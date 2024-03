LASK-Fans: „Wie fühlt sich ein Torjubel an?“

Der LASK trennte sich zum Auftakt der Meisterrunde mit einem 1:1-Unentschieden vom SK Rapid. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft, die in...

Der LASK trennte sich zum Auftakt der Meisterrunde mit einem 1:1-Unentschieden vom SK Rapid. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft, die in diesem Kalenderjahr noch immer auf den ersten Sieg wartet? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier findet ihr die Kommentare der Rapid-Fans nach dem torlosen Unentschieden.

fussballromantiker: „Irgendwie eine ganz komische Partie von beiden Seiten, wie ich finde. Von wohlmundender Meisterrunde noch sehr wenig zu sehen, schmeckt aktuell eher wie ranziger Käse.“

Petroleum: „Es gibt halt seit dem Abgang von Nakamura außer Zulj niemanden mehr, der vorne für ein Tor gut ist. Das ist das Hauptproblem. Ansonsten war das Spiel doch völlig in Ordnung. Away in Hütteldorf einen Punkt geholt und kein Tor bekommen, soll Schlimmeres passieren.“

LASK_Fan1: „Die technischen Mängel einiger unserer Spieler sind echt gewaltig.“

Chrisu6: „Punkt wird mitgenommen, Leistung wieder aufsteigend – zumindest die Defensive stand. Jetzt Länderspielpause, Zulj wieder hoffentlich an Bord. Und dann muss der Heimsieg im nächsten Spiel her.“

Stahlstadtabschaum: „Die Devise weniger Gegentore hat auf jedem Fall der Offensive immens geschadet.“

tomy_vercety: „Wie fühlt sich ein Torjubel an, habe es vergessen?“

GH78: „Das klassische Kampfspiel gegen Rapid. Klare Chancen waren beiderseits Mangelware. Technische Fehler gab‘s definitiv mehr als genügend. Pintor ist mir im Zweikampf viel zu leicht. Ziereis wie schon öfter mokiert zu langsam. Aber ich will heute nicht jammern. Die Leistung und der Punkt in Wien sind heute okay.“

lasso: „Ein völlig verdienter Punkt in Hütteldorf. Kann mit Ergebnis als auch Leistung heute relativ gut leben. Dass es mit dem Kicken aktuell schwerfällt wusste man schon vorher und eine plötzliche signifikante Steigerung war realistisch nicht zu erwarten. Die Mannschaft hat mit Leidenschaft und Willen voll dagegengehalten . Das Rapid auch praktisch auch keine Hochkaräter hatte, lag an der geschlossenen guten Arbeit gegen den Ball. Absolut herausragend war Andrade. Wahnsinn wie viele Bälle er durch Geschwindigkeit und Stellungsspiel abgefangen hat. Der Fehlschuss von Usor beschreibt das Offensivproblem bis ins kleinste Detail. Warum er hier nicht alleine aufs Tor zieht, zum Abschluss kommt, oder zumindest ein rotwürdiges Vergehen provoziert, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Die Basis um keine Spiele zu verlieren ist eine funktionierende Defensivarbeit. Darauf aufbauen und in der Länderspielpause irgendwo offensive Lösungen finden. Platz 3 ist das Ziel und das heutige Ergebnis hat hier sicher nicht geschadet.“

Much1: „Das war heute das viel zitierte Spiel „Not gegen Elend“. Unfassbar wie technisch schwach, plan- & kopflos beide Offensivreihen agierten. Defensiv war es gut, wobei vor allem einmal mehr Andrade ein sensationelles Spiel machte. Berisha heute auch sehr gut, aber nach vorne ist das nicht mehr zum Anschauen. Da hat keiner einen Zug zum Tor. Auch Horvath heute offensiv eine Katastrophe. Es wird nie der direkte Weg zum Tor gesucht, sondern immer auf Außen verlagert, und das meistens schlampig. So werden wir in der Saison keine fünf Tore mehr schießen, da leg ich mich fest. Statt Ljubicic muss jetzt endlich mal Havel beginnen, vielleicht probieren wirs dann gezwungenermaßen mal mit Steckpässen. Das haben heuer bisher nämlich komplett abgestellt. Auswärtsmob war heute aber sehr stark! Gute Anzahl und auch sehr motiviert und laut. Hat zumindest das Spaß gemacht, trotz der elenden Verspätung des Sonderzuges.“

JochenGierlinger: „Diesmal zumindest mal die Umstellung auf ein 3-4-3. Aber generell ist für mich Sageder ein Coach, der sehr wenig korrigierend eingreift. Auch seine Wechsel sind immer eher spät und dann meist positionsgetreu. Da bräuchte es vielleicht auch mal einen Impuls in der 50 Minute oder auch mal eine Systemumstellung. Der Gegner weiß halt auch immer ganz genau wie der LASK spielen wird.“

