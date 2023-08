Rapid-Fans: „Dieser Witzauftritt war eine Schande!“

Nach dem 0:1 gegen den TSV Hartberg wurde die Stimmung in Hütteldorf nach einem kurzen, positiven Aufflackern schon wieder ungemütlich. Wir haben nach der...

Nach dem 0:1 gegen den TSV Hartberg wurde die Stimmung in Hütteldorf nach einem kurzen, positiven Aufflackern schon wieder ungemütlich. Wir haben nach der Heimniederlage der Hütteldorfer die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

pironi: „Tja, da habe ich mich wieder Mal blenden lassen. Nach den ersten beiden Partien in der Meisterschaft habe ich allen Ernstes geglaubt, das könnte eine lässige Saison werden. Es wiederholt sich halt immer wieder. [..] Verdienter Sieg der Steirer, denen obendrein ein klarer Elfer vorenthalten blieb. Was hat sich eigentlich Zoki bei der Aufstellung gedacht? Wohl nix. Das war eine spielerische Bankrotterklärung. Moormann und Greil kannst verschenken. Wie kann man nur so schlecht sein, das reicht ja nicht mal für die zweite Liga.“

harry1312: „Ich hab das noch nie geschrieben, aber ich hoffe wir scheiden am Donnerstag aus. Wir haben keinen Kader für die Zusatzbelastung Europacup. Schon gar nicht falls wir wundersamerweise in die Gruppenphase kommen sollten, aber auch nicht kurzfristig. Wenn wirklich ALLE Ersatzspieler bodenlos schlechte Leistungen liefern brennt’s lichterloh. Gratulation nochmals an alle, die diese Situation verbrochen haben. Das wird ein langer Weg zurück.“

Zuckerhut: „Wenn man gegen Hartberg spielerisch unterlegen ist, fällt mir nichts mehr ein.“

Fox Mulder: „Man kann ja mal 2 oder 3 Spielern eine Pause gönnen, aber die Hälfte der Feldspieler, zu Hause, nach den paar Partien, wenn man weiß, dass die 2. Reihe nicht mithalten kann ist dann eben einfach zu viel des Guten. Wir brauchen noch Verstärkungen für die Breite.“

LaDainian: „Ich schreibe es einfach mal so aus der ersten Emotion heraus. Das hat Vaduz Charakter. Wir haben vier Spiele nach der härtesten Vorbereitung aller Zeiten gespielt und rotieren gegen Hartberg. Nicht, dass man die Spieler schont, wenn es das Spiel zulässt. Man weiß, der zweite Anzug passt einfach nicht und zieht es trotzdem stur durch. Nein, man wechselt auch nicht zur Pause, man verscheisst es wieder einmal, denn man reagiert nicht und geht gegen Hartberg unter, nichts anderes ist das.“

erzgruener: „Sehr schwach. Wirklich sehr schwach. Wenn man es in einem Wort beschreiben müsste: desillusionierend!“

DonAndres: „Ich ziehe für mich die Konsequenzen daraus und weil das Geld nicht am Baum wächst, trage ich keinen € mehr ins Stadion. Ja, mag die Mehrheit nicht verstehen aber ich hab die Schnauze endgültig voll. Mein halbes Leben schaue ich diesem Inkompetenzler-Verein zu, der nur von längst vergangenen Zeiten träumt und sich nicht weiterentwickelt. Jetzt sind halt die nächsten Freunde am Werk. Macht weiter, aber nicht mehr mit meinem Geld.“

Phil96: „Brutal vercoacht von Barisic. Ja, ist oasch, dass wir nur 13 ernsthafte Bundesligaspieler im Kader haben (dass er dafür selber verantwortlich ist, steht auf einem anderen Blatt), aber dann darf ich halt nicht rotieren, solange es nicht dringend notwendig ist. Greil, Oswald, Moormann, Strunz sind einfach keine Spieler, die bei uns in der Startelf stehen dürfen, das hilft alles nix.“

TomTom90: „Rotieren bringt nix, das hat man heute gesehen. Greil, Moormann, Strunz sind so biedere Kicker, unglaublich. Moormann als Linksverteidiger ist sowieso ein Wahnsinn, keine Ahnung wie viele Tore er dort noch verschulden muss, bis man checkt, dass man einen richtigen linken Verteidiger braucht.“

Woody: „Unsere „neue“ Taktik ist am Spieltag 3 mittlerweile entschlüsselt. Hartberg hat uns mit einfachen Mitteln entzaubert, wie auch Debrecen zuvor. Wir sind wieder am Niveau der Vorsaison angekommen. Wenn man was Positives sucht, muss man die Chancenverwertung hervorheben. Viele Chancen haben wir heute nicht vergeben.“

Starostyak: „Zoki legt es drauf an, rausgeworfen zu werden, und das wird im Herbst auch noch passieren. Zur falschen Zeit rausgeworfen (2016), zur falschen Zeit wieder installiert. Was soll man über die Spieler sagen, unter dem Trainer kann das nichts mehr werden. Einige wie Moormann, Greil, Oswald oder auch Strunz sind einfach nur eine Beleidigung für jeden Rapid-Fan, der sich das antut.“

Zidane85: „Strunz am Flügel und Moormann als Außenverteidiger. Mehr muss man nicht sagen. Normalerweise ist derjenige der so eine „Idee“ hat und das über mehrere Spiele hinweg durchzieht Geschichte.“

TwoPointFifty: „Dem einzigen den ich im unseren sportlichen Segment vertraue ist Katzer. 2 Wochen Zeit haben wir noch am Transfermarkt etwas zu verändern. Ich glaube allerdings nicht dass Katzer das nötige Kleingeld zu Verfügung bekommen wird, bzw. ob es überhaupt noch verfügbare Mittel in diesem Transferfenster ohne Abgänge geben wird.“

el-capitane: „Wenn Heimspiele gegen Hartberg verloren gehen und dann noch in dieser Art und Weise, dann weiß man, wohin die Reise wieder geht. Es ist einfach 1:1 die gleiche Scheisse wie letzte Saison. Wahnsinn was Zoki in seinen Ämtern als Sportdirektor und Trainer angerichtet hat.“

toby_collar: „Rapid schafft es regelmäßig wie kaum ein zweiter Verein, jegliche aufkommende Euphorie sofort im Keim zu ersticken.“

schleicha: „Würde gerne jemanden positiv hervorheben – ist aber leider nicht möglich. Sie haben sich nach Debrecen scheinbar die Hand gegeben und entschieden, dass heute nicht nur manche, sondern alle schlecht spielen. Gratulation. Muss man so geschlossen auch mal schaffen. Viele Gründe Pro Barisic gibt es nicht. Er muss liefern. Bis jetzt erinnert es mehr und mehr an letztes Jahr. Und Katzer wäre gut beraten, Qualität zu holen. Das reicht derzeit mit Glück fürs obere Playoff. Mit Pech auch nicht.“

buffalo66: „Letzte-Saison-Gedächtnis-Kick. Greil, Strunz, Moormann, Oswald – das ist zu wenig für den Profikader. Und ich hatte nicht den Eindruck dass alle in jeder Situation immer alles gegeben haben. Das war teilweise ein zögerliches Zweikampfverhalten. Kerschbaum noch der Beste heute.“

SuiCune: „Man wurde schlichtweg von den ersten beiden Partien getäuscht und bekommt jetzt wieder die Realität präsentiert. Das war heute wieder rein gar nix – keinen Plan, einfach blind den Ball weit reinhauen und hoffen, dass irgendetwas passiert.“

Severus: „Wieder mal die Chance vertan und die Euphorie ist verpufft. Mit dem Kader kann man nicht in die Saison gehen, auch ohne Europacup. Das wird noch böse enden… Schade, hätte mir nach den ersten beiden Spielen mehr erwartet.“

LiamG: „Es ist ganz einfach. Wenn wir am Donnerstag aufsteigen und am Sonntag in Linz gewinnen, war das heute ein „Ausrutscher“. Wenn auch nur einer der beiden Punkte nicht eintritt, wirds mühsam für alle Beteiligten. Weder ein Ausscheiden gegen Debrecen wäre akzeptabel, noch 4-5 Punkte nach 4 Runden. Da spielt’s auch keine Rolle, dass man wusste wie „hart“ die Saison wird.“

baeckerbua: „Sehr ernüchtern ist auch, dass man als Fan bei Heimspielen irgendwie gar kein Vertrauen mehr in die Heimstärke hat. Solche Spiele darf man vor eigenem Publikum nicht verlieren. Punkt.“

MarvinTheRobot: „Ganz nüchtern betrachtet und ohne jetzt irre rundum auf Trainer, Vorstand und Sonstiges zu schlagen: Der zweite Anzug passt überhaupt nicht, selbst wenn man nur Schuhe und Hose tauscht. Greil, Moormann, Strunz etc. sind leider nix für die Startelf, maximal gut als Wechselspieler zum Absichern einer 3:0-Führung…“

Stanley-Stiff: „Ich hau nicht gern verbal auf am Boden liegende drauf aber ein bissi muss ich – als regelmäßiger Stadionbesucher – doch: Lächerliche Schande, dieser Witzauftritt. Greil kann sich bitte einen neuen Verein suchen, wenn geht noch bis Ende Transferperiode, bitte, danke! Der Terminus Belastungssteuerung sollte aufgrund fehlender Qualität, zumindest in Heimspielen, kein gängiger Begriff in Hütteldorf mehr sein, überhaupt im ersten Saisondrittel, bitte, danke!“

Zidane85: „Man hätte mit der ersten 11 auflaufen müssen und dann erst nach und nach die Leute schonen. So hätte man eventuell eine Führung herausspielen können, weil in den ersten Minuten waren die Hartberger vogelwild! Warum Barisic erst wechselt, wenn wir den Gegentreffer kassieren, obwohl wir schon Minuten vorher schwimmen, verstehe ich nicht. Da kann man auch als Trainer Tempo rausnehmen. [..] Klar kann man mit der Spielweise, die Barisic spielen möchte, auch gegen tiefstehende Gegner gewinnen. Aber dann darf ich nicht mit Ballkünstlern wie Moormann, Strunz und Greil auflaufen, die in allen Aktionen viel zu langsam agieren. Alle 3 haben in einer Rapid-Elf nichts verloren, schon gar nicht von Beginn an. Moormann von mir aus als Innenverteidiger Nummer 4 und Strunz als Stürmer (und nur da) Nummer 3.“

narf: „Erschreckend, dass aus Reihe 2 so wenig Qualität nachkommt. Ob der Gegner Debrecen, Hartberg oder Vaduz heißt – da MUSS man drüber kommen.“

AC58: „Es müssen Entscheidungen hinsichtlich einiger Spieler getroffen werden so lange noch Zeit ist zu handeln und es muss klar sein, welche Aufstellungsfehler jetzt nicht mehr passieren dürfen. Ich kenne keine andere Spitzenmannschaft, wo so dumm und erfolglos gewechselt oder rotiert wird, wie bei uns.An Cvetkovic (und ich bin guter Dinge auch an Grgic) sieht man, dass wenige richtige Personalentscheidungen viel verbessern können.“

Sirus: „Das hast du am Sonntag, in den Ferien, bei Badewetter und einem uninteressanten Gegner über 15.000 Leut im Stadion und lieferst so eine Scheiße ab. Erste Chance, wo das Tor aberkannt wurde, hatte ich noch kurz das Gefühl man will heute gewinnen, was von Minute zu Minute immer weniger wurde. In jedem Zweikampf einen Schritt hinterher, kein Biss und keine Ideen. Für mich hat das mit Rapid nicht mehr viel zu tun.“

mmarkhar: „“Alles für den Sport!“ haben sie gesagt und sich mit großen Namen und Investoren und Politiker im Gepäck in die Führungspositionen gehievt. „Dafür wird Geld da sein!“, „markante Verstärkungen werden im Sommer kommen!“ haben sie gesagt. „Es wird einiges passieren“, haben sie versprochen in Hinblick auf die kommende Transferperiode. Ihr seid doch die größten LÜGNER! Und kaum im Amt, und einen dritten Geschäftsführer installiert, rudert man ordentlich zurück weil keine Kohle da ist. Jetzt die traurige, schonungslose Offenbarung gegen den Provinzklub Hartberg: Bis auf die erste Elf, haben wir einen Kader, der eher um den Abstieg spielt, als um das obere Playoff …“

bruno_conte: „Weil hier soviel von Rotation gesprochen wird. Die letzten ca. 20 Minuten waren wir bis auf Grüll in quasi Bestbesetzung. Wir sind aber am Schluss eher schlechter geworden als besser. Das sollte zu denken geben. Es liegt nicht (nur) an der 2.Reihe. Gegen Hartberg war das heute schon die 5. Heimniederlage. Da haben andere Trainer von uns auch schon abgeschissen. Wir finden gegen solche Mannschaften einfach kein Mittel. Und ja, das muss man dem jeweiligen Trainer ankreiden.“ Immer wieder das gleiche probieren und jedes Mal andere Ergebnisse zu erwarten ist die Definition von Wahnsinn.“ Das ist nicht von mir. Wir hatten heute nie eine reelle Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Da muss man auf Sicht der Meisterschaft auch mal Beton anrühren und versuchen wenigstens einen Punkt nach Hause zu bringen. Aber wir rennen jedes Mal mit offenen Augen in unser Verderben.“

