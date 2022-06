Rapid-Fans: „Ante Bajic kann unsere Allzweckwaffe werden“

Der SK Rapid verpflichtete den Rieder Offensivspieler Ante Bajic, der einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25 bei den Grün-Weißen unterschrieb. Nachdem wir...

Der SK Rapid verpflichtete den Rieder Offensivspieler Ante Bajic, der einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25 bei den Grün-Weißen unterschrieb. Nachdem wir bereits eine umfangreiche Spieleranalyse zum Neuzugang veröffentlichten, wollen wir uns nun ansehen was die Fans zu diesem Transfer sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Phil96: „Für mich nach Greil der zweite Transfer, der mir wirklich gut gefällt. Bei Ried der beste Offensivspieler und hat aus meiner Sicht auch Qualitäten, die bei uns gut zur Geltung kommen werden! Taugt mir!“

Stanley-Stiff: „Leiwander Transfer, ist mit schon länger sehr positiv bei Ried aufgefallen, hätte ich auch schon letzten Sommer als leiwand empfunden, vielleicht hat ihm die eine Saison in Ried aber auch noch gutgetan. Einfach fit bleiben und unter der Voraussetzung, dass Grüll auch bleibt, freu ich mich auf beide in gemeinsamer Aktion.“

Schleicha: „Herzlich willkommen! Bin gespannt. Glaube der könnte uns richtig guttun und ein wenig unsere Allzweckwaffe werden.“

Hollywood: „Sehr gut – er war neben Nutz das Um und Auf in der Rieder Offensive, nachdem Grüll zu uns kam. Der Transfer kommt überraschend, weil er eigentlich noch bis Sommer 2024 Vertrag hatte, aber die anscheinend recht günstige Ausstiegsklausel hat´s möglich gemacht.“

Starostyak: „Wäre fein, wenn Grüll bleiben würde, dann schaut es auf den Flügeln deutlich besser aus und wir wären auch mit der Raute variabel. Schätze mal, dass Schick als Rechtsverteidiger eingeplant ist.“

Longitudinal: „Herzlich Willkommen Ante, viel Gesundheit und Erfolg; dieser Transfer macht richtig Freude.“

Boidi: „No-brainer welche bei uns eigentlich immer am besten funktionieren. Somit herzlich willkommen beim geilsten Verein. Mit Ante, Grüll und Kühn hat man schon ordentliche Tempo welche die Edeltechniker Greil, Knasi und Demir gezielt einsetzen müssen. Dahinter mit Pajic eine ordentliche Kanten. Schaut gut aus wohin sich der Kader entwickelt.“

Gascoigne: „Ein guter Transfer, mit seiner Schnelligkeit passt er meines Erachtens perfekt zu den Vorstellungen von Ferdinand Feldhofer.“

El_aurare: „Für uns wohl ein idealer Transfer – Preis/Leistung passt hier sehr gut zusammen und wie viele schon anmerkten sind wir mit dieser Art der Transfers immer sehr gut gefahren. So langsam steht unsere Mannschaft, auch wenn ich mir immer noch nicht sicher bin ob die Qualität in unserer Zentrale bisher ausreichend ist.“

Dansch10: „Guter Transfer. Bajic wird der rechten Seite sehr sehr guttun und das Spiel deutlich variabler machen. Letzte Saison wussten die Gegner, dass sie in erster Linie auf der linken Seite Grüll aus dem Spiel nehmen müssen, dann ist schon viel erreicht. In der neuen Saison spielen auf beide Seiten ähnliche Spieltypen.“

Zanetti: „Das Vertrauen in die zentralen Mittelfeldspieler von Rapid II dürfte recht groß sein. Andernfalls ist es schwer zu erklären, dass an etablierten Bundesliga-Spielern für die Zentrale im ersten Saisonviertel eigentlich nur Aiwu und Greil zur Verfügung stehen werden. Auf der Innenverteidiger-Position und auf den offensiven Flügeln gibt es dafür fast schon ein Überangebot an Qualität und Quantität.“

Lucifer: „Brachial, herzlich willkommen, mit dir hätte ich nie gerechnet! Ein Transfer, der mir sehr gefällt!“

