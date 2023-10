LASK-Fans: „Der Kampf ums obere Playoff wird in dieser Form hart!“

Auf das enttäuschende 0:0 gegen Hartberg folgte für den LASK eine 1:2-Niederlage beim Wolfsberger AC. Wir haben die Reaktionen der LASK-Fans im Austrian Soccer...

Auf das enttäuschende 0:0 gegen Hartberg folgte für den LASK eine 1:2-Niederlage beim Wolfsberger AC. Wir haben die Reaktionen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Captain_Spaulding: „Äußerst unglücklicher Spielverlauf. Gut im Spiel vergibt Bello die Chance auf die frühe Führung kläglich, Ljubicic mit dem aberkannten 1:0, dann das eher zufällige 1:0 für den WAC und wir finden nicht mehr in die Spur. Zur Belohnung noch das 2:0 aus keiner Chance.“

LASK08: „Die Saison ist schon wieder so dermaßen mühsam.“

JochenGierlinger: „Also Taloverov in der Innenverteidigung funktioniert ja nicht wirklich gut. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder Luckeneder. Vorne halt auch viel zu harmlos. Die zwei, drei guten Aktionen leider nicht gut zu Ende gespielt.“

_Hoosier_: „Wie viele hohe Bälle in den Strafraum müssen noch kommen, damit irgendwer im Team merkt, dass es nichts bringt.“

Chrisu6: „So eine beschissene Niederlage – das schmerzt. Und eines hab ich mal wieder gelernt: Zeitschinden, Zeitschinden, Zeitschinden. Es zahlt sich einfach immer aus.“

—13—: „Haha, nicht dass wir jetzt deswegen verloren hätten, aber hier erstens nur 5 Minuten Nachspielzeit zu geben und dann zweitens nach diesen 5 Minuten auch abzupfeifen, obwohl der Ball gefühlt 2 Minuten netto im Spiel war, ist sensationell. Scheint sich bis zu uns noch nicht durchgesprochen zu haben, dass inzwischen penibelst alles nachgespielt werden sollte. Aber was erwarte ich mir auch…“

Urfahraner: „Enttäuschende, verdiente Niederlage gegen biedere Wolfsberger. Zwei Kicker haben gereicht, um unsere Defensive ein ums andere Mal auseinanderzunehmen.“

GH78: „Die Leistung heute war nicht adäquat. Wenn Andrade und Horvath nicht ihre Leistung bringen wird’s aktuell schwierig beim LASK. Das Defensivverhalten war heute wirklich schlecht. Bezeichnend die Szene wo 5 von uns gegen die 2 Stürmer verteidigen und dann der Stürmer dennoch frei steht. Viele technische Fehler heute. Bezeichnend dabei die beiden Szenen wo es der LASK-Spieler nicht schafft, nach dem Einwurf den Ball zum Einwerfer zurückzuspielen. Ba weiß gar nicht, was er mit Ball und Raum anfangen soll. Er stand hauptsächlich im Weg. Ein Sinnloswechsel Ba für Bello bei 0:2-Rückstand zur Halbzeit – außer Bello musste raus. Ich bin gespannt wie sich Darboe entwickelt. Der Mann ist interessant und wird wohl bald in der Startformation zu finden sein.“

UdoH: „Das Spiel hat meiner Meinung gezeigt, wo wir momentan stehen. Wir mussten in der Defensive umstellen, wo durch den Ausfall von Luckeneder gleich zwei Umstellungen notwendig waren, da Andrade auf links gerückt ist und Taloverov im Zentrum spielte, wobei sein individueller Fehler zum 0:1 beigetragen hat – danach tauschte er mit Ziereis die Position. Das 0:2 war dann das I-Tüpfelchen und geht auf die Kappe von Lawal. Was ich eingangs meinte, ist dass wir nach dem 0:1 komplett auseinandergefallen sind und bis zur Pause gebraucht haben, um uns zu stabilisieren. Das zeigt, dass die Mannschaft noch nicht gefestigt genug ist und mit unerwarteten Situationen nur schwer klar kommt. Ich bin überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen, wenn das 1:0 von Ljubicic gewertet wird. Denn prinzipiell hatte man das Spiel über 70 Minuten klar im Griff und ist in allen relevanten Statistiken (mit Ausnahme der Tore) vorne. Hinzu kommt, dass der WAC mit zwei Schüssen auf das Tor, zwei Tore erzielt (ja, ich weiß- 2x Stange, aber das zählt nicht als Schuss auf das Tor). Es ist uns aber nicht gelungen, aus der Überlegenheit wirklich hochkarätige Chancen zu kreieren. In Summe eine bittere Niederlage, die auch (einzeln gesehen) mal passieren kann. Sie zeigt aber auch auf, dass wir bei weitem keine Top-Mannschaft in der Liga sind, sondern einer von 4-5 Anwärtern, die hinter Salzburg und Sturm um Platz 3 spielen. Top-Mannschaften sind nämlich fähig, solche Spiele trotz allem für sich zu entscheiden. Dennoch möchte ich Sageder heute nichts vorwerfen. Er hat auf die Vorkommnisse reagiert (Wechsel Ziereis – Taloverov, Dreifachwechsel zur Pause, Umstellung auf 4-4-2 in Überzahl). Diesbezüglich darf man ihm heute nichts vorwerfen. Ich habe aber nach zwei Runden gesagt, dass ich für Sageder eine Gnadenfrist bis zur 2. Länderspielpause sehe. Durch das 0:0 gegen Hartberg und der heutigen Niederlage steht uns gegen Altach ein 6-Punkte-Spiel bevor, bei dem Mittelfeldmotor Horvath gesperrt ist. Gemäß meiner Ansage, werde ich erst nach Toulouse und Altach eine Gesamtanalyse abgeben. Da Fußball aber ein Ergebnissport ist, bin ich bei Anschober: „Die nächste Woche wird entscheidend sein.““

Crisp: „Das aberkannte Tor brachte die Wende. Danach funktionierte gar nichts mehr. Fehler von Lawal sehr bitter. Schätze ihn sonst sehr.“

Traunseelaskler: „Am Einsatz hat es heute nicht gelegen, der hat gestimmt. Mit dem möglichen Führungstreffer läuft das Spiel vermutlich auch ähnlich wie die letzten Duelle gegen den WAC. Dennoch ist die Niederlage vollkommen verdient. Ein Grund ist natürlich die furchtbare Defensivleistung – da waren viel zu viele Stellungsfehler und Unkonzentriertheiten dabei, man hat es den wendigen WAC-Stürmern (deren Qualitäten im Vorfeld ja eigentlich bekannt war) viel zu einfach gemacht. Zudem war unser Offensivspiel insbesondere nach der Führung viel zu hektisch. Direktes Spiel schön und gut, aber manchmal hätte uns etwas mehr Ruhe meiner Meinung nach gut getan – zudem war unser Spiel stellenweise etwa mit den immer gleichen hohen Bällen durchschaubar.“

LASK1965: „Das war heute schwach. Konzeptlos. Der Kampfgeist war da. Aber eine solche Leistung sollte sich nicht zu oft wiederholen. Den Ball hoch ins Sturmzentrum zu spielen und auf Wunder zu hoffen, ist einfach zu wenig. Neben der Kritik an der Mannschaft, richtet sich ein Teil der Kritik auch an die Unparteiischen. Da wurde in Halbzeit eins schon das ein oder andere Mal ziemlich derb attackiert, ohne Konsequenzen in Form einer Karte. Dann noch das Zeitspiel, das einfach viel zu wenig berücksichtigt wird und eine Nachspielzeit, die exakt nach 5 Minuten endet obwohl genügend Unterbrechungen in der Nachspielzeit selbst waren. Ich bleib dabei: ich will zukünftig haben, dass man die Nachspielzeit ähnlich wie in England gestaltet und wenn ein Spieler behandelt werden muss, soll er gefälligst zwei Minuten draußen bleiben müssen. Das ist ja echt lächerlich, wie das momentan alles ausgereizt wird. Alles in allem ist das einfach zu wenig. Ja auch heute waren 20 gute Minuten zu sehen. Aber es gelingt einfach nicht, das Mal über die gesamte Spieldauer abzurufen. Das frustriert. Und dass heute entweder ein Gegentreffer oder eine Systemumstellung reicht um unsere Jungs komplett außer Tritt zu bringen, stimmt schon auch wieder nachdenklich. Ganz allgemein gesprochen, hab ich einfach nicht das Gefühl, dass das derzeit eine runde Geschichte ist und dir ganze Gaudi einfach nicht harmonisch ist. Ich hoffe schon, dass man das jetzt dann mal nachhaltig über eine längere Dauer hinbekommt. Der Kampf um das obere Playoff wird in dieser Form hart, beinhart.“

GeorgBest7: „War nicht gut unsere Leistung, Die zwei Stürmer vom WAC haben wir nicht in den Griff bekommen und einiges ist unglücklich gelaufen – so ist der Fußball. Die nächsten Wochen werden schwer und wer glaubt, dass der LASK alle Spiele gewinnen wird, soll sich in seine Liverpoolbettwäsche hauen und darauf vorbereiten, dass es anders kommen wird. Ziel ist und bleibt für mich das obere Playoff.“

