Moritz Oswald vor Vertragsverlängerung beim SK Rapid

Der 21-Jährige Moritz Oswald machte in dieser Saison einen Sprung nach vorne und erwies sich als vielsteig einsetzbarer Mittelfeldspieler, der auf mehreren Positionen aushelfen...

Der 21-Jährige Moritz Oswald machte in dieser Saison einen Sprung nach vorne und erwies sich als vielsteig einsetzbarer Mittelfeldspieler, der auf mehreren Positionen aushelfen kann. Der aktuelle U21-Nationalspieler steht nun laut Krone vor einer Vertragsverlängerung.

Moritz Oswalds Vertrag beim SK Rapid läuft noch bis Sommer 2025, doch laut Medienberichten soll dieser nun vorzeitig verlängert werden. Die Krone spekuliert mit einer Verlängerung bis 2028, womit der polyvalente Mittelfeldspieler ein sehr langfristiges Engagement bei den Hütteldorfern eingehen würde.

Oswald kam heuer auf 14 Einsätze, wobei er sieben Mal in der Startaufstellung stand und ebenso oft eingewechselt wurde. Er kam dabei meistens im zentralen Mittelfeld zum Einsatz, aber auch als Rechtsaußen und als Rechtsverteidiger. Auch der neue Trainer Robert Klauß schätzt diese Vielseitigkeit, wobei er Oswald laut eigener Aussage eher als zentralen Mittelfeldspieler sieht. Im 4-2-3-1 waren in den wenigen Spielen unter Klauß bisher Sattlberger und Lukas Grgic im zentralen Mittelfeld gesetzt, wobei sich Oswald knapp vor dem WSG Spiel in der vorletzten Runde einen Mittelhandbruch zuzog und pausieren musste.

Moritz Oswald zeigte einige gute Ansätze und beim SK Rapid glaubt man offensichtlich an sein Potential, weshalb eine vorzeitige Verlängerung Sinn macht. Prinzipiell bringt er viele Fertigkeiten mit, die ihm auf seinem weiteren Karriereweg helfen können. Neben seiner Polyvalenz ist er auch technisch beschlagen und vor allem sehr laufstark. Auch seine Zweikampfwerte sind in dieser Saison deutlich verbessert.

Verbesserungen wären vor allem bei seiner Durchschlagskraft und Effizienz in der Offensive wünschenswert, wobei es hier natürlich auf die jeweilige Spielposition ankommt. Oswald blieb heuer ein Torerfolg verwehrt und wenn man sich seine Schussgenauigkeit seit Anfang 2022 ansieht, erkennt man auch hier Verbesserungspotential, da von 46 Schussversuchen nur 28.26% auf das gegnerische Tor gingen. In dieser Saison waren es von 19 Schussversuchen nur 26.32% Prozent – eine Statistik in der sein Teamkollege Sattlberger übrigens auch Luft nach oben hat. Oswalds Werte bei den gewonnenen Zweikämpfen, progressiven Läufen und Dribblings sind hingegen in Ordnung. Er müsste das Spiel in schwierigen Phasen noch stärker an sich reißen und Präsenz zeigen – eine Eigenschaft, die aber auch mit mehr Erfahrung kommen kann.

Wenn Oswald noch den einen oder anderen Entwicklungsschritt vollzieht, kann er für die Hütteldorfer ein sehr wertvoller Spieler werden, den man noch dazu seit 2012 im eigenen Nachwuchs entwickeln konnte. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung ist für beide Seiten eine tolle Sache. Oswald muss nun das Vertrauen in die lange Vertragslaufzeit rechtfertigen und den Sprung vom verlässlichen Einwechselspieler, den man bedenkenlos auf mehreren Positionen einsetzen kann, zum unumstrittenen Stammspieler machen.