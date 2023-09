LASK-Fans: „Die erwartete Schweinspartie nach dem EC-Fußballfest“

Der LASK kam gestern gegen den TSV Hartberg nicht über ein Unentschieden hinaus, denn die 10.350 Zuschauer in der Raiffeisen Arena sollten keinen einzigen...

Der LASK kam gestern gegen den TSV Hartberg nicht über ein Unentschieden hinaus, denn die 10.350 Zuschauer in der Raiffeisen Arena sollten keinen einzigen Treffer sehen, auch da Zulj mit einem Strafstoß an Tormann Sallinger scheiterte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Crisp: „Erste Halbzeit war nicht gut. Müde, wenn nicht körperlich weil gute Kondition, dann im Kopf. In der zweiten Hälfte war’s besser, gerade mit Usor und Darboe. Warum aber Renner durchmachen musste verstehe ich nicht. Ich mag Renner sehr gerne, er ist oft einer der Besten, aber heute hat man gerade in der zweiten Hälfte gesehen, dass er nur Fehlpässe zusammenbringt. Angesichts der Chancen von Hartberg muss man mit dem Punkt mehr als zufrieden sein. Wie kann der in Hälfte eins aus einem Meter eigentlich drüber gehen?“

Much1: „Die erwartete Schweinspartie nach dem Europacup-Fußballfest. Erste Halbzeit katastrophal. Da hatten wir einfach nur alles Glück der Welt nicht schon 0:3 hinten zu sein. Was Hartberg da liegen ließ, war irre – Riesenlob auch einmal mehr an Lawal für die nächste Top-Leistung samt zwei bis drei Traumparaden! Zweite Hälfte schafften wir es, das Hartberger Konterspiel zu unterbinden, das war vom hinteren Mannschaftsteil schon sehr ordentlich. Hier ein Sonderlob an Andrade, der sich keine Müdigkeit anmerken ließ und mit seinem langen Sprint zurück Ruben Providence noch einholte, und so vermutlich die Niederlage verhinderte. Offensiv war’s leider totale Schonkost. Zulj wirkte lustlos und vermutlich auch kraftlos. Wenn er uns wegbrechen sollte, fehlt uns vorne völlig der Plan. Auch die eingewechselten Balic & Usor gefielen gar nicht. Bei Balic schockierte mich, wie langsam der geworden ist. Usor wie immer: Er will, aber er kann nicht. War umtriebig, aber ihm fehlt in den entscheidenden Momenten einfach die Qualität. Renner erwischte nach der überragenden Leistung gegen Liverpool heute leider einen rabenschwarzen Tag. Die Passquote dürfte katastrophal sein. Von seinen Pässen nach vorne fanden vermutlich keine fünf den eigenen Spieler. Auch Darboe ist noch richtig weit weg von der Startelf – die Anlagen sind da, aber das war schon ein massiver Leistungsabfall zu Horvath.“

N2.null-acht.19: „Hartberg ist und war schon immer ein unguter Gegner und nach dem Spiel gegen Liverpool kann man die Leistung find ich verzeihen, waren ja doch nur zwei Tage dazwischen. Es wäre ein wichtiger Sieg gewesen, da umzustellen kann auch voll nach hinten losgehen, wie man bei Salzburg gesehen hat. Man kann den glücklichen Punkt mitnehmen, einen Rückstand hätten wir denke ich nicht mehr aufgeholt.“

Steve McManaman: „Zur 1. Halbzeit ist alles gesagt und geschrieben. Lange war das Bild in der 2. Hälfte ähnlich. Erst der vergebene Elfer brachte Schwung in unser Spiel, wenn auch vergeblich. Ja, da hätten wir heute noch 90 Minuten spielen können und kein Tor zustande gebracht. Ich versteh halt nicht wirklich, warum mit derselben Startelf wie am Donnerstag gestartet wurde.“

casual1908: „Wenn fünf Spieler rausrotiert worden wären und es nicht funktioniert, wäre der Aufschrei groß gewesen, weil wieso nicht gegen Imst im Cup. Wir waren heute im Kopf leer und langsam…Das Ergebnis musst mitnehmen, jetzt müssen jedoch zwei Siege her. Erschreckend, dass unsere frischen Kräfte null Input auf das Spiel hatten.“

lasso: „War schon hart anzusehen wie uns Hartberg 60 hergespielt hat. Hierfür sehe ich zwei Gründe: 1. Hartberg hat das richtig stark gemacht. Extrem passicher und sehr klug die Räume besetzt. Gefühlt ein bis zwei Spieler mehr am Feld. Wenn Hartberg dieses Level halbwegs halten kann lege ich mich fest, dass wir heute gegen ein OPO-Team gespielt haben.

2. Die eigene fehlende physische und psychische Frische. Immer einen Schritt zu langsam. Kaum zweite Bälle. Ballverluste noch und nöcher. Im letzten Drittel der Spielzeit könnte man zumindest die Hartberger stoppen ohne aber selbst viel Gefährliches zu produzieren. Individuell möchte ich Lawal und besonders Andrade hervorheben. Sicher hätte man mit einem Sieg Boden Richtung Tabellenspitze gutmachen können aber ich bleibe nach den bisherigen Saisonleistungen realistisch. Der Kampf um den 3. Platz wird hart genug und es fehlt aktuell auch die Qualität, dass man nach einer Donnerstag-Partie drei Tage später ein starkes Hartberg im Vorbeigehen schlägt.“

