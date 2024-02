LASK-Trainer Sageder: „Hartberg findet spielerisch gute Lösungen“

Im Rahmen der 19. Runde der Bundesliga gastiert der LASK am Sonntag um 14.30 Uhr (live Sky Sport Austria) beim TSV Egger Glas Hartberg....

Im Rahmen der 19. Runde der Bundesliga gastiert der LASK am Sonntag um 14.30 Uhr (live Sky Sport Austria) beim TSV Egger Glas Hartberg. Mit einem Auswärtssieg in der Profertil Arena können die drittplatzierten Athletiker den unmittelbaren Tabellennachbarn weiter distanzieren.

Obgleich sich die Linzer vergangene Woche beim 2:2 zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt in der Raiffeisen Arena gegen den SK Austria Klagenfurt mit einem Punkt begnügen mussten, überzeugten die Schwarz-Weißen über weite Strecken mit einer guten Vorstellung. Daran wollen die Oberösterreicher nun auch beim Gastspiel in der Steiermark anknüpfen, wo man dem bislang stark aufspielenden Tabellenvierten aus Hartberg, auf welchen man vier Zähler Vorsprung aufweist, gegenübersteht.

Der LASK blieb in den vergangenen vier Runden in der Meisterschaft ungeschlagen und fuhr in vier der letzten fünf Auswärtsspiele zumindest einen Punkt ein. Die Hartberger mussten sich zum Auftakt der Wiener Austria mit 1:3 geschlagen geben, blieben jedoch in den jüngsten sechs Auftritten vor eigenem Publikum ohne Niederlage.

Duell der Top-Torschützen

Die Bilanz in den direkten Duellen spricht für die Athletiker: In insgesamt 26 Begegnungen heimsten die Schwarz-Weißen zehn Mal das Punktemaximum ein. Dazu sprang in elf Fällen ebenso ein Remis heraus, wie in vier der jüngsten fünf Aufeinandertreffen. So auch im Hinspiel, in dem sich die beiden Klubs mit einem 0:0 trennten. Der letzte Sieg der Linzer gegen den TSV Hartberg fiel im Juni 2020 mit einem 5:1 in der Oststeiermark deutlich aus. Mit Robert Zulj und Maximilian Entrup, die jeweils bei neun Saisontreffern halten, duellieren sich zwei der drei besten Torschützen der Bundesliga.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Mit Hartberg wartet ein starker Gegner auf uns, das haben wir schon im Hinspiel gesehen. Sie haben eine klare Idee, finden mit Ball immer wieder gute spielerische Lösungen. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir über die nötige Qualität verfügen, um dort drei Punkte mitnehmen zu können. Wir dürfen dem Gegner keine Räume geben, müssen gut und intensiv gegen den Ball arbeiten und die nötige Effizienz an den Tag legen.“

Team-News:

Es fehlen: Renner, Mustapha, Taoui