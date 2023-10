Faktencheck zur 11. Bundesliga-Runde 2023

Die elfte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag erwartet uns ein Spitzenspiel, wenn...

Die elfte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag erwartet uns ein Spitzenspiel, wenn Meister Salzburg den LASK zum einem hochkarätigen Duell empfängt. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo im Abendspiel der SK Rapid auf den SK Austria Klagenfurt treffen wird.

FC Blau-Weiß Linz – SC Austria Lustenau

Samstag 17:00, Hofman-Personal Stadion, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Einen Dämpfer musste der FC Blau-Weiß Linz vor der Länderspielpause verkraften, nachdem man sich zuletzt im Aufwind befand. Beim Gastspiel bei der Wiener Austria schlitterte man in eine 0:4-Klatsche und offenbarte speziell in der Defensive einige Schwächen, die man eigentlich dachte überwunden zu haben. Damit riss auch die Serie an vier ungeschlagenen Spielen und muss der Aufsteiger eine neue starten. Nun geht es gegen den Tabellenletzten Lustenau, wo man sich mit einem Sieg einen kleinen Polster auf die Vorarlberger erarbeiten könnte.

Beim SC Austria Lustenau hängt dagegen der Haussegen gewaltig schief und man kommt aus dem eigenen Negativlauf nicht heraus. Sieben (!) Niederlagen setzte es zuletzt in Folge und damit verweilt man mit nur zwei mickrigen Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Die Hoffnung für die Vorarlberger liegt nun wohl darin, dass man in der Länderspielpause an den richtigen Schrauben drehen konnte, um das Ruder herumzureißen. Sollte es eine weitere Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten setzten, könnte es für den sympathischen Trainer Markus Mader eng werden.

Letztes Duell:

BW Linz 1:1 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 24 (9 Siege BW Linz 5 Remis, 10 Siege Lustenau)

Verletzt: Tursch / Fridrikas, Maak, Diallo, Schmid

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: BW Linz-WAC / Lustenau-Hartberg

FC Red Bull Salzburg – LASK

Samstag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Einen Dämpfer hatte der FC Red Bull Salzburg vor der Länderspielpause zu verkraften, musste man doch die Tabellenführung zum ersten Mal an Verfolger Sturm Graz abgeben. Im Gastspiel bei Austria Klagenfurt kam man nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, nachdem man eigentlich schon mit 2:0 führte, jedoch aufgrund einer Roten Karte die Führung aus der Hand gab. Nun haben die Bullen die Chance, im Topspiel gegen den LASK Wiedergutmachung zu leisten und zurück auf die Erfolgsspur zu finden.

Der LASK auf der anderen Seite konnte zwar mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen, allerdings war dies mehr als nur schmeichelhaft. Im Heimspiel gegen Altach ließ man eine Vielzahl an guten Möglichkeiten des Gegners zu und hatte mit den Vorarlbergern alle Hände voll zu tun. Damit reiht sich auch dieses Spiel in die schlechten Auftritte der Linzer in den letzten Wochen ein, wobei man zumindest brav punkten konnte. Nun geht es zum schwierigen Gastspiel nach Salzburg, wo ein Punktegewinn bereits als Erfolgs zu werten wäre.

Letztes Duell:

LASK 0:1 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 124 (47 Siege Salzburg, 43 Remis, 34 Siege LASK)

Verletzt: Koita, Solet, Kjaergaard, Wallner, Fernando, Okoh, Guindo, Omoregie / Pintor, Luckeneder, Wiesinger, Taoui, Renner

Gesperrt: Pavlovic / Niemand

Gefährdet: Niemand / Jovicic

Nächstes Spiel: Salzburg-Altach / Rapid-LASK

SK Sturm Graz – TSV Hartberg

Samstag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Eine tolle Moral bewies der SK Sturm Graz am letzten Spieltag in der Partie gegen den Wolfsberger AC. Zur Halbzeit lag man im Lavanttal mit 0:1 in Rückstand und zeigte dabei keine gute Leistung, ehe man im zweiten Durchgang das Ruder rumreißen und das Spiel zu einem 2:1 Erfolg drehen konnte. Nicht nur wurde man dadurch mit einem Sieg belohnt, sondern auch mit der Tabellenführung, da Salzburg Punkte liegen ließ. Nun geht es im „Steirerderby“ gegen die formstarken Hartberger, wo ein Sieg keine Selbstverständlichkeit sein sollte und man eine gute Leistung brauchen wird.

Das Überraschungsteam der Saison ist sicherlich der TSV Hartberg, und das nicht nur wegen der Punkteausbeute, sondern auch wegen der Art und Weise, wie man spielt. Das demonstrierte man auch zuletzt im Heimspiel gegen die WSG, wo man dank einer dominanten Vorstellung klar und deutlich mit 3:0 gewinnen konnte und der Tirolern nicht den Hauch einer Chance ließ. Nun dürfen sich die formstarken Hartberger mit dem Tabellenführer der Liga messen und zeigen, ob man bereit für diese Herausforderung ist. Ein Punktegewinn wäre hier sicherlich schon ein Erfolg und damit würde man die Serie an fünf ungeschlagenen Spielen prologieren.

Letztes Duell:

Hartberg 1:2 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 12 (6 Siege Sturm, 2 Remis, 4 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Ehmann, Entrup

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Hierländer, Gorenc-Stankovic / Diakite

Nächstes Spiel: Sturm-Austria / Lustenau-Hartberg

SCR Altach – Wolfsberger AC

Sonntag 14:30, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Arnes Talic

Der SCR Altach musste vor der Länderspielpause einen Dämpfer verkraften, nachdem man eine kleine Serie von drei ungeschlagenen Spielen aufbauen konnte. Im Gastspiel beim LASK zeigte man allerdings eine starke Leistung und hätte sich mindestens einen Punktegewinn verdient gehabt, wenn nicht sogar einen Sieg. Doch letztlich zählt nur das Ergebnis und hier hat man den Kürzeren gezogen. Nun steht den Vorarlbergern ein interessantes Duell mit dem Tabellennachbarn WAC bevor, wo man mit einem Sieg an den Kärntnern vorbeiziehen könnte.

Was für Altach galt, war auch beim Wolfsberger AC der Fall, musste man doch in der Länderspielpause eine Niederlage verkraften. Im Heimspiel gegen den SK Sturm lag man zwischenzeitlich in Führung und zeigte eine gute Vorstellung, ehe man im zweiten Abschnitt zurückfiel und letztlich doch noch mit 1:2 verlor. Nun wollen die Mannen von Trainer Schmid wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren und hoffen, die lange Rückreise ins Lavanttal mit drei Punkten im Gepäck bestreiten zu können.

Letztes Duell:

WAC 0:0 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 28 (11 Siege Altach, 7 Remis,10 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Gustavo Santo, Bukta / Novak

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Jäger / Veratschnig

Nächstes Spiel: Salzburg-Altach / BW Linz-WAC

WSG Tirol – FK Austria Wien

Sonntag 14:30, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Mit einem schlechten Gefühl ging die WSG Tirol in die Länderspielpause, nachdem man in diese mit einer Niederlage hineingehen musste. Im Gastspiel beim TSV Hartberg zeigte man beim 0:3 eine schwache Vorstellung und war Trainer Silberberger im Anschluss wütend auf seine Truppe. Damit hat man nun drei Niederlagen in Serie kassiert und hinkt den eigenen Erwartungen hinterher. Nun hofft man die richtigen Schlüsse während der Pause gezogen zu haben und mit frischem Elan in das Spiel gegen die Wiener Austria gehen zu können, um hier einen Punktegewinn einzufahren.

Auf der anderen Seite kam die Länderspielpause für den FK Austria Wien eher ungelegen, nachdem man in den vergangenen beiden Spielen viel Selbstvertrauen tanken konnte. Zuletzt setzte man sich im Heimspiel gegen BW Linz mit einem klaren 4:0 durch und schien der Knoten bei den Violetten endlich geplatzt zu sein. Nun hoffen die Wiener klarerweise die Serie prologieren und diesen Aufwind konservieren zu können. Ein Sieg ist dabei quasi Pflicht, sofern man zur Meistergruppe aufschließen möchte. Allerdings wird man dafür mal wieder die Abwehr umbauen müssen, fällt doch mit Galvao ein wichtiger Abwehrspieler verletzungsbedingt aus.

Letztes Duell:

WSG 0:0 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 16 (3 Siege WSG, 4 Remis, 9 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Oswald, Blume, Müller / Plavotic, Raguz, El Sheiwi, Wustinger, Galvao

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Erlthaler / Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-WSG / Sturm-Austria

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Einen Befreiungsschlag konnte der SK Rapid Wien vor der Länderspielpause feiern, nachdem man wochenlang auf einen Sieg warten musste. Im Auswärtsspiel bei Austria Lustenau setzte man sich mit einem deutlichen 5:0 durch und schoss sich damit auch ein wenig den Frust von der Seele. Man hofft nun, dass die Trendumkehr gelungen ist. Nun hat man mit Austria Klagenfurt einen direkten Konkurrenten um die Meistergruppe zu Gast, der bislang erst eine Saisonniederlage erlitten hat. Keine einfache Aufgabe also für die Wiener und ein Sieg wäre in jeglicher Hinsicht enorm wichtig.

Dem SK Austria Klagenfurt gelang am vergangenen Spieltag nahezu das Unmögliche und man holte einen Punktegewinn gegen den Liga-Krösus Salzburg vor heimischer Kulisse. Dabei profitierte man zwar von einem Platzverweis des Gegners, allerdings muss man dennoch erstmal zwei Tore gegen die starken Bullen machen. Damit untermauerte man erneut, wie schwer man in dieser Saison zu knacken und unangenehm zu bespielen ist. Nun wartet das nächste Highlight auf die Kärntner und man hofft auch in dieser Begegnung mit einem Punktegewinn das Feld verlassen zu können, um die eigene Position in der Meistergruppe weiterhin zu stärken.

Letztes Duell:

Klagenfurt 2:1 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 8 (4 Siege Rapid, 2 Remis, 2 Siege Klagenfurt)

Verletzt/Angeschlagen: Pejic, Cvetkovic / Knaller, May, Robatsch, Binder, Soto

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-LASK / Klagenfurt-WSG