. Nach der Auftaktniederlage gegen den LASK kamen die Veilchen zu einem...

Die Wiener Austria feierte im zweiten Bundesliga-Spiel der neuen Saison ihren ersten Sieg. Nach der Auftaktniederlage gegen den LASK kamen die Veilchen zu einem 2:1-Heimerfolg gegen den Aufsteiger aus Ried, wobei Stürmer Monschein beide Tore nach einem Strafstoß erzielte. Wir wollen uns ansehen was die die Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen.

hope and glory: „Absolut verdienter Sieg. Die Rieder wollten nur kontern. Sie waren sehr defensiv und machten das nicht schlecht. Es war nicht einfach für unsere Jungs. Der erste Elfer für uns war fix zu geben, auch der Zweite war ganz klar und beim Hands hätten wir noch einen Elfer bekommen müssen. Am Ende hätten wir bei 2:0 den Sack früher zu machen müssen. So wurde es noch eine Zitterpartie.“

HwG: „Monschein taugt mir von der Körpersprache her im Moment. Der Teameinsatz hat ihm sichtlich Auftrieb gegeben.“

Gschichtldrucka: „Schön, dass wir endlich wieder mal notwendige Arbeitssiege einfahren!“

kingpacco: „Ein Arbeitssieg, den man aber erst mal machen muss. Es war nicht einfach gegen einen Abwehrriegel zu spielen, aber zweite Halbzeit war das aus meiner Sicht schon ganz okay fürs erste Heimspiel. Wir hätten nach dem 2:0 noch zwei bis drei Tore nachlegen müssen, haben wir aber nicht gemacht. Mit dem Anschlusstreffer wurde es nochmals kurz spannend.“

farii: „Letzte Saison wäre dieses Spiel noch X ausgegangen, mit jedem Sieg wird es auch spielerisch besser werden!“

hope and glory: „Es wird meiner Meinung nach unter Peter Stöger schon deutlich besser. Wir reagieren als Team schon viel besser und vor allem viel rascher. Es sieht viel mehr nach Plan und weniger nach Zufall aus.“

Gizmo: „Next step…sehr schön. Einige gute Kombinationen. Wenn Sarkaria und Wimmer ein wenig mehr abspielen wird es noch besser. Grünwald leider nicht mehr reif für die Startelf, hoffe da gelingt uns noch der Transfer im zentralen Mittelfeld.“

violet heat: „Suttner, Wimmer und Monschein top, verdienter Arbeitssieg unserer Veilchen. Paar Unkonzentriertheiten waren dabei, aber es wird noch besser werden.“

Bgld.-Veilchen: „Passt schon so, erstes Heimspiel, erster Heimsieg. Bis zur Führung war es halt wirklich zach, aber ok, die Rieder sind nur hinten drinnen gestanden, sind kaum über die Mittellinie gekommen. Zweite Halbzeit war es auch spielerisch durchaus schön zum Anschauen, leider ohne vorzeitige Entscheidung. Das Eigentor war halt auch Pech, tut mir sehr leid für Maudo, dem aber eindeutig die Zukunft gehört. Letztlich hochverdienter Sieg, sollte Selbstvertrauen geben.“

Castor: „Sieg, passt. Aber ich würde mich freuen, wenn die Tore „erspielte“ Tore gewesen wären. Ich finde 11er immer so eine Sache. Ich hoffe die Chancenauswertung wird besser. Denn ein paar Möglichkeiten hätte es ja gegeben.“

Killbritney: „Man merkt wie mühsam wir uns noch tun – wenig eingespielte Situationen, Abspielfehler und eine behäbige Aufstellung. Aber Sieg ist Sieg und er hätte höher ausfallen müssen. Sarkaria darf auch gern mal früher abspielen … da hätte es einige gute Möglichkeiten mit Pichler gegeben.“

Doc Walter Schleger: „Man war aus dem Spiel heraus selten zwingend, und in den wenigen zwingenden Situationen haben die Rieder den Holzhammer ausgepackt. Mit einem anderen Schiri wird die Partie vielleicht X oder schlimmer ausgegangen.“

Seldom: „Finde ich es etwas schade, dass ausnahmslos alle Spieler, die in die Kampfmannschaft hochgezogen wurden zumindest jetzt wieder in der zweiten Liga spielen müssen. Ein Niels Hahn hat schon mehrere Saisonen in der zweiten Mannschaft absolviert und muss jetzt endlich in der Ersten forciert werden. Demaku sowieso. Bei Radulovic kann ich es teilweise noch verstehen, auch wenn ich ihn für ein Riesentalent halte und er bei vielen anderen Bundesligamannschaften schon spielen würde.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum Spiel zwischen der Wiener Austria und der SV Ried.

