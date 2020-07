Rapid-Fans: „Ein sensationeller Saisonabschluss“

Der SK Rapid gewann das Heimspiel gegen den LASK mit 3:1 und steht damit als Vizemeister der österreichischen Bundesliga fest. Wir wollen uns ansehen...

Der SK Rapid gewann das Heimspiel gegen den LASK mit 3:1 und steht damit als Vizemeister der österreichischen Bundesliga fest. Wir wollen uns ansehen was die Fans über die Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

#17: „Schwab sagt es richtig. Alle haben die ganze Saison von LASK und WAC geschwärmt und jetzt ist Rapid verdient Vizemeister.“

Silva: „Verdienter Sieg. LASK hat zwar mehr Schüsse, aber wenn ich jedes dritte Mal, wenn ich näher als 30 Meter zum Tor bin einfach mal abziehe, dann hat man halt schnell viele Schüsse. Wirklich gefährliches war da nicht dabei.“

jordi79: „Danke für zwei Siege gegen den LASK in der Meistergruppe. Vizemeister, kann’s noch gar nicht glauben. Hach wenn man das im Stadion hätte erleben können.“

LaDainian: „Der LASK wurde gewogen … er wurde gemessen … und er wurde für nicht gut genug befunden. Ein Traum dieser doch glückliche Sieg gegen die schummelnden Lausbuben aus Linz. Niemals werde ich müde auf sie zu zeigen. Schlussendlich verdienter Vizemeister, Gratulation an die Mannschaft.“

Da Oide Bimbo: „Sensationeller Saisonabschluss, erst der Verletzungsirrsinn, dann die jungen Wilden, die uns nach vorne spielen. Ein schönes Play-off, mit viel Willenskraft und Rapid-Geist. Egal was in der CL-Quali passiert, Vizemeister ist geil. Ein großer Dank gilt auch dem Rasen und dem Platzmeister. Bei dem Platzregen habe ich gefürchtet, dass das Spiel abgebrochen und neu ausgetragen wird oder so ein Schas. Aber die Wiesn war perfekt.“

Stanley-Stiff: „Das war gestern ein sportlich krönender Abschluss einer sehr ordentlichen (minus Hartberg und Dosen daheim) Meistergruppe und einer generell sehr, sehr ordentlichen Saison ’19/20! Danke an die Mannschaft (und von einer solchen kann man heuer wirklich wieder sprechen), den Don und sein Team und natürlich auch an Zoki für das richtige Näschen bei den Neuen in dieser Saison. DANKE, dass Rapid nach vier Jahren wieder dort steht, wo es sportlich ohne Fantastereien hingehört! Es ist ein sehr gutes Gefühl. Genießen wir das in diesen hinnigen Zeiten kurz und freuen wir uns auf eine Rapid die auch kommende Saison das Potenzial für viel Freude machen besitzen kann und wird, wie ich sehr stark hoffe! Dann auch hoffentlich wieder mit uns.“

Ipoua #24: „Heute ist für uns alles gelaufen. Gut gestartet, dann alles verteidigt und auch noch vor der Pause erhöht. Ein meiner Meinung nach regulärer Treffer des LASK aberkannt und auch sonst hatte man immer noch einen Haxn entscheidend dazwischen – der Sieg mag also ein wenig glücklich zustande gekommen sein, aber erkämpft war er allemal. Ich glaube so wie einige andere mittlerweile auch, dass Koya eine Reihe weiter zurück besser aufgehoben wäre, denn im Bälle verteilen ist es schon eine Freude ihm zuzusehen, aber wer weiß, vielleicht wird er noch ein Knipser – die Zeit gebe ich ihm gerne.“

valderama: „Noch vier Spiele bis zur Champions League. Ist überschaubar.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Geiles Match. Kämpferisch, wie eigentlich das ganze obere Playoff, top. Könnte heute keinen Spieler als Schwachpunkt benennen. Petrovic mit einer genialen Partie. Beim Stanglpass zum 3:1 habe ich einen Aston Villa Flashback gehabt (Trimmel auf Gartler damals) auch von der Wichtigkeit des Tores her. Szene des Spiels aber für mich als Kara in der 69. Minute den Linzer Verteidiger quer über den Platz jagt, ihn tackelt, den Ball abnimmt, davon stürmt und das Foul zieht. Sowas taugt mir einfach extrem. Das ist Rapid.“

schleicha: „Mir gefällt Kara irrsinnig gut derzeit – diese körperliche Präsenz im Sturm ist eine richtig giftige Kombination mit schnellen Spielern wie Fountas oder Arase.“

