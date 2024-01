Medien: Rapid vor Verpflichtung von Altach-Youngster

Dass der SK Rapid sich in Hartberg bedient und Christoph Lang aus seinem Vertrag beim SK Sturm Graz herauskaufen will, scheint bereits so gut...

Dass der SK Rapid sich in Hartberg bedient und Christoph Lang aus seinem Vertrag beim SK Sturm Graz herauskaufen will, scheint bereits so gut wie fix. Nun soll Rapid auch noch Altach einen vielversprechenden Youngster wegschnappen.

Wie die Vorarlberger Nachrichten wissen wollen, soll U21-Nationalspieler Noah Bischof nach Wien übersiedeln. Der Vertrag des 21-Jährigen in Altach läuft im Sommer 2024 aus und schon beim Trainingslager der Altacher in der Türkei wird der Offensivspieler nicht mehr mit dabei sein. Sein Aus bei seinem Langzeitklub ist praktisch besiegelt. Gegen eine voraussichtlich geringe Ablösesumme wird der talentierte Linksfuß schon im Winter bei Rapid anheuern.

Unzufriedenstellende Situation in Altach

Der 188cm große Bischof konnte mit seiner bisherigen Saison nicht zufrieden sein. Obwohl er in der vergangenen Spielzeit bereits auf dem Sprung war, regelmäßig in der Startelf zu stehen, kam er in der Saison 2023/24 nur in vier Bundesligaspielen von Beginn an zum Zug, wurde acht weitere Male eingewechselt. In knapp 380 Einsatzminuten sammelte er keinen einzigen Scorerpunkt. In der Vorsaison hatte er immerhin noch drei Tore und zwei Assists erzielt.

Rechtsaußen als Linksfuß – oder Mittelstürmer

Zumeist kam Bischof bei den Altachern als Rechtsaußen zum Einsatz, aber auch in der Sturmspitze und im offensiven Mittelfeld wurde er aufgeboten. Demnach bekleidete er praktisch dieselben Positionen wie die kolportierte Rapid-Neuverpflichtung Christoph Lang, wenngleich er ein anderer Spielertyp ist.

Im U21-Team „probiert“, im Klub noch etwas „zu grün“

Bischof, der die renommierte Vorarlberger Akademie durchlief, ließ bei den Altachern immer wieder sein Talent aufblitzen, hatte starke Momente, aber keine starken Phasen. In der U21-Nationalmannschaft wurde er zumeist „probiert“, kam hauptsächlich in Freundschaftsspielen zum Einsatz und kam im Schnitt etwa alle 110 Minuten zu einem Torerfolg (drei Tore in neun Spielen insgesamt).

Das Talent des jungen Feldkirchers ist unbestritten, aber der schwierige Sprung in den „Erwachsenenfußball“ wollte noch nicht so richtig gelingen. Bis dato fehlten dem schlaksigen Offensivmann ein wenig die Abgebrühtheit und die klaren Offensivabläufe. Bei seinem ersten Auftritt in Wien-Hütteldorf im November 2021 flog Bischof nach einem groben Foul an Paul Gartler mit Rot vom Platz.

Überangebot?

Dass der junge Vorarlberger ein großes Talent ist, ist schwer abzustreiten. Unklar ist jedoch, welchen Plan Rapid mit dem Youngster verfolgen würde. Einerseits spielt Christoph Lang nahezu auf denselben Positionen, andererseits würde man Spielern wie Seydi oder Zivkovic erneut ein weiteres Talent vorsetzen. Und auch Oliver Strunz, der einen Vertrag bis 2027 besitzt, wird nach der Saison wieder zurückkehren.

Rapid auf der Suche nach Wertanlagen

Das „Big Picture“ in Grün-Weiß ist also vorerst noch schwierig zu erahnen – allerdings könnte man mit Bischof und Lang einen Doppelschlag an U21-Teamspielern landen. Und diese sind bekanntlich auch gute Wertanlagen. Ob einer der beiden schnell (!) zu einer Stütze reifen kann, wie Rapid sie derzeit dringend nötig hat, bleibt allerdings abzuwarten.