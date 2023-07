LASK-Fans: „Die erste Halbzeit war inferior“

Der SK Rapid und der LASK trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden zum Bundesliga-Auftakt der Saison 2023/24. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans ansahen,...

Der SK Rapid und der LASK trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden zum Bundesliga-Auftakt der Saison 2023/24. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans ansahen, wollen wir nun herausfinden, wie die LASK-Anhänger das gestrige Spiel einstufen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Die erste Hälfte war wahrlich inferior. Die zweite dann zumindest phasenweise besser, aber von gut auch noch weit entfernt. Immerhin hat dann der Einsatz besser gepasst, Mustapha und Kone haben zumindest etwas Schwung gebracht – Nakamura schien zuvor leider mit dem Kopf nicht mehr ganz bei der Sache zu sein, aber da war er nicht der einzige. Man of the match natürlich ganz klar ein sensationeller Tobi Lawal, nur er hat uns im Spiel gehalten! Am Ende ein glücklicher Punkt, der sich ob des späten Treffers und der anschließenden Ekstase dann doch noch gut anfühlt! Nichtsdestotrotz gibt es da noch sehr viel zu tun, mit einer Leistung wie heute werden wir in Graz kein Land sehen!“

LASK08: „Nicht, dass ich mir nach der Vorbereitung und dem Cupspiel ein Feuerwerk erwartet hätte, aber in Summe war das schon echt sehr wenig. Wenn wir in Graz so spielen wie heute in Halbzeit 1, wird das richtig schiach.“

Strafraumkobra: „Die erste Halbzeit hat gezeigt, dass ein Vorbereitungsmatch kurz vor dem Saisonstart doch kein echter Vorbote ist, denn das war noch schlechter als gegen die Vienna: kein geordneter Spielaufbau, keine Stabilität in der Defensive und keine Ideen in der Offensive. Die zweite Halbzeit war besser, aber dennoch hat Sageder noch vieles zu tun. Lawal ein Lichtblick, während Stojkovic nicht bundesligatauglich war. Der bietet sich für einen schnellen Transfer nach Serbien an.“

commando ultras 1: „Was hat da Sageder bitte viel zu tun das war heute mehr oder weniger die gleiche Mannschaft der Vorsaison. Da war kein Biss keine Leidenschaft da war einfach nichts da. Einziger Lichtpunkt Lawal wird Schlager bald vergessen lassen. Ein Torschuss in Halbzeit eins und das zuhause- Zweite Halbzeit nur die ersten Minuten besser, aber ansonsten war das heute eine Bankrotterklärung. Wenn wir nächste Woche so auftreten dann bekommen wir 5 Tore.“

Captain_Spaulding: „Positiv: das Ergebnis. Lawal. Der Schwung, den Koné und Moustapha Anfang der zweiten Hälfte gebracht haben. Das Ergebnis. Bzgl. Sageder ist es für mich zu bald ein Fazit zu ziehen. Denk dran zurück wie positiv ich bei Thalhammers ersten Spielen war von der Kontrolle im Spiel. Wo das ganze geendet hat weiß man. Demnach schau ich mal wie sich das Ganze entwickelt. Und auch wenn das heute spielerisch das schlechteste seit einiger Zeit war, möchte ich daran erinnern, dass ich von meinem Platz in der Raiffeisenarena auch unter Kühbauer schon einige richtige Scheiß-Partien gesehen hab.“

Soldi: „Gratulation an die Verantwortlichen, der Trainerwechsel hat sich voll ausgezahlt…“

Eldoret: „Sageder, die Plaudertasche, soll lieber irgendein System mit der Mannschaft einspielen, anstatt irgendwelche sinnlosen Podcasts einzuspielen. Das war heute erste Hälfte eine Bankrotterklärung. Rapid war uns da in jeder einzelnen Minute überlegen. Schneller auf den Beinen, schneller im Kopf, zweikampfstärker, und ideenreicher. Zweite Hälfte mit den Einwechslungen wurde es dann um eine Spur besser, aber noch weit entfernt von dem was man von diesem Kader erwarten darf.“

Much1: „Absolut schockiert über diese erste Halbzeit. Ich denke, das war das schlechteste LASK-Spiel seit vor der Glasner Ära. So sinn- und planlos sind wir nicht mal zu Wieland-Zeiten herumgeirrt am Platz. Gefühlt wusste keiner was seine Aufgabe war und dazu kamen haarsträubende Individualfehler. Katastrophal durch die Bank und ein einziges Glück, dass Rapid da nur ein Tor erzielt hat. Wenn es normal läuft gehst mit minimum 3 Toren Rückstand in die Pause…“

