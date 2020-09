LASK-Fans: „Gegen die Austria nichts anbrennen lassen“

Der LASK will nach der turbulenten vergangenen Saison heute zum Meisterschaftsauftakt gegen den Wiener Austria wieder richtig angreifen. Was erwarten sich die Fans in...

Der LASK will nach der turbulenten vergangenen Saison heute zum Meisterschaftsauftakt gegen den Wiener Austria wieder richtig angreifen. Was erwarten sich die Fans in Oberösterreich vom ersten Meisterschaftsspiel unter Neo-Trainer Dominik Thalhammer? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Es ist schwierig für dieses Spiel eine Prognose zu treffen, unsere Vorbereitung war ja durchaus durchwachsen, jene der Austria ebenso (2:11 gegen den BVB, 6:0 gegen die Juniors, im Cup 5:0 gegen Retz) – alles in allem also wenig Aussagekräftiges dabei. Ich bin gespannt, wie Thalhammer aufstellen wird, in der Grundaufstellung wird es wohl wieder ein 3-4-3 sein, hinter zwei Positionen sehe ich noch ein Fragezeichen (Andrade oder Filipovic, Gruber statt Reiter?). Ansonsten denke ich, dass man die gewohnte Elf zu sehen bekommen wird. Spannend wird auch zu sehen sein, wie intensiv man ins Gegenpressing gehen wird – so extrem wie gegen Manchester, oder doch eher moderater? Auch auf das Spiel mit dem Ball bin ich gespannt, mal schauen, ob man auch hier bereits eine Handschrift von Thalhammer sehen kann. Die Vorfreude bei mir ist auf jeden Fall groß, mein Tipp ein 2:1-Sieg, wobei uns Gruber in Führung bringt und Reiter nach seiner Einwechslung kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielt!“

Eldoret: „Bin zwar immer voller Zweifel, aber diesmal habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass wir das gewinnen. Da wir uns aber beim Tore schießen noch etwas schwertun, wird es nur ein knapper 1:0 Sieg. Vielleicht kann auch Stöger die Mannschaft besser auf den LASK einstellen als seine Vorgänger, aber wenn wir unser Spiel durchziehen können, hilft ihnen das auch nichts. Von den letzten neun Spielen gegen die Austria hat der LASK sieben Mal gewonnen, und zwei Mal gab es ein X. Ich bin eigentlich immer etwas angespannt und pessimistisch vor einem Spiel, aber heute bin ich mir relativ sicher, dass wir das gewinnen.“

blwhask: „Ich bin positiv gestimmt für’s erste Saisonspiel. Die Austria nimmt heuer ein weiteres Mal eine Systemumstellung vor. Stöger bat letzte Woche bereits in den Medien, Geduld zu haben mit dem neuen FAK.“

King-Lask: „Würde der Vorbereitung nicht allzu viel beimessen auch wenn die Resultate nicht gut waren. Denke, dass vieles probiert wurde und man seine Lehren daraus gezogen hat. Was stimmt das uns etwas die Durchschlagskraft im Angriff fehlt. Hoffe da auf Gruber und Karamoko sobald dieser ganz fit ist!

laskler89: „Momentan schwingt glaube ich bei vielen Spielern eine gewisse Sättigung/Lustlosigkeit mit, die ich persönlich auf die lange Vorbereitung zurückführe, dazu war es eine eigenartige Situation für alle. Im Grunde seit März kein echter Rhythmus. Keiner wusste, wie und ob es weitergehen würde, dann ein paar Wochen Pause, das Manchester-United-Spiel, danach wieder frei und eine gefühlte Ewigkeit bis zum Auftakt gegen die Austria.“

MEISTER1965: „Hab gewaltige Angst vor der Austria. Stöger wird ihnen wieder das Austria-Gen eingepflanzt haben. So eine Seuchensaison, wie die letzte, werden sie mit allen Mitteln versuchen zu verhindern. Das wird ganz schwer werden. Leider ist mein Gefühl nicht das Beste. Könnte durchaus eine bittere Niederlage werden.“

LittleDreamer: „Denke bei der Aufstellung wird es zu keinen Überraschungen kommen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass wir im ersten Spiel nach der Vorbereitung vom 3-4-3 abweichen. Ein Sieg wäre sehr wichtig, und wenn man nicht zu genau hinschaut sollten wir auch der Favorit sein. Ende der letzten Saison hat unsere Formkurve aber auch schon nach unten gezeigt, dazu noch unsere durchwachsene Vorbereitung, ein Punkteverlust wäre also auch nicht undenkbar. Ich glaube trotzdem, dass unsere Jungs den Schalter erfolgreich umlegen können und nichts anbrennen lassen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Fans vor dem Spiel gegen die Wiener Austria.