Kommt Rapids möglicher Grüll-Ersatz aus Mali?

Nach der Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspieler Lukas Grgic stellt sich die Frage, ob das Einkaufsprogramm des SK Rapid in diesem Sommer erledigt ist. Dies...

Nach der Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspieler Lukas Grgic stellt sich die Frage, ob das Einkaufsprogramm des SK Rapid in diesem Sommer erledigt ist. Dies hängt natürlich auch von den möglichen bevorstehenden Abgängen ab. In den Medien findet man aktuell ein Gerücht um einen offensiven Flügelspieler aus Mali, an dem der SK Rapid Interesse haben soll.

Die Rede ist vom 23-jährigen Lassine Sinayoko. Laut der Seite fussballtransfers.com sollen mehrere Vereine Interesse an dem Spieler von AJ Auxerre haben, darunter auch der SK Rapid. Neben den Hütteldorfern sollen auch Shakhtar Donetsk, der Hamburger SV und die belgischen Vereine KV Kortrijk und OH Leuven den Offensivspieler auf ihrer Wunschliste haben.

Die Konkurrenz ist demnach richtig groß und es ist fraglich, ob der SK Rapid, sollte der Wunsch überhaupt da sein, diesen Spieler zu verpflichten, den fünffachen Nationalspieler nach Wien lotsen kann. Es ist jedenfalls ziemlich wahrscheinlich, dass vor einer etwaigen Verpflichtung zunächst erst einmal Marco Grüll einen Abnehmer finden muss, der die geforderte Ablöse nach 1140 Wien überweist. Marco Grülls Vertrag in Hütteldorf läuft nur noch ein Jahr und sollte es zu keinem Transfer oder einer Vertragsverlängerung kommen, kann der Flügelspieler ablösefrei wechseln, was Sportchef Markus Katzer sicherlich vermeiden wird wollen. Sinayokos Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2025 bei seinem Verein.

Lassine Sinayoko kommt aus dem Nachwuchs der AJ Auxerre und erlebte schon einige Höhen und Tiefen bei seinem Verein mit, der in der Saison 2021/22 in die Ligue 1 aufstieg, vergangene Saison aber wieder den Gang in die Ligue 2 antreten musste. In beiden Spielzeiten war er Stammspieler. In der Ligue 1 kam er in 33 Partien auf einen Treffer und drei Assists, in der Ligue 2 steuerte er immerhin in 34 Einsätzen drei Tore und vier Vorlagen bei. Dennoch ist seine Trefferquote natürlich ausbaubar.

Vergangene Saison kam er auf einen Expected-Goal-Wert von 3.46, erzielte aber nur einen Treffer. Auch in der Saison davor blieb er mit drei Toren hinter seinem xG-Wert von 4.07 zurück. Prinzipiell ist es aber immer ein gutes Zeichen, wenn ein Spieler einen hohen xG-Wert aufweist, da sich dieser mit den tatsächlich erzielten Treffern im Laufe der Zeit vermutlich angleichen wird und es in erster Linie einmal wichtig ist, dass der Spieler überhaupt Chancen vorfindet. Sinayokos Stammposition ist der rechte offensive Flügel, wobei er auch als Linksaußen und notfalls auch als Mittelstürmer eingesetzt werden kann.

Dass wir den Spieler aus Mali allerdings in Hütteldorf sehen werden ist angesichts der Konkurrenz um den Offensivspieler fraglich, zumal auch zunächst wahrscheinlich erst einmal die Personalie Marco Grüll geklärt werden muss. Es ist unwahrscheinlich, dass sich der SK Rapid in einer Position befindet, in der man handeln kann ehe ein akzeptables Angebot für Marco Grüll vorliegt.