Austria Wien: Ralph Krueger neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Im Rahmen der am Donnerstag, den 16. November abgehaltenen Sitzung des Aufsichtsrats wurde Ralph Krueger zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums der FK Austria Wien AG gewählt. Er folgt damit Peter Kroha nach, der weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats bleibt.

Austria Wien freut sich, mit Ralph Krueger einen absoluten Fachmann als Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewonnen zu haben.

Der Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG setzt sich ab sofort wie folgt zusammen:

Aufsichtsratsvorsitzender

Ralph Krueger

Aufsichtsratsvorsitzender Stellvertreter

Dr. Kurt Gollowitzer

Mitglieder des Aufsichtsrats

Hanno Egger

Peter Kroha

Philipp von Lattorff, MBA

Dr. Mathias Moser

Mag. Gregor Pilgram

Sebastian Prödl

Mag. Dr. Stefan Weishaupt

Zur Person: Ralph Krueger (64) war von Frühjahr 2014 bis Sommer 2019 Vorstandsvorsitzender des FC Southampton in der Premier League. Von 1997 bis zu den Olympischen Winterspielen 2010 trainierte er die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. In den USA war der im kanadischen Winnipeg geborene Krueger unter anderem zweimal Cheftrainer in der NHL: 2012/13 bei den Edmonton Oilers und von 2019 bis 2021 bei den Buffalo Sabres.