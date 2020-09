Sturm-Fans: „Eine Niederlage wäre keine Überraschung“

Nach der Nullnummer in St. Pölten bestreitet der SK Sturm heute sein erstes Heimspiel der neuen Liga-Saison. Zu Gast ist der SK Rapid, der...

Nach der Nullnummer in St. Pölten bestreitet der SK Sturm heute sein erstes Heimspiel der neuen Liga-Saison. Zu Gast ist der SK Rapid, der in der ersten Runde die Admira klar besiegte, anschließend aber in der CL-Qualifikation gegen Gent aus dem Bewerb flog. Was erwarten sich die Sturm-Fans von der Partie? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Sohnemann: „Am ersten Spieltag hat halt einiges noch nicht funktioniert. Das nehme ich zur Kenntnis und hoffe, dass Ilzer im Training unter der Woche die richtigen Schlüsse zieht. Jetzt kommt halt ein Gegner, der von der Kaderqualität sicher über uns zu stellen ist, aber ein Spiel beginnt immer bei null. Die Abwehr war gegen St. Pölten so ziemlich das Einzige, das funktioniert hat. Aber im Mittelfeld gibt es einige Optionen, wie man adaptieren kann. Was in der Vorbereitung oft trainiert wurde, nämlich die spielerische Lösung zu suchen, wurde gegen St. Pölten fast überhaupt nicht praktiziert. Da muss man wieder hin. Dann tut auch eine Niederlage nicht mehr ganz so weh.“

Douglas: „Mit einem X kann man am Wochenende zufrieden sein, aber ich rechne mit einem negativen Ergebnis.“

sanktpetri: „Ein Unentschieden ist vermutlich das Maximum des Möglichen. Spannender finde ich, mit welchem System es Ilzer versuchen wird und ob die vorhandenen Spieler (acht davon sind ja ziemlich unbestritten) schön langsam in dieses System wachsen.“

Soulman: „Es wäre ein Fehler Rapid zu unterschätzen, weil sie am Dienstag verloren haben. Die sind gegen Sturm immer hochmotiviert. Ich schätze sie sogar noch stärker ein, da sie sich den Frust von der Seele schießen wollen. Leicht wird das für uns nicht und eine Niederlage wäre keine Überraschung. Bin auf die Aufstellung gespannt, ob Ilzer stur bei der Raute bleibt, die eigentlich noch nicht funktioniert, schon gar nicht gegen stärkere Gegner.“

Jacobssen: „Ein negatives Ergebnis wäre mir ehrlich gesagt egal, solange es eine Verbesserung im spielerischen Bereich im Vergleich zu Runde 1 gibt.“

Joe52: „Ich freu mich schon auf dieses Spiel. Ich finde die eingeschlagene Richtung trotz mäßigem Start für richtig. Der Kader und der angedachten Spielstil gefallen mir viel besser als das Rumgemurkse unter Nestor El Maestro.“

phips1909: „Glaub, dass wir uns gegen Rapid leichter tun als St. Pölten. Würde auf ein torreiches Spiel tippen.“

GrazTiefschwarz: „Normal spielen wir in solchen Spielen meistens a bissl besser als gegen vermeintlich schwächere Teams, verlieren wir aber trotzdem.“

Sanjis Law: „2:0 für uns. Die Viererkette wird wieder brillieren und kein Tor zulassen und Balaj netzt zwei Mal vorne nach Vorlage von Kuen & Otar.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor der Partie zwischen dem SK Sturm und dem SK Rapid.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!