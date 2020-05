Bundesliga-Neustart: Die Reaktionen der österreichischen Fußballfans

Die Bundesliga bekam gestern von der Politik grünes Licht zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Nachdem es gestern die ersten Reaktionen der Vereine zu dieser Entscheidung...

Die Bundesliga bekam gestern von der Politik grünes Licht zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Nachdem es gestern die ersten Reaktionen der Vereine zu dieser Entscheidung gab, wollen wir uns nun ansehen was die Fans zu den jüngsten Entwicklungen sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Wir starten mit den Kommentaren der Rapid-Fans:

Jackson: „Ich versteh zwar die wirtschaftliche Notwendigkeit, aber die Vorfreude auf Geisterspiele ist bei mir gleich Null. So begeistert ich sonst bin, aber die Geisterspiele werde ich mir vielleicht nicht mal ansehen, weil da könnt mir die Lust am Fußball generell vergehen…“

grubi87: „Werden wohl zehn Testspiele mit enormer Wichtigkeit, die uns vermutlich die Europa League kosten werden. Bin kaum erfreut über Geisterspiele.“

Rapidler_1899: „Endlich wieder Rapid.“

Rapid_Wien: „Ich stelle jetzt einmal die steile These auf, dass es uns sogar entgegenkommen kann, dass sich unsere Gegner nicht auf das ach so tolle „Spiel der Saison“ im vollen Weststation vor ca. 20.000 Zusehern „freuen“! Ansonsten sind die „Laborbedingungen ohne Stimmung“ für alle Vereine gleich. Irgendwie glaube ich, dass mich diese eigenartige Zeit, die wir gerade alle durchlaufen, komplett deppert macht. Ich rechne mir tatsächlich schon Szenarien durch, wie wir noch Meister werden können. Frei nach dem Motto „Corona-Meister“ ist nur der SCR!“

Das sagen die Austria-Fans zum Liga-Neustart:

tifoso vero: „Ich bin froh, dass man sich nun endlich für die Vernunft entschieden hat, was die Weiterführung der Meisterschaft betrifft. Hätte aus meiner Sicht – wie vor Wochen schon geschrieben – etwas früher sein können, aber gut, man kann halt nicht immer alles haben.“

DeusAustria: „Aus wirtschaftlicher Sicht immens wichtig für uns, daher ist die Fortsetzung eine gute Sache. Rein sportlich sehe ich es anders. Diese Truppe ist weiterhin abstiegsgefährdet. Das werden anstrengende englische Wochen die hoffentlich nicht in einer Katastrophe münden.“

Kommen wir nun zu den Anhängern aus Salzburg:

deathwing: „Schön, dass die Liga in absehbarer Zeit wieder losgehen darf, mein persönlicher Entzug ist schon heftig. Hätte mir nicht gedacht, dass der Kick so abgehen kann. Was Geisterspiele betrifft sind sich wohl eh alle Fans weltweit einig, dass ein Fußballspiel ohne Zuschauer schlicht nicht das Gleiche ist, aber um das Überleben zu sichern werden wir dieses Übel wohl alle ertragen müssen. Der Optimist in mir sagt mir, dass wir hoffentlich im September zumindest wieder Spiele mit Fans zumindest mit eingeschränkter Kapazität haben können. Hoffe die Aussage fliegt mir in ein paar Wochen nicht fürchterlich um die Ohren.“

himmlisch1982: „Auch wenn ich sicher kein Fan der Geisterspiele bin, bin ich doch froh wieder zumindest auf diese Weise Fußball wieder sehen zu können.“

Das sagen die Fans des Tabellenführers LASK zur Fortsetzung:

LASK1965: „Es bleibt ja dennoch eine Farce, auch wenn nur der positiv getestete Spieler in Quarantäne muss. Wenn ich einen sportlich fairen Wettkampf garantieren will, müsste man die Liga unter- bzw. abbrechen sobald es einen positiv getesteten Spieler gibt. Und das Argument „Spieler können sich ja auch verletzen oder erkranken und fallen dann aus“ lass ich in dem Fall nicht gelten. Man ist sich der Gefahr bewusst und man geht dieses Risiko ein. Dann möchte ich aber bitte auch, dass man im Sinne des Sports agiert und Mannschaften nicht durch Quarantäne-Verordnungen schwächt.“

Steve McManaman: „Der FC Salzburg schreibt auf Twitter: Back to emotion. Aber: „Back to emotion“? Welche Emotion? Geisterspiele haben null Emotion. Jubelfotos wie am Account gezeigt – solche Fotos darf es nicht geben weil verboten. Der Fußball, den ich liebe ist (vorläufig) getötet durch Corona. Aber schaun ma mal. Viel werde ich mir nicht ansehen, Ergebnisse werde ich mir durchlesen. Ob Meister, Vizemeister, oder schlechter ist mir sowas von egal geworden.

Much1: „Unsere Buam werden aber eh so auch Meister. die werden sich wieder massivst pushen die nächsten zwei, drei Wochen und dann wieder voll im Saft stehen. Außerdem hatten wir den „ersten Schock Geisterspiel“ schon und kennen die Situation schon besser, als die anderen Mannschaften.“

LASK_92: „Der Grunddurchgang ist wohl mit das Bemerkenswerteste seit ich LASK-Fan bin, das gilt es auf jeden Fall hochzuhalten, zu schätzen und ich werde da immer mit einem Lächeln daran zurückdenken, nur beginnt jetzt dann ein (zumindest für mich) völlig losgelöst zu betrachtender zweiter Teil. Jegliches Momentum ist obsolet, der LASK ist auf einer absoluten Erfolgswelle gesurft, nun beginnt alles und jeder absolut wieder bei Null. Zumindest drei Monate Pause (bis zum Wiederbeginn) nehmen dem Ganzen jeglichen Zusammenhang, der Wert des Grunddurchganges besteht mMn nur noch in den Erlebnissen und Erinnerungen, die der einzelne für sich damit verknüpft. Die Meisterschaft wird dann zwar (so sich das Experiment erfolgreich bis zum Ende durchführen lässt) künstlich zusammengeführt, die Voraussetzungen und Parameter unter denen das obere Playoff abgehalten wird, sind jedoch fundamental anders (alleine schon ob der englischen Wochen), sodass es für mich keinen Sinn ergibt, die Angelegenheit in einer Gesamtschau zu betrachten. Der sportliche Wert ist meines Erachtens maximal peripher gegeben, aber das kann man natürlich anders bewerten. Freue mich natürlich, wenn die Schwarz-Weißen weiterhin phänomenal und furios performen, die Art und Weise wie ich den Fußball verfolge, wird allerdings, ganz bewusst, eine vollkommen andere sein.“

In den Vereinsforen des Austrian Soccer Boards findet ihr zahlreiche weitere Fanmeinungen zum Neustart der österreichischen Bundesliga.