Rapid-Fans: „Typischer Cup-Fight mit wenigen Highlights“

Der SK Rapid benötigte gestern 120 Minuten beim Cup-Spiel gegen die Admira, stieg aber schlussendlich aufgrund einer guten Schlussphase verdient in die nächste ÖFB-Cup-Runde...

Der SK Rapid benötigte gestern 120 Minuten beim Cup-Spiel gegen die Admira, stieg aber schlussendlich aufgrund einer guten Schlussphase verdient in die nächste ÖFB-Cup-Runde auf und revanchierte sich damit bei den Südstädtern für die Meisterschaftsniederlage. Insgesamt gab es trotzdem kaum eine Leistungssteigerung zu sehen. Was sagen die Rapid-Fans zum gestrigen Cup-Fight? Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört.

Ernesto: „Ende gut, alles gut. Es hat nur der Aufstieg gezählt. Nach den letzten Spielen war klar, dass wir keinen Leckerbissen zu erwarten hatten. Aber das Spiel wird uns weiterhelfen.“

Ipoua #24: „Typischer Cup-Fight mit wenigen Highlights. Einen fußballerischen Leckerbissen durfte man sich aber ohnehin nicht erwarten, heute ging es einfach nur um ein Erfolgserlebnis – egal wie. Hoffentlich gibt der Sieg ein wenig Selbstvertrauen, denn am Sonntag wartet gegen den SK Sturm eine schwierigere Aufgabe.“

Zuckerhut: „Erste Halbzeit war miserabel. Danach verdient weiter. Freude auf Sonntag kommt so keine auf.“

Hütteldorfer94: „Wichtiger Sieg, aus dem es dennoch die richtigen Schlüsse zu ziehen gilt.“

Wanky: „Ich will mal eine Lanze für Gartler brechen. Vielleicht ist er nicht die Nummer Eins für Rapid, aber in dieser Situation eine tolle Nummer zwei. Raunzt nicht und ist da, wenn er gebraucht wird. Souveräne und sichere Auftritte, wenn es einen Gewinner der letzten Spiele gibt, dann ihn.“

ppg: „So ärgerlich der Beginn war, ab dem 1:1 waren wir klar besser. Und mit dem längeren Atem. Also, Ende gut, alles gut!“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

schimli: „In Summe denke ich trotzdem ein verdienter Aufstieg, wir hatten mehr und die besseren Chancen. Aber es war ein unglaublicher Grottenkick. Es wird von Spiel zu Spiel schlimmer.“

schleicha: „Sehr wichtiger Sieg und verdienter Aufstieg. Die Chance lebt weiter und das muss der Anspruch im Cup sein. Spielerisch extrem schlecht gestartet. Mit Laufe des Spiels immer besser. Wieso unsere „Kicker“ immer zuschauen müssen während Kara völlig fertig ist wäre auch eine Frage für Journalisten.“

dortmund_borussia: „Die ersten 70 Minuten waren ordentlich schlecht. Die erste Halbzeit ganz besonders. Danach haben wir das Heft in die Hand genommen und ordentlich Dampf gemacht und sind schlussendlich verdient weitergekommen. Es passt leider dennoch zu viel überhaupt nicht.“

Adversus: „Wir haben das Spiel gewonnen, über das „Wie“ legen wir einen Stahlmantel und versenken diesen dann in der Donau.“

Da Oide Bimbo: „Wie haben wir gegen diese Admira vor zwei Wochen verlieren können? Egal, gratuliere der Mannschaft.“

Bojack: „Ohne VAR sind wir praktisch unschlagbar.“

TheReaper: „Finde Ballo hat sehr interessante Anlagen, auch wenn man natürlich merkt, dass er noch keine Erfahrung im Profi-Bereich hat. Aber wundert mich nicht, dass der so früh bei Chelsea gelandet ist.“

derfalke35: „Gratulation, bei einer Cuppartie zählt nur der Aufstieg und der war verdient, Grüll beim Elfer sehr cool.“

Dansch10: „Aufstieg passt und tut dem Umfeld richtig gut. Bis halt auf die, die fast schon auf eine Niederlage gewartet haben, damit man Didi vom Hof jagen kann. Spielerisch Luft nach oben, aber in der Südstadt haben sich schon bessere Rapid-Mannschaften schwergetan, wenn die Admira zu der Zeit nicht komplett im Eck war.“

AntiPessimist: „Ein beherzter Cupfight gegen eine wieder mal sehr mutige Admira. Ergebnis geht in Ordnung, unsere Leistung war aber erst gegen Ende ansehnlicher. Wahrscheinlich, weil die Admira körperlich Probleme bekommen hat. Ballos Debüt für mich sehr gelungen! Es hat heute noch nicht alles geglänzt, gerade wenn’s ums Passspiel und Genauigkeit geht, aber hawedere, der Kerl bringt athletisch alles mit was ich mir bei einem Topspieler in der Rapid Offensive erwarte. Sehr dynamisch, richtig schnell und hat keine Angst vor einem Zweikampf.“

flanders: „Der Titel kann heuer nur über uns gehen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Sieg des SK Rapid im Cup gegen die Admira.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!