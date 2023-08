Rapid-Fans: „Ein wichtiges Spiel für die Stimmung im Verein“

Der SK Rapid trifft heute in der Bundesliga auf den TSV Hartberg und will an die Leistungen der vergangenen Runden anschließen. Gegen Debrecen wirkten...

schleicha: „Ich rechne mit einigen Toren. Auf beiden Seiten. Typische Hartberg-Partie hält. Mein Tipp 4:2 für Rapid. Eine gesammelt schwache Leistung von mehreren Leistungsträgern wie am Donnerstag darf uns halt nicht passieren, sonst gewinnt Hartberg.“

Hundskicker: „Am Sonntag wird sich zeigen ob das EC-Spiel nur eine einmalige Geschichte war, oder ob die beiden vorherigen Spiele über unseren Verhältnissen waren! Wie auch immer, bin dabei und die Vorfreude ist auf jeden Fall groß! Man will einfach daran glauben!“

mex: „Wenn man in der Halbzeit 1 klarstellt wer der Herr im Haus ist, kann man in Halbzeit 2 bedenkenlos rotieren. Das wär natürlich ideal, v.a. weil wir unsere Stammelf topfit brauchen und es sicher einen großen Unterschied macht, ob man zwei Mal die Woche 70 oder 95 Minuten spielt..“

Stehplatzschwein: „Meiner Meinung nach bereits früh in der Saison ein sehr wichtiges Spiel für die Stimmung im und um den Verein. Ich hoffe sehr, dass sich die pathologischen Raunzer trotzdem noch bissl zusammenreißen können und nicht bei den ersten ein, zwei schwachen Aktionen sofort ihrer Negativität freien Lauf lassen – und andere damit anstecken. Diese permanente negative Energie (sowohl im Stadion als auch online) ist meiner Meinung nach einer der Hauptgründe, wieso wir uns fast ständig in einem Teufelskreis wiederfinden. Es kann nicht jede Partie top sein; Fortschritte sind aber klar erkennbar. Wer dann bei zurückkehrendem Erfolg mitfeiern möchte, sollte auch jetzt seinen positiven Beitrag dazu leisten.“

Sterz: „Meiner Meinung ist das Spiel heute ein sehr wichtiges. Mit einem Sieg könnte man bereits 4 Punkte Vorsprung auf den ominösen Strich haben und sich im vorderen Drittel festsetzen, man könnte von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Das Brüstl würde wachsen. Aufgrund der angekündigten Rotation können die Ersatzspieler zeigen was sie drauf haben. Bei den Einwechselungen bisher wirkten die meisten Wechselspieler nicht allzu motiviert bzw. kann es aber auch sein, dass das ihrem derzeitigen Leistungsvermögen entspricht. Ich hoffe, dass die Mannschaft eine ähnliche Leistung wie in den ersten beiden Meisterschaftsspielen zeigt. Ich rechne mit einem 3:1 Sieg. Die Tore machen Burgstaller, Kühn und Strunz.“

Waldi_SCR: „Naja mit einer Bank wie der unseren momentan, werden halt solche Wochen mit Doppelbelastung auf Dauer schwierig zu bewältigen sein, vor allem wenn zudem dann auch noch Krankheitsfälle dazukommen. Hoffe trotzdem auf eine passende Antwort auf das Spiel am Donnerstag und natürlich einen Sieg für Grün-Weiß!“

WienerGsindl: „Nächste zache Partie. Ich will ja kein Knofel sein, aber schon bei de Ungarn hatte ich Zweifel, ob es wirklich so a gmahte Wiesen ist, wie es viele hier im ASB geschrieben haben. Wünsch mir nur eine Mannschaft mit Einsatz, Willen und vielleicht a bissl spielerischen Glanz und Sieg“

dooku: „Wenn man wieder das einfallslose Barisic-Herumgeschiebe spielen wie am Donnerstag, dann werden wir bald wieder am Boden der Realität zurückkommen und manche Herren im Verein werden sich Kritik gefallen lassen müssen die jetzt durch zwei ganz gute spiele etwas verstummt ist“

Robbe81: „Also als Ballgeschiebe habe ich es nicht empfunden. In diesem Jahr haben wir ein viel besseres Gleichgewicht zwischen kurz Tempo rausnehmen, um dann mit einem Tempowechsel schnell den vertikalen Weg zu suchen (inkl. ein viel besseres Umschaltverhalten) und dem Hau-Ruck-Fußball vom Feldhofer, der ja komplett für die Fisch war. Wie Real, ManCity etc werden wir wohl nie spielen und alles steht und fällt mit den handelnden Personen am Platz, sprich den Spielern. Hätten diese am Donnerstag etwas präziser agiert, hätte die Partie auch 3:0 für uns ausgehen können. Finde das Barisic-Bashing einfach nicht angebracht. Eine Entwicklung ist im Ansatz einmal da. Ich bin auch nicht der größte ZB-Fan, aber was gibts für Alternativen…“

