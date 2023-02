Rapid-Fans: „Oberes Playoff so gut wie fixiert“

Der SK Rapid gewann gegen nach dem Heimsieg gegen Altach auch das darauffolgende Bundesliga-Spiel gegen den WAC mit 2:1 und haben sich damit mit...

Der SK Rapid gewann gegen nach dem Heimsieg gegen Altach auch das darauffolgende Bundesliga-Spiel gegen den WAC mit 2:1 und haben sich damit mit einer sehr hohen Wahrscheinlich für das Meisterplayoff qualifiziert. Wir wollen uns nun ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Pivarnik: „Unterm Strich eine starke Vorstellung. Offensiv nicht perfekt, Chancenauswertung nicht gut, wenig Kreativität im Mittelfeld, aber starke Verteidigung, viel Ballbesitz, oft den Ball in den Strafraum bekommen und auch in den Zweikämpfen gut.“

Ernesto: „Ein Sieg, der auf jeden Fall verdient war und viel höher ausfallen hätte müssen. Wir hatten Chancen für fünf Tore. In der zweiten Halbzeit war es teilweise nicht mehr schön anzusehen, aber das einzig wichtige sind die drei Punkte, die wir geholt haben und damit haben wir die Chancen auf das obere Playoff schon sehr erhöht.“

Silva: „Oswald und Burgstaller hätten das Ende ruhiger gestalten können. Aber am Ende sind es drei wichtige Punkte. Jetzt darf nichts mehr schief gehen am Weg Richtung oberes Playoff.“

AntiPessimist: „Vor sechs Monaten hätten wir die Partie noch verloren. Gratulation an die Mannschaft mit solchen Personalproblemen, das über die Runden zu bringen. Halbzeit 1 war eine gute Partie. Halbzeit 2 war´s etwas weniger. Kasius operiert auf einem ganz anderen Level als der Rest. Seine Geschwindigkeit hat ein Dutzend Mal gefährliche Konter des WAC komplett entschärft. Ansonsten für mich Hedl, Zimmermann, Bajic und Querfeld die Säulen dieses Sieges.“

b3n0$: „Pflichtpunkte eingefahren. Zweiter Auswärtssieg in Serie beim WAC. Sehr geil!“

schleicha: „Wir haben unter Feldhofer in 40 Pflichtspielen ganze 3 Mal mehr als 2 Tore geschossen. Bei Barisic sind es in 10 Spielen schon fünf Mal. Das ist wie Tag und Nacht – und für mich alleine schon ein Hauptgrund warum es für mich massiv besser anzusehen ist. Und auch heute hätte man eigentlich drei Tore schießen „müssen“.

Zuckerhut: „Durchwachsene Leistung. Zweite Halbzeit ein Zittern mit fahrlässig vergebenen Chancen, immerhin gab es in der Schlussphase keine WAC-Torchance mehr.“

schimli: „Auch wenn wir nach dem Anschlusstreffer nichts mehr zuließen war es eine Zitterpartie. Den Sack müssen Oswald und Burgstaller einfach zu machen. Zweite Halbzeit war dann wieder zu wenig. Nachdem es aber ein Sieg in Wolfsberg war ist das wohl „Jammern auf hohem Niveau.“

Adversus: „Gewonnen, aber man hätte es sich wesentlich leichter machen können, wenn man die Chancen besser genutzt hätte.“

TomTom90: „Das obere Playoff sollte jetzt fix sein, es geht aufwärts, denke, dass wir auch ein gutes oberes Playoff abliefern werden, auch Sturm ist nicht überragend in den letzten Runden, sollte der Trend anhalten, kann man dank der Punkteteilung hoffentlich noch hinschnuppern.“

Longitudinal: „Bravo, erste Hälfte top, zweite Hälfte viel Schatten; aber wichtige 3 Punkte. Vorne viel zu ungenau mit fußballerischen Defiziten. Mein Man of the match: Querfeld.“

rabbitmountain: „1. Halbzeit hui, die 2. pfui. Moormann und Knasi haben uns dann die nötige Stabilität gebracht, um das über die Zeit zu bringen. Wenn wir mal zwei gute Halbzeiten spielen, sind wir eine richtig starke Truppe. Aktuell sind mir das aber noch zu lange Aussetzer pro Partie, wo es auch durchaus kippen könnte.“

Wuifal: „Jeder, jeder einzelne im Verein hätte zwei Siege in Wolfsberg vor zwei, drei Wochen unterschreiben. Man sudert nach Siegen, irgendwie ein gutes Zeichen.“

The Wizzard: „Fand die zweite Halbzeit jetzt nicht so schlecht, wie manche sie darstellen. Der WAC hatte außer dem Anschlusstreffer keinen Schuss aufs Tor, wenn ich mich richtig erinnere und vorne gab es Chancen das hier früher zu entscheiden.“

LaDainian: „Letztendlich ein verdienter Sieg, auch wenn man sich in der zweiten Halbzeit wieder richtig deppert angestellt hat. Druck können wir offenbar – die beiden letzten Partien gewonnen, die Pflichtsiege sind eingefahren. Das obere Playoff sollte so gut wie fix sein, jetzt bis zu Punkteteilung sammeln was möglich ist. Hoch Rapid.“

