Ligue-2-Angreifer steht beim SK Sturm auf Wunschzettel

Laut Medienberichten zeigt der SK Sturm an einem jungen Stürmer aus Benin Interesse. Andreas Hountondji steht aktuell leihweise bei Rodez Aveyron Football in der Ligue 2 unter Vertrag und erzielte in der aktuellen Saison bereits zehn Treffer in der zweithöchsten französischen Spielklasse.

Der französisch-beninische Fußballer Andréas Hountondji wurde am 11. Juli 2002 in Montry, Frankreich, geboren und spielte als Jugendlicher bei mehreren kleineren französischen Vereinen, eher er zum französischen Zwetligisten SM Caen wechselte, wo er zunächst bei der U19-Mannschaft und in weiterer Folge für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam.

In der Saison 2021/22 war er meistens als Joker für die Kampfmannschaft im Einsatz, erzielte aber in 25 Einsätzen nur einen Treffer. Er kam aber zumeist nur in der Schlussphase in die Partie und absolvierte 548 Spielminuten. Da er sich in der ersten Mannschaft nicht etablieren konnte, wechselte er zunächst zum Liga-Konkurrenten Quevilly-Rouen, wo er jedoch ebenfalls nicht viel Spielpraxis bekam. Er wurde weiterverliehen zur US Orléans, wo er in der dritthöchsten Spielklasse in 15 Spielen immerhin sechs Tore und zwei Assists beisteuerte.

Da seine Formkurve nach oben zeigte, suchte Caen erneut einen Klub in der zweithöchsten Liga für den Stürmer. Diesmal landete er bei Rodez AF, wo er in dieser Saison der beste Torschütze seiner Mannschaft ist. Der Verein spielt eine überraschend gute Saison und liegt nur zwei Plätze und zwei Punkte hinter SM Caen auf dem siebten Tabellenplatz. Hountondji ist mit zehn Toren der gefährlichste Spieler seiner Mannschaft. Zu den zehn Treffern gesellen sich drei Assists in der Liga und zwei Tore und zwei Assists aus drei Cup-Partien dazu. Insgesamt steuerte der 1.90 Meter große Angreifer also 12 Tore und fünf Assists in 28 Spielen bei.

Andreas Hountondjis Vertrag als Leihspieler bei Rodez AF läuft nur noch bis zum Sommer. Anschließend steht er noch ein weiteres Jahr bei seinem Stammklub, dem SM Caen, unter Vertrag. Ob er aber zurückkehren wird, steht noch nicht fest, denn die Leistungen des 21-Jährigen sind auch einigen Scouts nicht verborgen geblieben. Laut dem Portal africafoot.com sollen sich der SK Sturm Graz und der bulgarische Verein Ludogorets Razgrad für den Angreifer interessieren.

Auffallend ist, dass Hountondji bei seinem Klub ein sehr präsenter Spieler ist, der auf 4.76 Ballberührungen pro 90 Minuten im Strafraum kommt und fast 50% seiner Schüsse auf das gegnerische Tor bringt, was ein sehr hoher Wert ist. In dieser Saison kam er vorwiegend als Mittelstürmer zum Einsatz, er ist aber in der Offensive flexibel und kann auch auf beiden Flügeln agieren. In Sturms Raute könnte er sogar als linker Mittelfeldspieler auflaufen, wobei die passendere Position sicherlich das Sturmzentrum wäre. Allerdings ist im Sturmzentrum der Grazer der Konkurrenzkampf sehr groß und auch wenn Biereths Leihe ausläuft ist der Konkurrenzkampf angesichts Namen wie Wlodarczyk, Sarkaria, Böving, Jatta, Camara und Grgic groß.