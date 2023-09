Sturm-Fans: „Am Ende muss man mit dem Punkt zufrieden sein“

Der SK Sturm sicherte sich mit einem 1:1-Unentschieden in Hütteldorf einen Punkt aus dem Auswärtsspiel gegen den SK Rapid, wobei man den Grazern ihrer...

Der SK Sturm sicherte sich mit einem 1:1-Unentschieden in Hütteldorf einen Punkt aus dem Auswärtsspiel gegen den SK Rapid, wobei man den Grazern ihrer Müdigkeit nach dem Europacup-Spiel durchaus ansah. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans ansahen, wollen wir nun schauen wie die Sturm-Fans die Leistung ihrer Mannschaft einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

quaiz: „Unterdurchschnittliche Leistung und trotzdem ein X. Mayulu wird ein paar Nächte nicht schlafen können. Rapid auch nicht viel besser, frischer ja, sonst halt Rapid. Ich verstehe nicht warum man es immer noch so oft mit langen Bällen versucht, obwohl wir keinen Emegha mehr vorne haben. Wir hätten die spielerischen Mittel, haben es teilweise auch gezeigt und trotzdem kommt von der Abwehr immer nur der hohe Schweinsball nach vorne. Włodarczyk legt für die Mitspieler ab, anstatt dass er im Strafraum gefüttert wird. So ist er komplett aus dem Spiel und auch nicht wirklich effektiv. Einige Spieler sind derzeit außer Form, das zieht sich jetzt schon einige Runden. Dafür stehen wir tabellarisch eh gut da. Am Platz selber sollte schön langsam aber wieder mehr kommen. Hierländer einmal mehr schwach, egal ob er startet oder eingewechselt wird. Bøving performt nur in den internationalen Partien, in der Bundesliga komplett harmlos.“

plieschn: „Passt schon, war die erwartet schwere Partie, die Runde ist gut für uns gelaufen. Man hat schon gemerkt, dass die Belastung jetzt eine andere ist. Absolut in Ordnung!“

Vöslauer: „Gut war das Spiel wirklich nicht. Spielerisch kann man momentan einfach nicht zufrieden sein, hier und da läuft der Ball dann schon gut aber prinzipiell bekommst du nie Ruhe ins Werkl rein, wenn du beim hektischen Kick and Rush dann auch noch die meisten Zweikämpfe verlierst. Der Punkt ist zwar prinzipiell schön, aber mit solchen Wuchtln wie „es ist eine Leistung auch mit schlechter Leistung einen Punkt mitzunehmen…“ kann ich eher wenig anfangen. Es ist in erster Linie Rapids Unfähigkeit zu verdanken, dass Mayulu oder Strunz das leere Tor nicht treffen, oder sich keinen Ball am Fünfer stolperfrei herrichten können. Taugt mir einfach nicht das eigene Glück in die Unfähigkeit des Gegners zu legen. Auch wenn es erschreckend oft gut geht in der Bundesliga.“

Alex011: „Das war die schlechteste Leistung heuer, aber zumindest nicht verloren. Weil der Gegner nicht kicken kann.“

killver: „1:1 gegen Rapid auswärts nach einem harten EL-Spiel ist absolut zufriedenstellend vom Ergebnis. Leistung war nicht berauschend, Problem ist einfach, dass einige Spieler ihrer Form hinterherlaufen, größtes Beispiel ist Schnegg. Rapid war aber auch schwach, habe mir deutlich mehr von denen erwartet.“

Durchschnittskicker: „Absolut bescheidene Leistung. Nach vorne ist nichts gegangen, viele Fehlpässe im Mittelfeld und hinten gröbere Abstimmungsprobleme. Die Einwechslungen hatten auch keinen Impact. Punktemäßig ist die Saison top, spielerisch allerdings sehr mau.“

paytv23: „Auf das ganze Spiel betrachtet eigentlich ein gerechte Punkteteilung. Viel ist von uns nicht gekommen, speziell aus der Stürmerreihe. Und wenn man die vernebelte 100% Chance einberechnet, muss man mit dem Punkt fast zufrieden sein. Leider konnte man die Anomalie der Runde nicht nutzen und Salzburg überholen. Zumindest ein wenig näher ran gerückt. Gut, dass Hartberg die Linzer in Schach halten konnte.“

Jaisinho: „Für mich geht das Remis absolut in Ordnung. Ich hätte ehrlich gesagt Rapid sogar ein wenig besser gesehen. War der erwartet schwere Gang und am Ende muss man, wie eingangs erwähnt, mit dem Punkt zufrieden sein.“

JoggaBonito: „Paar haben es eh schon angesprochen, aber die hohen Bälle ohne Bedrängnis werde ich nie verstehen. Jedes Mal wenn wir zum Kombinieren anfangen wirds gefährlich und wir spielen trotzdem dauernd hoch, obwohl sich Spieler kurz anbieten und frei sind. Es wäre ja ok, wenn die hohen Bälle gut in Richtung Wloda gespielt werden und der ab und zu mal ein sichern kann. Aber die werden ja teilweise blind vordroschen, was denkt man sich da. X ist in Ordnung, am Schluss waren wir schon ziemlich leer und Rapid näher am Sieg. Rein spielerisch sieht man zwar die meiste Zeit, dass ein Qualitätsunterschied da ist, aber wenn sich Rapid reinkämpft und wir ungenau sind ist es ziemlich ausgeglichen bzw. Rapid phasenweise besser. Defensiv war die Leistung a Katastrophe. Bei Lavalee hat man trotz Abstimmungsfehler gesehen, dass er kein Schlechter ist. Wüthrich komplett leer und immer wieder mit taktischen Fehlern und schlechten Entscheidungen heute, gewinnt halt durch seine Qualität dann trotzdem immer wieder extrem wichtige Zweikämpfe.“

toreandreflo: „Mit einer schlechten Leistung dennoch zu einem X gegen Rapid gekommen. Das zeigt den Qualitätsunterschied schon recht gut.“

Stgr1909: „Lavalee fand ich ganz gut. Bin gespannt ob er Affi den Rang ablaufen kann (bei dem auch der Vertrag ausläuft). Nach vorne ging sehr wenig. War aber weniger ein Stürmerproblem wie ich finde, sondern wir sind selten überhaupt übers Mittelfeld drüber gekommen. Was noch keiner verstanden hat anscheinend, dass wir ohne Emegha keinen hohen Ball festmachen können. Würde da mal die Taktik ändern bei unserem spielstarken Mittelfeld.“

