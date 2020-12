Rapid-Fans: „Gegen die WSG Tirol muss Rotation her“

Nach dem Ausscheiden in der Europa League trifft der SK Rapid heute auf die WSG Tirol. Wir haben die Erwartungen der Rapid-Fans aus dem...

Nach dem Ausscheiden in der Europa League trifft der SK Rapid heute auf die WSG Tirol. Wir haben die Erwartungen der Rapid-Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Kitz3006: „Sehr wichtiges Spiel. Durch das direkte Duell der ersten Beiden noch wichtiger. Jetzt heißt es Moral zeigen.“

Zuckerhut: „WSG im Aufschwung, haben 3 der letzten 4 Spiele gewonnen. Lockerer Sieg dürfte es nicht werden. Weil er im Cup gegen RB bestimmt nur auf der Bank sitzen wird, Koya reinrotieren.“

Hütteldorfer94: „Obwohl Siege im Grunddurchgang de facto „nur“ 1,5 Punkte zählen, werden diese Spiele gegen Wattens und die Admira (auch psychologisch) maßgeblich darüber entscheiden, wo für uns heuer die Reise hingeht. Mit Punktgewinnen (hoffentlich jeweils drei Punkten) hat man nicht nur eine ruhige Winterpause, sondern auch eine gute Ausgangslage, um im Frühjahr nochmal so richtig anzugreifen.“

sulza: „Interessant wäre einmal eine Abwehr ohne Barac. Eventuell kehrt damit eine gewisse Stabilität zurück.“

Boidi: „Gerade da RB gegen den LASK spielt, wäre ein Sieg wichtig. Auch als Signal nach dem Ausscheiden in der Europa League die Hinrunde am 2. Platz zu beenden wäre unter den Umständen schon stark. Bei manchen merkt man die Müdigkeit schon deutlich – hoffe Didi findet die richtige Balance. Ich hoffe auf Strebinger im Tor und im Mittelfeld Ibrahimoglu. Der hat mir gegen Molde nach der Einwechslung gut gefallen und kann gerade gegen tief stehende Gegner ein wichtiger Faktor werden.“

grubi87: „Rechne mit Rotation und dann einem nicht anzusehenden Spiel.“

schleicha: „Rechne mit einer entsprechenden Reaktion der Spieler und einem Sieg. Ob er souverän wird hängt eher davon ab, wie wir uns hinten anstellen und ob wir vorne spielen wie in Hartberg oder doch so wie gegen die Austria. Vermute aber, dass WSG keine Punkte mit nach Hause nehmen wird. Sehe die größte Gefahr um Verlustpunkte einzufahren in der Südstadt. Aber daran denke ich wenn es so weit ist.“

Gunner: „So schwach wir heuer insgesamt in der EL waren, so stabil waren wir nach den jeweiligen Europacuppartien. Ich rechne eigentlich mit einem recht ungefährdeten Sieg.“

tigro161: „Fountas sollte von Beginn an spielen. Der braucht Spielpraxis um wieder der Alte zu werden.“

Dannyo: „Möchte Taxi gerne in der Startelf sehen und das möglichst aufgezuckert, mannschaftsdienlich und nicht nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Gerade gegen deren Spielaufbau wäre es wichtig, aggressiv anlaufende Spieler zu haben. Arase und Knasmüllner dürfen ruhig mal pausieren, eventuell wär’s auch mal wieder eine Partie für Demir von Beginn an. Auch Ibrahimoglu war brav und hat sich aufgedrängt, sollte außerdem frisch genug sein.“

Flo14: „Wir brauchen wieder mal Rotation in Hinblick auf die Mittwoch-Partie in Salzburg. Bitte den Dauerläufern Kara und Ullmann eine Pause geben. Genauso würde ich Grahovac, Arase und Stojkovic schonen.“

ImmerWiederRapidWien: „Schuster und Ibrahimoglu haben mir letzte Woche nach Ihren Einwechslungen gegen Hartberg bzw. Molde gut gefallen, würde also gerne zumindest einen davon morgen in der Startelf sehen, tendiere da eher zu Ibrahimoglu (dann neben Grahovac). Hinten darf Greiml mal wieder ran, würde am ehesten Barac eine Pause geben. Schick oder Arase am Flügel, je nachdem wer fitter ist. Vorne Taxi und Koya. Für die Zehnerposition hätten wir mit Demir, Knasmüllner, oder Ritzmaier drei verschiedene Optionen, würde hier zu Demir tendieren, weil er die Schnittstellenpässe von den dreien am besten drauf hat und das mit den zwei schnellen Spitzen so notwendig wäre.“

AC58: „Ganz grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass bei uns auch Rotation bestimmten Grundregeln folgt und nicht immer bunt gewürfelt je nach Lust und Laune und sogenannter Tagesform. Ein Prinzip wäre ja, dass man gegen Gegner aus dem unteren Playoff die sogenannten Zweier-Garnituren (aber max. 2 Spieler je Linie) auflaufen lässt – mit der Aufgabe, zunächst die Null zu halten und durch hohes Tempo den Gegner mürbe zu machen. Je nach Bedarf wird dann zur Pause oder nach 60 Minuten Personal aus der 1er-Garnitur nachgeschickt. So würden auch die Ersatzspieler regelmäßig zum Einsatz kommen und die Nachwuchs-Spieler würden sich untereinander auf ihren gewohnten Positionen einspielen können.“

