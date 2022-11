LASK-Fans: „Der Wiener Boden liegt uns einfach nicht“

Der LASK verlor das Auswärtsspiel gegen den SK Rapid mit 0:1 und musste ohne Punkte im Gepäck die Heimreise nach Oberösterreich antreten. Was sagen...

LASK1965: „Mich ärgert die nicht vorhandene Leistung immer noch maßlos. So gut Rapid in Halbzeit 1 die Räume zugestellt und gleichzeitig Druck auf unsere Verteidiger aufgebaut hat, so wenig hat bei uns Laufbereitschaft und Intensität gestimmt. Und das kann doch einfach nicht sein. Das war leider wirklich ein kollektives Totalversagen, das ein schwacher SCR, der aber zweifellos verbessert ist im Vergleich zum Hinspiel, halt mit einer guten Kombination auszunutzen wusste. Und das reichte dann am Ende, auch weil Zulj und Ljubicic die wenigen Chancen nicht nutzten. Und das war dann halt heute der Unterschied. Fesche Choreos von den Rapidlern, muss man neidlos anerkennen, aber auch die Pyroshow auf unserer Seite hat beeindruckend ausgesehen.“

neunzehnnullacht: „Ich frag mich heute noch was war da von Minute 15 bis Minute 45 los war. Vor dem Eiertor in Minute 40…. Nakamura verteidigt den Ball nicht, steht drei Meter vor dem Spieler, der sich den Ball richtet und ihn umkurvt. Das kann es nicht geben.“

Bohemian Flexer: „Schade, der Wiener Boden liegt uns einfach nicht. Erste Auswärtsniederlage in dieser Saison und diese völlig verdient. Runden wir den guten Herbst noch versöhnlich ab. Aufstehen, Mund abputzen, Sturm fordern.“

LASK_92: „Eine erneut (extrem) schwache und ernüchternde Vorstellung in Wien-Hütteldorf. Bezieht sich wohl gemerkt auf das Geschehen auf dem Rasen, die Qualität des Supports hat mir über weite Strecken, inklusive Pyro-Show zu Beginn schon zugesagt… Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht so recht, wo man in der 1. Halbzeit beginnen sollte, um dann auch wieder ein Ende zu finden. Ohne der notwendigen Intensität, Aufopferung und Laufbereitschaft dürfte es schwierig werden, ein Fußballspiel erfolgreich zu gestalten. Das war/ist angesichts des Auswärtssupports, der tollen Ausgangslage, die heute auf dem Spiel gestanden ist und nicht zuletzt eines gewissen Prestiges schon ein wenig erschreckend und enttäuschend. In Hälfte 2 dann zwar etwas verbessert, aber immer noch nicht mit dem Nachdruck und der Bestimmtheit, die ich mir angesichts dessen, dass Rapid mit Fortdauer des zweiten Spielabschnittes immer angeschlagener wirkte, gewünscht hätte, um den zwar nicht wahnsinnig verdienten aber immerhin möglichen Ausgleich zu erzwingen. Ljubicic muss ihn dann machen, ich war, so schien es mir zumindest, einer der wenigen im Stadion, der den definitiv drin gesehen hatte, habe dann einen Moment gebraucht, um zu realisieren, dass dem nicht so ist. Gewissermaßen unfassbar, den noch daneben zu legen. Zu Beginn lief alles wie am Schnürchen und von alleine, nun kommt offenbar der Kopf dazu und die Sache gestaltet sich schon wesentlich schwieriger… Verdient wäre es heute definitiv nicht gewesen, aber dennoch möglich, insofern ärgert es mich. Noch mehr ärgern mich aber die 90 Minuten, die gezeigte Leistung ist einfach, da braucht man für mein Dafürhalten nicht lange herumreden, zu wenig.“

neunzehnnullacht: „Die Konstanz fehlt unserem Spiel. So ehrlich muss man sein Herr Kühbauer.“

JochenGierlinger: „Naja so sieht eben der inspirationslose Kühbauer-Angsthasen-Fußball aus. Offensive halt nur auf individuelle Klasse aufgebaut und wenn dann vorne keiner von den „Stars“ einen Sahnetag erwischt kommt halt wenig bis nichts zusammen. Und in der Defensive immer nur mit genügend Personal hinter dem Ball zu bleiben ist zwar optisch besser als ohne Plan und Hirn zu Pressen, aber zu Null spielt man halt auch nicht. Denke die Entwicklung war so durchaus vorhersehbar. Die Mannschaft hat sich zwar stabilisieren können im Vergleich zur Vorsaison aber mit dem Spielstil halt wenig begeistert und auch nach ganz vorne braucht man sich nicht orientieren. Im Endeffekt wird es aber (hoffentlich) für einen EC-Platz reichen und man wird so weitermachen. Denke mit dieser Art von Fußball können wir aber auch international keine Erfolge mehr feiern.“

GH78: „Das war heute über weite Strecken ein enttäuschendes und unverständlich mutloses Auftreten. Die Leistungsschwankungen – oft auch während eines Spiels – sind nervig. Ich bin gespannt wie die Analyse zur Winterpause aussehen wird bzw. welche Schlüsse man daraus ziehen wird. Ich bin da im Moment etwas ratlos.“

