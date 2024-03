Rapid-Fans vor Hartberg-Spiel: „Deutliche Leistungssteigerung abliefern“

Der SK Rapid trifft heute auf den TSV Hartberg und die Fans hoffen, dass ihre Mannschaft nach dem 0:0-Unentschieden gegen den LASK den ersten...

Der SK Rapid trifft heute auf den TSV Hartberg und die Fans hoffen, dass ihre Mannschaft nach dem 0:0-Unentschieden gegen den LASK den ersten Dreier in der Meistergruppe einfährt. Wir fassen für euch die Kommentare der Rapid-Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, zusammen.

Boidi: „Mittlerweile seit sieben Spielen ungeschlagen. Allerdings zu viele Unentschieden – auch aufgrund der Umstände. Dementsprechend muss gegen Hartberg ein Dreier her im Kampf um Platz 3…“

thomasSCR: „Die Vorfreude steigt – endlich wieder Rapid! Für mich persönlich sind die Länderspielpausen immer am schlimmsten. Zwei Wochen ohne Rapid auskommen ist hart. Wie auch immer, ich denke wir werden uns da locker mit 2:0 durchsetzen. Grüll und Grgic mit den Toren.“

Tobal12345: „Endlich bald wieder Rapid schauen! Hartberg ist immer grausig, aber ich habe dieses Mal ein gutes Gefühl.“

Woody: „Freue mich extrem auf das Spiel am Sonntag. Würde mich nicht überraschen, wenn wir im Vergleich zu den letzten Spielen doch eine deutliche Leistungssteigerung abliefern. Der Kader ist mittlerweile fast wieder vollständig. Unsere Baustelle im Sturm ist ohnedies unabhängig von der Sperre Burgis ein Dauerthema. Da ist unser Kader einfach zu schwach. Ansonsten aber gibts wieder unzählige Optionen. Janssen und Seydi hat es sicher gutgetan, dass sie aufgrund der Sperren Spielpraxis in der Mannschaft sammeln konnten. Hier gibts neben der klassischer Variante mit Grüll – Seidl – Lang nun definitiv auch realistische Alternativen. Und am meisten freut mich, dass dank der Länderspielpause endlich wieder etwas mehr Ruhe um den Verein eingekehrt ist. Das hat in der Vorbereitung definitiv nicht geschadet! Ich tippe auf ein spannendes Spiel, indem wir uns dann doch deutlich durchsetzen werden.“

FloRyan: „Ich erwarte am Sonntag einen harten Kampf auf spielerisch gutem Niveau. Mit Robert Klauß und Markus Schopp stehen zwei Trainer an der Seitenlinie, die ihr Handwerk verstehen und beherrschen.“

gw1100: „Ich hoffe wir haben die Pause nutzen können, Akkus frisch aufgeladen und die Scheiße der letzten Wochen aus dem Kopf bekommen und können jetzt befreit losspielen und wieder angreifen. Obwohl Hartberg immer ein schwieriges Pflaster für uns war, geh ich von einem Sieg aus. Auch wenn Grüll wieder fit ist, der hoffentlich brennen wird und eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität an den Tag legen wird und somit unersetzbar ist, hoffe ich, dass Jansson auch wieder ordentlich Einsatzzeit bekommen wird, der braucht einfach den Spielfluss. Glaube wir haben da einen echt leiwanden Kicker, den man über den Sommer hoffentlich verpflichten wird.“

orßit: „Jansson hat gegen Klagenfurt und vor allem gegen den LASK stark gespielt, würde den wieder starten lassen. Lang hingegen war zuletzt leider ein Totalausfall, den könnte man eventuell für Mayulu als Stürmer bringen!“

WienerGsindl: „Was mich positiv auf einen Sieg hoffen lässt? Es ist richtig ruhig gerade wieder um Rapid. Und das gefällt mir!“

Irgendeiner: „Warum soll Lang draußen bleiben? Der hat bisher recht ordentlich gespielt, getroffen und war jetzt beim Team. Der wird schon Selbstvertrauen haben und ist meines Wissens fit. Da sehe ich keinen Grund, Jansson spielen zu lassen. Der hat auch ordentlich gespielt, keine Frage, aber wenn Kasanwirjo wieder da ist und Lang vorne spielen kann, ist das auch ein anderes Spiel als nervös gegen den LASK. Wenn wir ständig rotieren, ohne Not zu haben, werden wir nicht weiterkommen. Jansson hat seine Chance genutzt und wird jetzt Druck auf die Einser-Panier machen. Er selbst hat ja auch den Druck aus der Zweier mit Seydi und Zivkovic. Man kann es auch übertreiben mit den Wechseln. Lang war nicht immer top, aber er hat sich bei weitem nichts zuschulden kommen lassen, das einen Bankplatz rechtfertigt.“

AC58: „Langs Problem sind häufig seine Mitspieler. Er stellt sich sehr oft frei am Flügel. Das Mittelfeld schaut aber immer zuerst auf Grüll – verständlich, aber nicht immer gerechtfertigt. Wird er einmal gesehen werden die Tiefenpässe viel zu oft abgefangen oder kommen zu kurz, sodass er den Lauf abbremsen muss. Der ist zehn Mal pro Spiel perfekt anspielbar, bekommt aber nur zwei oder drei Zuspiele davon in den Lauf. Abgefangen werden die Pässe, weil Seidl sehr zentral spielt. Links rückt Grgic häufig für Grüll nach. Sattlberger spielt etwas defensiver, das macht es für Lang auch schwieriger. Aber er ist erst kurz bei uns, das kann sich alles noch einspielen.“

MiTrov: „Grüll wird sich mit einem Tor von der Sperre zurückmelden.“

Tobal12345: „Denke gegen den LASK hat man gesehen, dass heuer echt ein 3. Platz möglich wäre. Wäre schade, den schon in Hartberg zu verspielen. Ist natürlich ein richtig grausiger Gegner, aber von der individuellen Klasse musst das gewinnen, Quoten sind bei über 40 % Siegeswahrscheinlichkeit. Hartberg hat wirklich ein großes Lob verdient, was die sportlich mit dem Budget rausholen, ist ein Wahnsinn.“

