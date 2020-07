LASK-Fans nach Ismael-Entlassung zwischen Verwirrung und Verständnis

Nachdem klar war, dass Valerien Ismael den LASK verlassen muss, wurde unter den LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum heftig diskutiert. Noch...

Nachdem klar war, dass Valerien Ismael den LASK verlassen muss, wurde unter den LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum heftig diskutiert. Noch bevor der Nachfolger feststand. Wir haben die Fanmeinungen zusammengefasst.

Laskler_1908: „Ich denke, dass sich die Mannschaft mit Ismael heuer wirklich gut weiterentwickelt hat. Auch seine Art bei den Interviews und seine Philosophie finde ich super. Wenn ich einen Blick auf seine Trainerkarriere werfe, ist schon auffallend, wie kurz seine Stationen immer waren. Es kann wohl keine beurteilen, wie die interne Zusammenarbeit mit ihm ausschaut, aber es könnte durchaus sein, dass die nicht so einfach ist.“

111ASK: „Ismael war bis zu Corona der richtige Trainer. Der Version, dass er den Draht zur Mannschaft verloren hat, kann ich Glauben schenken. Haben ja sehr viele Grade Michln in der Mannschaft, denen das verbotene Training bestimmt gewaltig gegen den Strich gegangen ist. Vale ist ein sehr ehrgeiziger und auch sturer Typ. Im Zusammenhang mit der Kompromisslosigkeit die er oftmals aufblitzen ließ, kann ich mir den Bruch zur Mannschaft schon vorstellen. Schade das ein Ereignis wie Corona uns so aus der Bahn warf. Schade das wir hier so dumm agierten.“

LASKing 1908: „Der WAC hat es seit Jahren geschafft, immer gute Trainer zu verpflichten (meist mit RB-Vergangenheit bzw. Spielstil). An Ismael hat am Anfang keiner geglaubt, nur Werner und der Erfolg gab ihm recht. Deshalb ist es für viele jetzt umso schmerzvoller das er jetzt geht. Wenn heute schon die beiden neuen vorgestellt werden war das sicher keine Hau-Ruck-Aktion, sondern detailliert geplant. Makaber finde ich nur, dass die Spieler nicht die Leistung am Platz bringen aber dafür zur Führung rennt, hätte gedacht wir haben so super Spieler mit so tollem Charakter?“

King-Lask: „Bei aller Liebe, erfolgreicher wie heuer werden wir auch die nächsten 10 Jahre nicht spielen. Mir kommt so vor, dass alle die Spiele bis zur Meistergruppe vergessen. Da muss ja wirklich grob was vorgefallen sein! Und jetzt nicht wieder mit dem Platz 4 Argument kommen bitte.“

hariASK: „Mit Ismael hatten wir einen Trainer mit dem ich mich zu 1908% identifizieren konnte. Toller Mensch, großer Sportsmann, geiler Typ! Er hat absolut die Attribute und Werte vertreten für die ich stehe und ich auch beim LASK sehen möchte.“

MEISTER1965: „Gegen Ende des Grunddurchganges hatte ich schon hin und wieder das Gefühl, es läuft nicht mehr so rund. Erstes Alarmsignal war, im Nachhinein gesehen, die 0:4 Heimniederlage gegen Rapid. Da wurden wir watscheneinfach ausgekontert. Spätestens da haben alle gesehen, wie wir zu knacken sind. Deshalb lief es im Meister-Playoff so schlecht. Ismael hat keine Antwort darauf gefunden. Eigentlich das Schlimmste, wenn sich die Gegner nach dem Spiel hinstellen und sagen, wir kennen das Spiel vom LASK und wissen wo sie Fehler machen. Darauf haben wir gewartet und deshalb haben wir gewonnen. Mir jedenfalls fiel auf, dass unsere rechte Seite oft sehr verwaist ist. Ein langer Pass genügt und die Abwehr ist aufgerissen. Dann muss sich nur mehr der gegnerische Stürmer durchsetzen – siehe 2:0 von Rapid (auch wenn vorher der Schiri mitgeholfen hat). Sehr schade um diese tolle Saison, aber nach der Analyse musste man eine Entscheidung treffen. Hätte man Ismael gelassen und er hätte die Kurve zurück auf die Erfolgsspur nicht gekratzt, dann wäre das Risiko, dass die nächste Saison verloren ist, zu groß gewesen. Deshalb verstehe ich die Entlassung. Was hinter den Kulissen sonst noch nicht gepasst hat weiß ich nicht, aber es war scheinbar nicht alles eitel Wonne.“

Much1: „Ismael war extrem überzeugt von unserem System und wollte sich nie dem Gegner anpassen. Das funktionierte auch, vor allem im Europacup, hervorragend. Rapid und der WAC kamen allerdings dahinter, wie man uns richtig wehtun kann. Unter Glasner gab es in solchen Fällen laufend Anpassungen und kleine Änderungen am System. Anfangs standen wir eher defensiv und suchten das Heil über Standards. Dann wurden wir offensiver und erzwangen die Tore durch Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte. Gegen Ende kam das „Ball vorne festmachen“ durch Klauss hinzu. Man blieb trotz immer gleicher Aufstellung agil in der Spielausrichtung. Unter Ismael sah ich diese Entwicklungsschritte nicht. Man machte zu Beginn einen Sprung in Sachen Passqualität und Spiel mit Ball, seitdem passierte aber kein Entwicklungsschritt mehr. Kann natürlich daran liegen, dass man durch das Monsterprogramm wenig Zeit zum Trainieren hatte. Kann aber auch an einer gewissen Sturheit von Ismael liegen.“

ccmlinz: „Keine Ahnung was jetzt alle haben. Für mich ist Ismael seit den Trainings nicht mehr tragbar. Unter der Saison noch in Ruhe fertigspielen ist das grubersche Kontinuitätsprinzip das auch Sinn machte, aber ein Wechsel würde mich jetzt echt nicht wundern. Da wurde zu viel zerstört. Und den Trainer, der den größten sportlichen Skandal des Vereins zu verantworten hat, immer noch als großen Sportsmann zu verkaufen… Bitte Vereinsbrille runter und aufwachen. Ja der Grunddurchgang war GEIL, aber auch der Rest ist von ihm zu verantworten.“

