Das erwarten sich die Austria- und BW-Linz-Fans vor dem heutigen Duell

Nach der Länderspielpause geht es endlich auch wieder in der heimischen Bundesliga weiter! Die Wiener Austria empfängt heute den FC Blau-Weiß Linz und will vor den eigenen Fans drei Punkte gegen die Oberösterreicher einfahren. Es sind jedoch nicht alle Spieler fit und munter von den Länderspielen zurückgekommen, was auch die Fans beschäftigt.

ViolaRoss: „Fußball am Freitag, was gibt es Schöneres. Wird der Beginn einer Siegesserie. Tippe auf ein souveränes 3:0.“

viola lion: „Freitag 19:30 Uhr Austria schauen ist einfach geil. Wurscht wie der Gegner heißt! Freu mich schon jetzt auf eine gefüllte Ost, geile Stimmung rund ums Stadion und eine Mannschaft, die alles unternimmt um als verdammter Sieger in die Playoff-Spiele zu kommen.“

systemoverload: „ich sag mal vorsichtig, die Partie gegen BW Linz wird das Heimhighlight des unteren Playoffs. Die einzigen, bei denen man Auswärtsfans begrüßen kann, damit da etwas Stimmung aufkommt und auch kein schwacher Gegner. Allgemein sind zu viele Dorfvereine in der Liga. Da fehlen halt ein GAK, Wacker Innsbruck und die Vienna gehört auch für mich in die erste Liga. Die SV Ried, das ist zwar ein Dorf, aber da fahren auch immer welche mit und bei den Heimspielen ist Stimmung.“

Nuggetface: „Manche meinen ja, dass das UPO so geil ist und wir da eh besser dran sind. Da bin ich halt anderer Meinung. Im oberen Playoff hätte man dieses Jahr wenigstens die kleine Chance um Platz 3 zu spielen.“

Viola1220: „Asllani und Potzmann fehlen weiterhin. Vucic ist fraglich, weil er in der Nacht auf Donnerstag erbrochen hat. Plavotic hat sich letzte Woche an den Adduktoren verletzt und fällt aus. Martins und Pazourek sind erschöpft von Nationalmannschaft, Pazourek fehlt fix, bei Marvin wird es wohl Bank. Meiner Meinung nach ist erstens die Ansetzung auf Freitag nach einer Länderspielpause ein Witz, zweitens ist es nur noch lachhaft, wie oft und wie lange unsere Spieler ausfallen.“

tosale: „Die Frage ist auch, warum wir ihn für ein Freundschaftsspiel gegen Kasachstan abstellen. Da kann man sicher mit dem Verband bezüglich seines „Gesundheitszustand“ reden, oder Martins will das unbedingt – dann muss sich als Verein aber auch Gedanken machen!“

fak-ler: „Plavotic-Ausfall auch extrem ärgerlich. Jetzt ist er mal drinnen in der Mannschaft, nun wieder verletzt.“

Sehen wir uns noch an was die Blau-Weiß Linz-Fans vor der Partie sagen:

Deni: „Meine Euphorie hält sich in Grenzen. Wenn wir aber 100% geben und etwas Spielglück auf unserer Seite ist, könnte man ein Pünktchen entführen. Könnte auch ein ganz wichtiger Punkt werden gegen den großen Gegner im unteren Playoff. Zuletzt gegen Sturm gab es glaube ich eine kleine taktische Adaptierung mit 3 zentralen Mittelfeldspielern, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte auch gegen die Austria ganz hilfreich sein, wenn man mehr Kompaktheit in Mittelfeld hat.“

Paul Perstling: „Hoffe auf Bonuspunkt(e). Aber gegen die haben wir Jahrzehnte lang nicht mehr gewonnen.“

Auwiesen_BWL: „Am 3.3.1979 konnten wir durch ein Tor von Naz Haider gegen die Austria mit 1:0 gewinnen. Das Spiel war aber im Praterstadion. Der letzte Sieg gegen die Austria-KM im Horr-Stadion datiert tatsächlich aus 1978 – damals 3:1. Kurioserweise mit zwei Eigentoren der Austrianer durch Horvath und Baumeister. Ins richtige Tor trafen Willi Kreuz aus einem Elfer und Herbert Prohaska. Der überhaupt letzte Sieg bisher gegen die Austria ist knapp 33 Jahre aus – am 24. Juli 1991 erzielten Hannes Reinmayr, Marinko Ivsic bzw. Peter Stöger die Tore bei einem 2:1 vor 8500 Zuschauern auf der Gugl. Der letzte Sieg im Horr-Stadion ist noch nicht so lang aus. Am 22. April 2022 gab es einen 4:1-Auswärtssieg gegen die Austria Amateure. Die Gesamtbilanz gegen die Austria lässt erschaudern. In 75 Spielen gab es nur 13 Siege und 18 Remis bei 44 Austria-Siegen. Torverhältnis: 72:160.“

StreitiKV: „Hoffentlich hat der Testspielsieg gegen die A/B/C-Garnitur von Sturm Graz die erhoffte Wirkung gezeigt und unseren Jungs etwas Selbstvertrauen zurückgebracht, bevor es heute wieder ernst wird. Auch Ronivaldo werden die beiden ersten, wenn auch unbedeutenden, Treffer nach über einen Monat sicherlich guttun. Die beiden Wiener Vereine sind übrigens die einzigen, gegen die wir in dieser Saison noch nicht gepunktet haben, wäre schön und vor allem verdammt wichtig, wenn sich das an diesem Spieltag ändert!“

