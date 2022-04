Expected-Goal-Werte zum 28. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

Admira Wacker – TSV Hartberg 1:3 (xG=0.45:4.13)

Der TSV Hartberg konnte mit einem etwas überraschenden 3:1-Auswärtssieg das Tabellenende verlassen. Trotz einer besseren Anfangsphase der Hausherren gingen die Gäste in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung und da Zwierschitz nach 35 Minuten die gelb-rote Karte sah, war die Begegnung zu diesem Zeitpunkt fast schon entschieden. Der einzige Treffer der Südstädter fiel erst in der 92. Minute, als Mustapha das Ehrentor erzielte. Für die Hartberger ist es der erste Liga-Sieg seit Ewigkeiten, denn zum letzten Mal gab es in der Meisterschaft drei Punkte beim Heimsieg gegen den LASK, der am 28. November 2022 gelang. Beeindruckend sind zudem die xG-Werte, die mit 0.45:4.13 ganz klar zugunsten der Auswärtsmannschaft ausfallen.

WSG Tirol – SV Ried 2:0 (xG=0.81:0.65)

Die WSG Tirol gewann auch das zweite Duell gegen die Rieder und holte damit drei weitere ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gäste aus Oberösterreich, die etwas überraschend den Trainer wechselten, müssen nach den beiden Niederlagen gegen die Tiroler nun besonders aufpassen, dass sie die Klasse halten, denn der Vorsprung auf das Schlusslicht Altach beträgt nur drei Punkte. Beiden Teams sah man den Druck an und es wurden nicht allzu viele Chancen herausgespielt. Die Hausherren waren aber in ihren Abschlüssen effizienter. Die Expected Goals fallen mit 0.81:0.65 recht ausgeglichen aus.

LASK – SCR Altach 2:1 (xG=1.78:0.31)

Erst nach der roten Karte des Altachers Nanizayamo begann der LASK seine Überlegenheit auszuspielen und setzte sich nach Treffern von Horvath und Nakamura verdient mit 2:1 durch. Der Gegentreffer durch Nuhiu fiel erst in der 91. Minute. Beide Trainer sahen auch die rote Karte als Schlüsselszene in dieser Partie und es wäre tatsächlich interessant gewesen zu beobachten, ob der LASK in der zweiten Halbzeit auch ohne dem Ausschluss das Kommando übernommen hätte. So spielten die Linzer gut die Überzahl aus, was sich auch bei den xG-Werten von 1.78:0.31 ablesen lässt.

SK Austria Klagenfurt – Wolfsberger AC 2:3 (xG=1.64:2.43)

Peter Pacult war nach dem Schlusspfiff außer sich und das völlig zurecht. Der VAR übersah nämlich beim zweiten Treffer der Kärntner eine klare Abseits-Position von Peretz, der so wie Pink einen Doppelpack beisteuerte. Die Expected Goals fallen mit 1.64:2.43 zwar für die Gäste aus, allerdings entfällt auf das eigentlich irreguläre Tor von Peretz ein xG-Wert von 0.86, sodass bei einer richtigen Beurteilung der Szene die xG-Werte ausgeglichen gewesen wären.

RB Salzburg – FK Austria Wien 5:0 (xG=3.83:0.13)

Nach dem starken Auftritt im letzten Spiel hofften die Fans der Wiener Austria, dass ihre Mannschaft auch die Partie in Salzburg knapp gestalten würde. Diese Hoffnungen wurden allerdings enttäuscht, denn die Veilchen erwischten am Sonntag einen schwachen Tag, während die Hausherren den Meistertitel zuhause fixieren wollten und dementsprechend motiviert auftraten. Die Gäste kamen auf drei Schussversuche, von denen einer den Weg zum Tor fand. Auf der Gegenseite versuchten es die Salzburger 22 Mal und kamen dabei auf starke 15 Schüsse aufs gegnerische Tor. Die xG-Werte fallen mit 3.83:0.13 dementsprechend eindeutig aus, wobei man sagen muss, dass der frischgebackene Meister mit einigen Schiedsrichterentscheidungen auch ein wenig Glück hatte.

SK Rapid Wien – SK Sturm Graz 1:1 (xG=0.80:1.26)

Nach dem Heimsieg der Blackies in Graz holte Ilzers Mannschaft auch in Hütteldorf einen Punkt und sicherte somit weiter den zweiten Tabellenplatz ab. Die rund 20.000 Fans im Stadion sahen ein intensiv geführtes Spiel mit einer etwas besseren Sturm-Mannschaft, bei der aber Chancen Mangelware blieben. Die Grazer bekamen einen Elfmeter zugesprochen, den man sicherlich geben kann aber nicht geben muss. Dadurch liegen sie auch bei den xG-Werten von 0.80:1.26 etwas voran. Von sieben Schussversuchen der Hausherren fand nur einer den Weg aufs Tor, die Gäste kamen auch nur auch sechs Schussversuche, von denen zwei aufs gegnerische Tor gingen.

