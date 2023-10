Rapid-Fans: „Liebe Bundesliga, der VAR sieht auch ohne Rauch nichts“

Die Rapid-Fans reagierten recht heftig auf die Geldstrafe und den (auf zwei Jahre) bedingten Punktabzug wegen der Verwendung von Pyrotechnik im Block West. Wir...

Die Rapid-Fans reagierten recht heftig auf die Geldstrafe und den (auf zwei Jahre) bedingten Punktabzug wegen der Verwendung von Pyrotechnik im Block West. Wir haben die Reaktionen im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

Boidi: „Warum ist es bei uns schon die zweite Eskalationsstufe und bei Sturm nicht? Aber die Strafe ist lächerlich, die Fanklubs achten da sehr auf die Sicherheit. Also gefährdet war da niemand im Block. Aber nachdem noch die Lions-Jubiläumschoreo ist und noch etwas, rechne ich mal mit fixen drei Punkten Abzug nächste Saison.“

Rapidler180: „Diese Liga ist ein Witz.“

GRENDEL: „Vielleicht sollte man die Rauchtöpfe halt lassen während das Spiel läuft. Die Unterbrechung nervt ohnehin. Natürlich möchte ich aber die schwindlige Witz-Liga nicht verteidigen.“

Grüner-Wiener: „Die Fans sind international gesehen das einzig Interessante an unserer Bundesliga. Sollen’s froh sein für solche Shows. Und wenn man dann einmal pro halbes Jahr zehn Minuten warten muss ist das halb so schlimm. Was soll der Scheiss eigentlich? Muss Rapid jetzt bei jeder Rauchbombe zittern, ob Punkte abgezogen werden und hoffen dass der Wind vorteilhaft weht?“

SandkastenRambo: „Wer opfert sich und geht bei RB in die Fankurve und zündet mal ein gscheites Feuerwerk ab. Vielleicht können wir so Meister werden…“

Crüehead: „Egal wie man es sieht oder zu Pyro steht, Fakt ist leider, dass die Strafen nun ausgesprochen wurden und sich auch die organisierte Fanszene entsprechend verhält. Ich persönlich stehe voll auf Pyroshows, wenn aber der Verein mit Punkteabzügen – gerechtfertigt oder nicht – zu Schaden kommt, muss dem Einhalt geboten werden, denn wie meinen wir alle ja immer: nichts und niemand ist größer als der Verein!“

TomTom90: „Bestätigt wieder, dass es unabhängig davon, ob es sportlich ein gutes Niveau ist, trotz allem eine Bananenliga ist und bleibt. Wir haben eh genug Vereine, die kaum Zuschauer haben und dann werden auch die Vereine bestraft, die über eine Fanszene verfügen und Leute ins Stadion bringen. Und wegen was? Weil der schwindlige VAR 10 Minuten nichts gesehen hat. Keine Sorge liebe Bundesliga, der sieht auch ohne Rauch nichts. Ähnlich lächerliche Strafe wie damals nach dem Heimspiel im Happel gegen Ried mit den Bengalen im Sektor. Niemand kommt zu Schaden, aber Punkte werden möglicherweise abgezogen. Aber was erwartet man von diesem Verein, wenn man sich deren Vorgehen gegen den LASK und jetzt die Austria ansieht. Mimimi böse Pyro, was für ein lächerlicher Haufen.“

MarvinTheRobot: „Tja, so wies aussieht, muss man halt die nächsten 24 Monate auf Konfettikanonen umsteigen.…“

Sandkastenrambo: „Willkommen in Österreich. Pyro-Vergehen werden härter bestraft als Lizenzthemen und Wettbewerbsbetrug.“

LiamG: [in Bezug auf den Einspruch durch den Klub] „Den Punktabzug werden’s uns nicht mehr verringern, denk ich. Vielleicht, dass man auf 12 oder 18 Monate reduziert und halt die Geldstrafe senkt.“

Schwemmlandla3: „Das ist ja völlig krank. Die Austria scheißt auf alles und jeden, zumindest aber auf die ganze Liga und das ist alles völlig egal. Dürfen lustig weiterspielen ohne jegliche Konsequenzen anstatt denen endlich die Lizenz zu verweigern. Dafür bekommt man wegen irgendeiner Pyro-Sache einen möglichen Punkteabzug aufgebrummt. Das kannst doch alles nicht mehr erfinden was hier abgeht. Aber gut, die Austria wird sich halt FIFA-seitig abschauen wie man mit Funktionären so umgeht… Da hinken wir scheinbar deutlich hinterher.“

Fox Mulder: „Da kann man SKY nur gratulieren. Mit ihrer Berichterstattung haben sie die Liga erfolgreich unter Druck gesetzt. Ein Punkt noch: Geldstrafen lasse ich mir einreden, Punkteabzüge jedoch nicht. Man kann von keinem Verein verlangen, dass er bei jedem Spiel sämtliche Fans und deren Handeln unter Kontrolle hat. Wie soll das gehen? Welche Wirkung soll diese Strafe für wen haben? Der Verein kann etwaige Vorfälle doch gar nicht verhindern, es sei denn, er lässt keine Fans mehr ins Stadion. Dieses Urteil ist kompletter Nonsens.“

Grüner-Wiener: „Die Bundesliga bestraft also genau die beiden Vereine, welche noch vernünftig geführt werden. LASK, RB, Austria bescheissen die Liga seit Jahren aber Sturm und Rapid bekommen wegen Pyro erhebliche Strafen.“

SandkastenRambo: „Da kannst gleich 3 Punkte abziehen. Glaubt doch keiner dass zwei Jahre nichts passiert. Vor allem kannst dir als Bundesliga alles auslegen wie es gerade passt. Was heute noch ok ist, kann morgen schon schwerwiegend sein. Einmal mehr: Eigene Vermarktung von Rapid und die sollen schauen wo sie bleiben.“

HannesRapid: „Haben die keine anderen Probleme? Sollen lieber schauen, dass der depperte VAR besser funktioniert oder wieder abgeschafft wird.“

Silva: „Die lange Unterbrechung gab es aber „nur“, weil der VAR zu wenig gesehen hat. Und das war auch „nur“ Folge von der Tatsache, dass der Rauch durch das Wetter nicht so schnell weggezogen ist. Ansonsten war die Menge vom Rauch jetzt nicht spektakulär viel. [..] Für mich ist das (alleine) halt kein „schwerwiegender“ Vorfall. Das sollte man sich für Vorfälle aufheben, bei denen tatsächlich die Gesundheit von Menschen gefährdet wurde oder sogar tatsächlich jemand verletzt wurde, und nicht weil halt ein paar Minuten ein bisserl Rauch nicht schnell weggezogen ist.“

