LASK-Fans: „Wenn sogar Didi sagt, dass es ein Elfer war…“

Der LASK kam zu Hause über ein 1:1 gegen Rapid nicht hinaus. Die Fans der Linzer haderten vor allem mit der fehlerhaften VAR-Entscheidung in der letzten Minute des Spiels. Wir haben die Meinungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

lasso: „Grgic war heute der Grund warum wir nicht verloren haben. Unglaubliche 2. Halbzeit.“

LittleDreamer: „Positiv hervorheben möchte ich Grgic und Karamoko. Grgic ist verkörpert für mich was es heißt sich für den Verein rein zu hauen, ein Traum. Karamoko hat richtig viel Schwung und Gefahr mit ins Spiel gebracht. Er hält die Bälle sehr gut, geht auch mal an einem Gegner vorbei und bindet oft mehr als einen Gegenspieler an sich. War bei der kurzen Zeit die er am Feld war meiner Meinung nach der beste Spieler. Wenn er fit genug für 90 Minuten ist sollte man ihn beginnen lassen.“

Strafraumkobra: „Maresic nach grobem Fehler in der 2.Halbzeit sehr solide. Karamoko zeigte seine feine Technik und brachte Schwung. Balic rennt eh viel, aber er bringt halt nix zusammen. Die einzig gute Aktion von Schmidt führte zum Tor – das kaschiert eine sehr unterdurchschnittliche Partie von ihm etwas. Das Highlight war Grgic. Was für ein Fighter.“

Bohemian Flexer: „Wenn sogar Didi [Kühbauer, Anm.] sagt, dass es eine Fehlentscheidung war und der VAR eingreifen hätte müssen, brauchen wir über dieses Thema nicht mehr diskutieren, Kasperlliga!“

lasso: „Die erste Halbzeit war eine große Enttäuschung. Die Intensität in den Aktionen viel zu gering. Genau der Fehler der gegen einen angeschlagenen Gegner niemals passieren darf.

Aufgrund der ersten schwachen 45 Minuten wäre der Sieg nicht verdient gewesen. Zumindest konnte mit einer Leistungssteigerung noch eine gerechte Punkteteilung eingefahren werden. Grgic das Sinnbild der Mentalität und der belebende Karamoko die Hauptverantwortlichen für den Aufschwung.“

Traunseelaskler: „Zum VAR und ähnlichem möchte ich mich nicht äußern, da wurde schon alles gesagt. Karamoko hat nach seiner Einwechslung für sehr viel Schwung gesorgt, den könnte man demnächst gerne starten lassen. Ansonsten hat offensiv sehr oft der letzte Pass bzw. die letzte Aktion nicht gestimmt. Positiv ist sicherlich die Reaktion der Mannschaft in der zweiten Hälfte – so eine Reaktion gab es letzte Saison nie nach einem Rückstand bzw. nach einer schwachen ersten Hälfte. Abschließend muss ich jedenfalls wieder feststellen: das ist Fußball, wie man ihn lieben gelernt hat; die Stimmung, die Emotionen, insbesondere in der zweiten Hälfte – traumhaft, wie sehr hat man das vermisst!“

da nero: „Solange hinter dem VAR die selben Pfeifen sitzen, die bei anderen spielen Schwachsinn pfeifen, bringt er genau gar nix.“

LASK_92: „Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, zur ersten Halbzeit gar nichts zu schreiben. Ganz geht sich das dann aber doch nicht aus. Wie kann das bitte sein?! Man hatte doch jetzt schon über mehrere Spiele Gelegenheit zu lernen und Erfahrungswerte dahingehend zu sammeln, dass es zwar in Teilen schön anzusehen ist, wenn mit halblangen Chipbällen meist so eineinhalb Linien überspielt werden, wenn das dann allerdings in aller Regel viel zu ungenau passiert und einfach ungenügend ist, da kaum einmal ein Ball nach hinten abgelegt werden kann, um Mitspielern die Gelegenheit zu geben, aufzurücken, dann ist das noch nicht einmal ein Muster ohne Wert. Dann ist das genau GAR NICHTS! Das kann doch nicht wahr sein, dass es einem so gefällt, mit völlig stumpfen Waffen zu kämpfen, man immer und immer wieder nach demselben (untauglichen) Rezept vorgeht, und ansonsten – zumindest bis dahin – überhaupt nichts in petto zu haben scheint. Ich bin wirklich ein Zuschauer der geduldigeren Sorte, habe sehr lange Verständnis für Fehler, auch dafür, wenn es einmal so gar nicht läuft, aber das kann doch bitte nicht wahr sein. Ich würde ja nichts sagen, wenn wir nicht die Spieler dazu hätten, die einmal einen Flügel überladen können, sich mit schnellem direktem Passspiel Räume und etwas Zeit earbeiten könnten und dass das einzige Stilmittel wäre, auf das wir zurückgreifen können. Das ist aber nun einmal dezidiert nicht der Fall. Insofern war ich maßlos enttäuscht von der Mannschaft, dafür braucht es bei mir einiges, und ehrlich gesagt noch mehr von Thalhammer.“

GH78: „Schiedsrichter Eisner hat einen schwerwiegenden Fehler gemacht, keine Frage. Dennoch ist das X meines Erachtens das passende Ergebnis zu diesem Match. Thalhammer hat das – wie es nun sein Stil ist – in der PK ohnehin offen analysiert. In der ersten Halbzeit fehlte die Geschwindigkeit und die Konsequenz in vielen wichtigen Zweikämpfen. Die zweite Halbzeit war dann eine andere Nummer. Ich denke damit ist man in der Saison angekommen. Die Einwechslung von Karamoko hat – wenig überraschend – zusätzlichen Schwung gebraucht. Ich bin gespannt wie er sich diese Saison entwickelt. Die Kombination aus (Handlungs-) Schnelligkeit und Technik gefällt mir. Jemand war vorhin verwundert, dass Flecker nicht an der Linie klebt sondern zentraler agiert. Das war schon in der Vorbereitung zu sehen. Wir wechseln oft im Ballbesitz in ein 4-3-3 offensiv mit Wiesinger-Maresic-Filpovic-Renner; Grgic; Michorl-Flecker; Balic/Karamoko-Schmidt-Goiginger. Für Flecker ist das läuferisch und taktisch eine herausfordernde Position. Er brauchte etwas um ins Spiel zu kommen. Aber es wurde immer besser.“

casual1908: „Im ersten Abschnitt ließen unsere Jungs eigentlich so ziemlich alles vermissen, was für ein erfolgreiches Abschneiden gegen Rapid Grundvoraussetzung sein sollte. Kühbauer tat was er gegen den LASK immer tut, das System spiegeln. Zu unserer Ideenlosigkeit im Aufbauspiel, gesellte sich mangelnde Zweikampfführung. Vor allem Balic und Schmidt waren hier eine Vorgabe. Schmidt ein Leuchtturm im Zentrum scheut grundsätzlich jeden Kopfball. Thalhammer dürfte in der Halbzeitanalyse die richtigen Worte gefunden haben, denn mit Wiederanpfiff war unsere Truppe plötzlich extrem giftig und präsent. Karamoko belebte nach seiner Einwechslung unser Offensivspiel und scheute keinen Zweikampf. Flecker war besser im Spiel und Grgic, sowie auch Wiesinger pushten das gesamte Team.“

