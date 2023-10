Nach dem Spiel gegen den SC Austria Lustenau, das Rapid locker mit 5:0 gewann, zeigte der Block West noch ein Transparent, das auf das...

Nach dem Spiel gegen den SC Austria Lustenau, das Rapid locker mit 5:0 gewann, zeigte der Block West noch ein Transparent, das auf das blamable Derby vor einer Woche Bezug nahm. Das Spruchband ließ die Reaktionen der Rapidler doch deutlich auseinandergehen. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum für euch zusammengefasst.

baeckerbua: „Das Spruchband ist hart. Aber in abgeschwächter Form wär es sicher angebracht.“

orßit: „Der Zeitpunkt ist halt wieder irgendwas.“

Varimax: „Sie kommen wie die Deppen immer ins Stadion, fahren überall mit – man könnte glauben, es ist wurscht wie die Mannschaft spielt. Da ist so ein Spruchband als Feedback an die Spieler schon mal drin würde ich sagen. Jedenfalls besser als Support einstellen u.ä.“

Da Oide Bimbo: „Der Fetzn ist das Letzte. Ich lass es mir während des Spiels einreden, aber bei der Verabschiedung nach einem 5:0? [..] Sind im Block West keine Erwachsenen, die einfach mal das Richtige tun und das Falsche verbieten? Macht mich richtig sauer, nach einem sehr guten Spiel.“

Varimax: „Ich finde, während des Spiels sollte supportet werden. Und gerade nach so einem Spiel finde ich so einen friendly reminder angebrachter, als davor, während dessen, oder wenn sie nach einer Oasch-Leistung eh schon demoralisiert sind.“

Silva: „Soll schlimmeres passieren, als dass die Fanszene der Mannschaft mitteilt, was im Austrian Soccer Board fast einhellige Meinung in der letzten Woche war. Viel weniger Konsequenz kann es seitens der Fans ja fast nicht geben, wenn man davon ausgeht, dass es nicht sowieso schon jedem egal ist. Schadet der Mannschaft und dem Verein sicher weniger, als wenn die Fans einfach daheim bleiben.“

Rapid_Wien: „Man hat die Mannschaft das gesamte Spiel unterstützt. So ein Spruchband müssen sie aushalten, nach dieser Derbyleistung.“

Insulaner: „Muss die Mannschaft das Spruchband aushalten? Ja. Steht was drauf, was für die Mannschaft neu ist? Nein. War es daher notwendig? Nein. Kann man’s trotzdem aufhängen? Ja.“

Pleassinger: „Spruchband ist schon OK. Vor dem Anpfiff bzw. beim Aufwärmen wäre der bessere Zeitpunkt gewesen.“

Hundskicker: „Dem zahlenden Fan, der 8 Stunden quer durch Österreich fährt, steht es auch zu, mal Kritik zu üben! Oder sollen sie nur ihre hart verdiente Kohle in den Verein pumpen und sonst die Goschn halten?“

Schwemmlandla3: „Spruchband natürlich völlig richtig so. Auch der Zeitpunkt. Gerade die, die auch dort dabei sind, dürfen diese Kritik üben. Auch gerne noch öfter damit es der Letzte kapiert im Verein. Im Grunde eh bewundernswert wie ruhig die Szene dem sportlichen Treiben zusieht.“

Cosa_Nostra: „Natürlich passt das Spruchband, damit werden die Spieler schon zurecht kommen. Oder glaubt ihr sie wissen selbst nicht, dass das letzte Woche eindeutig zu wenig war und dass jeder nicht mal die Hälfte seines Könnens auf den Rasen gebracht hat? Man kann als Spieler schon gut seine eigene Leistung einschätzen und das Derby war einfach erbärmlich, das kann man ruhig mittels eines Spruchbandes aufzeigen.“

P200E: „Spruchband war schon ok, es war ja nicht gelogen.“

TheReaper: „Ist natürlich geschmacklos, hätte aber nichts anderes erwartet. In einer kleinen deutschen Dokumentation zum Wr. Derby von vor 17 Jahren die ich gestern gesehen hab, hat’s geheißen, für die Fans ist jeder Sieg gegen die Austria wie ein kleiner Titel, ich finde das trifft’s ziemlich gut. Wir warten halt jetzt schon echt lange drauf.“

Clemens22: „Lächerlicher Fetzen, ganz ehrlich…“

Gschropp: „Ja genau, am besten die Kurve kuscht weiterhin zu den eierlosen Auftritten in jedem (!) Derby. Wer, wenn nicht die Fans, die immer dabei sind, dürfen ihren Unmut kundtun? Oder hältst du es mit dem Köln-Trainer, der meinte, dass Fans entweder zu klatschen oder ansonsten die Pappen halten sollten?“

GRENDEL: „Herr im Himmel, brunzt man sich jetzt an wegen dem Transparent? Die Derbyleistung war unter aller Sau, vollkommen indiskutabel! Da kann man seinen Unmut schon mal kundtun, egal ob auswärts oder daheim.. das war halt das nächste Spiel nach dem Derby.“

gloggi99: „Was die Aktive Fanszene Zeit und Herzblut in den Verein investieren, da kann man seine Kritik und Meinung schon mal so äußern. Sehe da nichts verwerfliches und Skandalöses.“

Gebirgsraser: „Diejenigen, die das Spruchband so furchtbar skandalös finden: Wäre man persönlich dabei gewesen, würde man wissen, dass man auch nach Abpfiff noch die Mannschaft supportet hat, sogar als diese schon längst im Tunnel verschwunden sind. Auf ein Feiern zusammen mit der Mannschaft hat man aber dennoch als Zeichen des Unmutes verzichtet. Capo hat es eigentlich sehr schön angesagt: „Wir werden die Mannschaft ab der ersten Sekunde supporten wie gewohnt. Davor und danach machen wir nix“. Die Spieler sollten einfach einmal innehalten und verstehen, dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist mit (away) Support bei so einer Derbyleistung.“

Juli93scr: „Gewinnen seit Jahren kein Derby – schaffen es sogar 11 gegen 9 nicht zu gewinnen. Und dann darf man sich nicht über die Leistung mittels Transparent beschweren? Finde auch der Zeitpunkt war richtig – wenn man es vorm Spiel zeigt, wird sich auch aufgeregt.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.