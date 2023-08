BW-Linz-Fans vor Rapid-Spiel: „Einfach mal genießen!“

Die Fans des FC Blau-Weiß Linz hoffen vor dem heutigen Heimspiel gegen den SK Rapid auf erschöpfte Hütteldorfer. Wir haben die Fanmeinungen der Blau-Weiß-Fans...

Die Fans des FC Blau-Weiß Linz hoffen vor dem heutigen Heimspiel gegen den SK Rapid auf erschöpfte Hütteldorfer. Wir haben die Fanmeinungen der Blau-Weiß-Fans vor dem Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingefangen.

Sam Hawkens: „Rapid läuft 3 Tage vor dem Gastspiel im Donaupark im Europapokal auf. Wir haben nach dem Derby 8 Tage Zeit um den vollen Fokus auf dieses Spiel zu legen, das ist sicher ein Vorteil für uns. Trotzdem ist das eines jener Spiele bei denen wir eigentlich nur gewinnen können. Wird jedenfalls nochmals ein anderes Stadionerlebnis als gegen Hartberg wenn sich 2 Fanblöcke gegenseitig matchen. Die Hütte ist sicher auch wieder ausverkauft, das hat schon was.“

Stami: „Ich rechne mir da leider nicht viel aus. Natürlich muss auch Rapid solche Spiele erst mal gewinnen, aber wenn sie nicht komplett auslassen, fahren sie drei Punkte ein. Dies sind für mich aber ohnehin Spiele wo wir nur mit einem Lucky Punch punkten können. Sorgen mach ich mir da eigentlich mehr um die Spiele gegen die „direkten Konkurrenten“. Stand jetzt werden wir es da auch extrem schwer haben. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.“

StreitiKV: „Wir spielen kommendes Wochenende in unserem brandneuen, superfeinen, ausverkauften Stadion in einem Meisterschaftsspiel!!! gegen den österreichischen Rekordmeister. Was hätte euer damaliges Ich auf den Sportplätzen in Gurten, Aussee oder St. Andrä wohl dazu gesagt? Geben wir unseren Aufstiegshelden die Chance und etwas mehr Zeit, sich in der Bundesliga zu beweisen, geben wir unserem Coach die Chance und etwas mehr Zeit, sein Spielsystem zu adaptieren. Es waren bisher drei völlig unterschiedliche Auftritte, wir wurden nie abgeschossen und durften beim späten X gegen Hartberg sogar schon ein kleines ‚Fußballwunder‘ feiern, außerdem waren wir noch keine Sekunde auf dem Abstiegsplatz und werden dies meiner Meinung nach auch nach der Saison nicht sein! Ich glaube an Punktezuwachs gegen Rapid.“

Lackssen: „Freu mich schon aufs Spiel und auf die Stimmung. Rapid ist immer ein willkommener Gast. Wir können nur überraschen. Bin auf die Aufstellung gespannt. Dobras dürfte mit von der Partie sein – aber für die Startaufstellung wirds wohl noch nicht reichen.“

vroots: „Man muss auch ehrlich sagen, auch wenn wir gleich wieder absteigen sollten, war es trotzdem geil das wir aufgestiegen sind und alle Zampano-Mannschaften bei uns im neuen Stadion antanzen dürfen, auch wenn wir nun alles verlieren sollten (hoffe ich mal nicht) – einfach mal eine Saison Bundesliga genießen und dann schau ma mal.“

Deni: „Scheiblehner hat wieder umgestellt und versucht eine passende Elf und passende Formation zu finden. Hätte es ihm nicht zugetraut aber er ist experimentierfreudig. Früher oder später müssen wir aber meiner Meinung nach auf drei zentrale Mittelfeldspieler umstellen, da wir im Mittelfeld gegen jeden Gegner eingehen. Tiefer stehen und auf Einzelaktionen von Ronivaldo und Noß hoffen. Beide haben schon bewiesen, dass sie sich Chancen erarbeiten können.“

TenaciousD: „Auf das Spiel bin ich schon gespannt. Volles Haus und endlich mal ein Spiel, wo man nicht vornherein sagt, da muss man punkten. Wenn die Verteidigung funktioniert, könnte was drin sein. Rapid hat mich heuer nur gegen den LASK überzeugt, der Rest war eher durchwachsen.“

Deni: „Gölles muss meiner Meinung nach aktuell in der Innenverteidigung spielen. Wir brauchen die Größe und sein Speed ist auch nicht schlecht. Es ist momentan nicht leicht. Mir würden 3-4 Spieler fehlen, gerade auf den Außenpositionen und in der Innenverteidigung.“

Mehr Fanmeinungen zu Blau-Weiß Linz findet ihr im BW Linz Forum des Austrian Soccer Board.