BW-Linz-Fans: „Derby-Sieg war taktische Meisterleistung“

Blau-Weiß Linz schenkte gestern seinen Fans einen Derby-Sieg, denn der Aufsteiger setzte sich mit 2:0 gegen den LASK durch. Was sagen die Fans zu diesem prestigeträchtigen Sieg? Nachdem wir die Kommentare der LASK-Fans ansahen, wollen wir uns nun der siegreichen Mannschaft widmen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österrreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hugo Sanches: „Wir wissen, dass es besonderer Tage bedarf ein Derby zu gewinnen. Heute war so ein Tag. Der Sieg ist das eine, aber die Atmosphäre, die Fans und der Kampfgeist der Mannschaft waren sensationell. Ein Sieg für den Verein, für die Fans, für Raphael und für alle die Schwarzweiße in der Familie, im Freundeskreis oder in der Firma haben. Wir sind Blauweiß Linz, Bundesliga-Verein und Derbysieger!“

Auwiesen_BWL: „Es ist alles ein bissl surreal. Aber echt geil. Es war ein verdienter Sieg und das muss uns auch für die kommenden Wochen optimistisch sein lassen. Von den Teams, die unmittelbar gegen den Abstieg spielen, sind wir im Moment definitiv die stärksten. Das muss man weiter so aufrechterhalten, dann schaut’s gut aus. Es ist schön, dass wir die Laskler heute einighaut haben. Aber wir müssen weitermachen. Ich bin sehr optimistisch, aber wir dürfen nicht nachlassen.“

Lackssen: „Ich habe oft Scheiblehner kritisiert, aber was er seit dem Rapid-Match aus dem Team geformt hat verdient Respekt und Anerkennung. Taktische Meisterleistungen – das muss man schon so sagen. Zum Match: Es ist natürlich alles aufgegangen und das muss es auch, damit wir ein Derby gewinnen. Aber wir wollten es einfach mehr und dank der stabilen Defensivleistung war dieses Highlight möglich: Ja, wennst Pech hast, dann pfeift dir der Schiri das Foul an Michorl und die haben einen Freistoß anstatt wir einen Orgasmus. Ich muss mich jetzt einfach einmal sammeln und genieße den Moment. Bekam auch gestern noch von einigen LASK-Bekanntschaften ehrliche Gratulationen zum Sieg – zeugt von Größe.“

hurrahurra: „Unglaubliches Spiel gestern. wenn man die ersten fünf Spiele der Saison bedenkt. Wie eine Mannschaft in so kurzere Zeit eine derartige Entwicklung machen kann. Man muss bedenken, der LASK ist aktuell in Top-Form, haben in den letzten Woche sehr gut gespielt und gepunktet. Und gestern hatten sie keine einzige große Torchance. Natürlich kann mit Spielern aufgrund deren Qualität durch eine Einzelaktion immer etwas passieren. Aber ich hatte komischerweise in der zweiten Halbzeit immer das Gefühl, dass eher das 2:0 als das 1:1 fällt.“

blauweiss78: „Die Mannschaft ist angekommen.“

Deni: „So nach dem Feiern ein riesiges Lob an die Mannschaft und Scheibi mit seinem Trainerteam. So geht Derby. Der LASK mit keiner Großchance über 90 Minuten und auch in der Sky Zusammenfassung fast nicht existent – und wenn dann als Zufallsprodukt. Ideenloser GmbH-Fußball und das passt. Von uns eine sehr stabile defensive Leistung. Maranda, Pasic und Strauss machen ihre Arbeit gut. Pirkl richtig gute Partie mit vielen Metern. Gölles bis zur Auswechslung auch mit einer soliden Partie. Krainz und Briedl richtig gut. Briedl wird noch eine wertvolle Alternative im zentralen Mittelfeld. Roni ist Roni. Jedes Wort zu wenig. Mensah: Mehr one touch und schneller abspielen, dann wäre er ziemlich sicher nicht mehr lang bei uns. Einer der wenigen bei uns, der einen Ball lange halten kann. Wenn er aber ab der 70. Minute nicht mehr kann, dann schwimmt seine Seite ordentlich. Seidl solide. Noss gut Akzente und braucht mehr Einsatzzeit. Feiertag wird mehr Einsatzzeit bekommen, weil Roni auf dem Niveau keine 90 Minuten mehr schafft. Danilo überfordert.“

no_vida_sin_V: „Manche waren immer etwas Scheiblehner-skeptisch bzw. sahen manches kritisch. Auch ich. Nun, ich denke man darf hier auch mal dem Trainer(team) explizit ein großes, großes Lob aussprechen! Machen aktuell richtig gute Arbeit! Dranbleiben! Weiter so!“

