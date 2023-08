LASK-Trainer Sageder: „Wir wissen, wie die Austria spielt“

Heimspiel-Doppelpack in der Raiffeisen Arena. Nach dem Play-Off-Hinspiel zur UEFA Europa League gegen den HSK Zrinjski Mostar begrüßt der LASK am kommenden Sonntag den...

Ein Heimspiel jagt das nächste. Am Sonntag, den 27. August 2023, trifft der LASK auf den FK Austria Wien. Dabei bauen die Linzer auf ihre Heimstärke: Seit Jahreswechsel gewann der LASK sechs seiner neun Heimspiele und musste lediglich zwei Niederlagen (jeweils gegen den FC Red Bull Salzburg) einstecken.

In den ersten sechs Pflichtspielen gingen die Linzer drei Mal als Sieger vom Platz, trennten sich zwei Mal mit einem Remis und mussten lediglich eine Auswärtsniederlage in Graz einstecken. Gegen die Wiener Austria sollen nun die nächsten Punkte aufs Konto der Schwarz-Weißen wandern.

Mit Sieg und guter Bilanz ins Austria-Duell

Mit dem Heimsieg im Play-Off-Hinspiel zur UEFA Europa League konnte die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Sageder Selbstvertrauen tanken. Der FK Austria Wien musste sich in der vergangenen Woche in der Qualifikation zur UEFA Conference League Legia Warschau geschlagen geben und holte gegen den Wolfsberger AC nur ein Remis.

Die Bilanz des LASK gegen die Mannschaft aus Favoriten war zuletzt äußerst positiv. Von den letzten 17 Begegnungen kassierte der LASK nur eine Niederlage – am 12. September 2021. Nun gilt es diese Serie weiter auszubauen.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Wir wissen, wie die Austria spielt. Sie versuchen einen intensiven, offensiven Fußball an den Tag zu legen. Für uns ist es wichtig, dass wir gut regenerieren und anschließend mit einer konzentrierten Leistung ins Heimspiel am Sonntag gehen.“

(Pressemeldung LASK)