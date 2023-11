Die Rapid-Fans haben ihren Wunschtrainer bereits gefunden

Die Trainersuche ist aktuell das beherrschende Thema in Hütteldorf – geht es nach den Rapid-Fans hat sich der Wunschkandidat bereits herauskristallisiert. Im Austrian Soccer...

Die Trainersuche ist aktuell das beherrschende Thema in Hütteldorf – geht es nach den Rapid-Fans hat sich der Wunschkandidat bereits herauskristallisiert.

Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum findet aktuell eine Umfrage statt, welchen Trainer sich die Rapid-Fans wünschen würden. In der Umfrage, an der bisher knapp 400 Fans teilnahmen, hat der jüngste der Kandidaten die Nase vorn.

33,33% – Robert Klauß

21,04% – Enrico Maaßen

18,45% – Ronald Brunmayr

5,5% – Markus Schopp

21,68% – ein anderer Trainer

Der 38-jährige Brandenburger Robert Klauß wird von einem Drittel der Teilnehmenden derzeit als bester Kandidat ausgemacht. Klauß arbeitete zehn Jahre lang in verschiedenen Funktionen für RB Leipzig, war von Juli 2020 bis Oktober 2022 Cheftrainer in Nürnberg. Vor seiner ersten Station als „Einser“ war Klauß in knapp 100 Spielen Assistenztrainer von Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann in Leipzig. Auf die Frage, wie man seinen Fußball charakterisieren könne, antwortete Klauß einst: „Emotional, wild, intensiv – und auf der anderen Seite zielgerichtet, mit klaren Abläufen und einem kühlen Kopf.“

Etwa 21% der Teilnehmer wünschen sich Enrico Maaßen als neuen Rapid-Coach. Den 39-Jährigen kennt Rapids Wirtschaftsgeschäftsführer Marcus Knipping noch aus seiner Zeit in Dortmund, wo er zwei Jahre lang erfolgreich die zweite Mannschaft trainierte. Von Juli 2022 bis Oktober 2023 war Maaßen Cheftrainer in Augsburg, wurde aber nach einem verpatzten Saisonauftakt und einer 1:2-Heimniederlage gegen Darmstadt nach sieben Spieltagen entlassen.

Österreicher mit Außenseiterchancen

Ronald Brunmayr, einstiger Co-Trainer von Oliver Glasner, überzeugte knapp 18% der Umfragenteilnehmer. Bevor Brunmayr mit Glasner und Eintracht Frankfurt die UEFA Europa League gewann, war er bereits 1 ½ Jahre Cheftrainer bei Blau-Weiß Linz und wurde Meister in der 2. Liga. Nach Glasners Aus in Frankfurt ist auch Brunmayr seit Juni vereinslos.

Markus Schopp, über den man hört, dass er voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen wird, ist mit 5,5% klarer Vierter in der Wunschliste der grün-weißen Fans. Der einstige Italien-Legionär habe allerdings in Hartberg „noch Großes vor“.

Andere Lösung unwahrscheinlich

Fast 22% der User wünschen sich einen völlig anderen Trainer. Hierbei liest man verschiedene Namen, wie etwa Andreas Herzog und Peter Pacult, bis hin zu Norwegens Meistertrainer Kjetil Knutsen von Bodö/Glimt, Union-Erfolgscoach Urs Fischer oder Bruno Labbadia. Diese Varianten sind jedoch mehr als unwahrscheinlich. Einer der heißesten Kandidaten – auch für die Fans – Rene Maric unterschrieb bereits als „Entwicklungscoach“ am Bayern-Campus.

Geht’s jetzt schnell?

In jedem Fall könnte es nach der gestrigen Rapid-Hauptversammlung, bei der nur wenig über die Trainerfrage diskutiert wurde, schnell gehen. Die Hütteldorfer sollen bereits Einigkeit mit einem Kandidaten erzielt haben und werden möglicherweise noch vor dem Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz am 26. November einen neuen Trainer vorstellen. Dass die Wunschlösung der Fans dabei auch die des Klubs ist, wirkt nicht unwahrscheinlich.