Expected-Goal-Werte zum 6. Spieltag 2023/24

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten und stammen von Wyscout S.p.a.

Wolfsberger AC – TSV Hartberg 0:3 (xG=1.30:1.45)

Ein Doppelpack von Max Entrup und ein Tor beim Comeback des eingewechselten Donis Avdijaj sorgten für einen 3:0-Auswärtssieg der Hartberger, der jedoch auf dem Papier klarer aussieht als er in Wirklichkeit war. Verdient war er auf alle Fälle, da die Gäste mit ihren Chancen nicht so fahrlässig umgingen und durchaus effizient waren. Auch die Expected-Goal-Werte von 1.30:1.45 zeigen eine Partie, die von der Qualität der Chancen recht ausgeglichen war. Der WAC bot trotzdem die wahrscheinlich schwächste Saisonleistung und zeigte sich in Phasen des Spiels komplett von der Rolle. Dies betraf sowohl das schwache Zweikampfverhalten, als auch unerklärliche Abspielfehler, die Manfred Schmid nach der Länderspielpause nicht mehr sehen will.

WSG Tirol – Blau-Weiß Linz 2:4 (xG=1.19:1.80)

Blau-Weiß Linz feierte den ersten Sieg in der Bundesliga und gab die rote Laterne an den SC Austria Lustenau ist, der nun gemeinsam mit der WSG Tirol die einzige Mannschaft ist, die in der neuen Saison noch keinen Sieg einfahren konnte. Silberbergers Mannschaft präsentierte sich speziell in der Defensive in diesen 90 Minuten nicht Bundesliga-reif und erwischte einen ganz schwachen Tag. Die Hausherren hatten zwar über 62% Ballbesitz, verstanden es aber nicht sich aussichtsreiche Chancen gegen die clever agierenden Linzer herauszuspielen. Auch die Expected Goals sehen die Gastmannschaft mit 1.19:1.80 vorne.

SCR Altach – SK Sturm Graz 1:2 (xG=0.92:1.05)

Der SK Sturm hatte beim 2:1-Auswärtssieg gegen den SCR Altach viel Glück, zumal die Hausherren mit Schiedsrichter und VAR haderten. Diese knappen Situationen, wie ein nicht gegebener Elfmeter oder ein nicht gegebenes Tor aufgrund einer hauchdünnen Abseits-Entscheidung, lassen sich nicht in den xG-Werten ablesen, die deshalb mit 0.92:1.05 ausgeglichen ausfallen. Die Hausherren schossen fast doppelt so oft auf das gegnerische Tor (13:7) und hatten viel Pech, dass sie aufgrund eines Last-Minute-Treffers durch Fuseini schlussendlich nichts Zählbares nach dem Schlusspfiff mitnehmen konnten.

Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien 2:0 (xG=2.24:1.37)

Der SK Rapid startete zwar gut in die Partie gegen RB Salzburg, konnte aber nach der starken Anfangsphase den Serienmeister nur selten gefährden. Zoran Barisic setzte trotz einiger Verletzungen und dem Europacup-Spiel am Donnerstag gegen die Fiorentina keinen der knapp vor Ende des Transferfensters geholten Neuzugänge ein, die erst nach der Länderspielpause den Hütteldorfern helfen werden. Die xG-Werte fallen mit 2.24:1.37 für die Hausherren aus.

LASK – SC Austria Lustenau 2:0 (xG=1.65:0.12)

Der LASK benötigte zwar einige Zeit für den Führungstreffer, fuhr aber nicht nur aufgrund der starken Schlussphase den Sieg vollkommen verdient ein. Die Expected-Goal-Werte von 1.65:0.12 zeigen gut, wie harmlos die Gäste waren. Lustenau hatte zwei Schussversuche und brachte keinen einzigen auf das gegnerische Tor. Immerhin verstärkten sich die Vorarlberger zuletzt mit dem ehemaligen WSG-Stürmer Nikolai Baden Frederiksen und dem Freiburger Urgestein Jonathan Schmid.

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt 2:2 (xG=1.50:1.51)

Zum 2:2-Unentschieden der Wiener Austria gegen Austria Klagenfurt verfassten wir gestern bereits eine ausführliche Analyse. Wir liefern euch an dieser Stelle nur noch die xG-Werte nach, die mit 1.50:1.51 komplett ausgeglichen ausfallen.