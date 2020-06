Rapid-Fans: „Schwung gegen den WAC mitnehmen“

Nach dem wichtigen Sieg gegen den LASK wartet heute auf den SK Rapid ein weiterer direkter Konkurrent um einen internationalen Startplatz. Die Hütteldorfer treffen...

Nach dem wichtigen Sieg gegen den LASK wartet heute auf den SK Rapid ein weiterer direkter Konkurrent um einen internationalen Startplatz. Die Hütteldorfer treffen heute auf den Wolfsberger AC der in der letzten Runde überraschend gegen Hartberg verlor. Rapid-Kapitän Stefan Schwab wird den Grün-Weißen heute nicht helfen könnte, da er aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrt ist. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Silva: „Das nächste Spiel, bei dem nur das Ergebnis zählen wird. Es wäre dennoch schön, wenn man eine etwas weniger destruktive Herangehensweise zeigt und mehr als zu einem Abschluss in 45 Minuten kommt. Aber man wird wohl auch in diesem Spiel wieder zuerst den Fokus auf die Defensive legen.“

Rapid-Gustl: „Ist – wie schon gegen den LASK – ein Sechspunktespiel, welches doch gewonnen werden sollte, da der Vorsprung dann bereits ein gewisses Polster wäre. Im Herbst war es so, dass sich der Heimvorteil oft als Bremsklotz erwies, was nun kein Thema sein dürfte. Im Prinzip kann die Mannschaft befreit aufspielen, aber bitte aus einer gesicherten Abwehr. Durch den Sieg vorgestern liegt der Druck derzeit eher beim LASK und WAC.“

Ipoua #24: „Ich denke wir nehmen jetzt den Schwung mit und gewinnen auch gegen den WAC, der zwar immer wieder tolle Szenen vorne zeigt aber dafür hinten nicht ganz so sattelfest ist und die Niederlage vom Mittwoch erstmal verdauen muss.“

Rapidler_1899: „Da wächst was zusammen bei uns. Jeder läuft für jeden, jeder freut sich für den anderen und man hat wirklich das Gefühl, dass da elf Freunde am Platz stehen. Egal in welcher Konstellation. Deswegen bin ich zuversichtlich gestimmt, dass wir gegen den WAC nicht als Verlierer vom Platz gehen.“

Boidi: „Rechne wieder mit einem 3-4-1-2 wie schon die letzten Spiele daher die Aufstellung. Ob vorne neben Taxi Arase, Kara oder Kitagawa stürmt ist mir prinzipiell egal. Arase würde eine Pause wohl mal nicht schaden. Sieg wäre natürlich Gold wert um den 2. Platz abzusichern, nachdem ich nicht mit einem Sieg des LASK bei RB Salzburg rechne, wären das schon sechs Punkte Vorsprung.“

LiamG: „Ein wichtiges Spiel für beide und ein X würde ich noch nehmen. Sollten wir gewinnen ist Platz 3 fix wage ich zu behaupten. Sechs Punkte würden wir gegen die Wolfsberger nicht mehr aus der Hand geben bei zwei ausstehenden Partien gegen die Bullen für sie.“

since-1899: „Wir müssen den Schwung mitnehmen und alles daransetzen, das Spiel zu gewinnen. Wenn der LASK erwartungsgemäß in Salzburg verliert, sieht das – vor dem Doppel gegen Hartberg – schon sehr gut aus. Dass es ein hartes Stück Arbeit wird, muss man nicht Spiel für Spiel betonen, so ist das nun einmal im Meisterplayoff. Ich wünsche ich mir eine ähnliche Performance wie beim letzten Heimspiel gegen den WAC, wo einzig und alleine die Chancenauswertung unser Manko war, ein strittiger Freistoß zum Ausgleich geführt hat und wir einen Elfmeter nicht bekommen haben. Das war aber eines unserer besten Saisonspiele.“

mazunte: „Schon wieder so ein richtungsweisendes Spiel, das natürlich gewonnen werden will. Könnte noch schwerer als gegen den LASK werden. Bin schon sehr auf die Aufstellung gespannt und würde gerne wieder eine offensivere Rapid sehen.“

gloggi99: „Am Sonntag wird man sehen wie wichtig Schwab für unsere Mannschaft ist. Das Spiel wird ähnlich kampfbetont wie in Pasching ablaufen nur muss Rapid in diesem Spiel das Heft in die Hand nehmen. Bin echt in neugierig ob es Didi mit Knasmüllner versucht?? Gegen den LASK war es jedenfalls sehr weise auf ihn zu verzichten.

TheMontsch: „Hinten wieder sicher stehen und den WAC müde machen dann hat man hinten raus vielleicht die Möglichkeit noch einmal Druck zu machen in den letzten 20-30 Minuten. Ein Liendl kann auch nicht alle 3 Tage durchspielen so wichtig er auch ist für den WAC.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor der Partie zwischen dem SK Rapid und dem WAC.

