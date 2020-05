Rapid-Fans: „Wir sind plötzlich im Titelrennen!“

Nach dem Grunddurchgang wurden in der österreichischen Bundesliga die Punkte geteilt und der Rückstand des SK Rapid auf den LASK beträgt aktuell noch immer...

Nach dem Grunddurchgang wurden in der österreichischen Bundesliga die Punkte geteilt und der Rückstand des SK Rapid auf den LASK beträgt aktuell noch immer ganze sieben Zähler. Nach dem schweren Verstoß der Linzer gegen die Trainings-Bestimmungen droht den Oberösterreichern nun unter anderem ein Punkteabzug. Je nachdem wie hoch dieser ausfällt wären die Hütteldorfer unter Umständen nun der erste Verfolger des neuen Tabellenführers aus Salzburg, der vier Zähler vor dem SK Rapid liegt. Mit einem überraschenden Auftaktsieg in Salzburg wären die beiden Teams sogar nur noch ein Punkt voneinander getrennt. Spielt der SK Rapid also unter Umständen plötzlich um den Meistertitel mit? Halten die Rapid-Fans einen Titel für möglich? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Gurgaon: „Wenn der LASK einen Punkteabzug bekommt, können wir wieder aus eigener Kraft Meister werden…“

scrinter: „LASK kriegt fix drei bis sechs Punkte abgezogen! Wir sind plötzlich im Titelrennen! Nach der ersten Partie kann das natürlich schon wieder vorbei sein.“

skyline: „Was mich im Moment extrem stört ist der fehlender sportlicher Angriffswille. Wir sind mitten im Titelkampf, vor allem mit dem Hintergrund, dass Linz noch bestraft wird. Ich höre aber von unseren Verantwortlichen eigentlich ständig nur ein Jammern: einmal ist es die wirtschaftliche Situation, dann erwähnt Didi jetzt schon die vielen Verletzungen, die wir haben werden und wenn keine Fans im Stadion sind haben wir eh keine Chance. Ich verspüre null Fokus auf die Sache, das rennt so nebenbei. Nach dem Motto: „aja kicken müssma ja auch noch aber is ja eh alles orsch.“ Meiner Meinung nach haben wir da eine reale Chance wenn wir fokussiert in einen Lauf kommen, aber das will ich spüren bei den Verantwortlichen und nicht ständig nur jammern wie schlecht alles ist!“

derfalke35: „Man stelle sich nur vor, dem LASK ziehen sie entsprechend viele Punkte ab und wir fahren gegen Red Bull Salzburg im ersten Spiel einen Auswärtssieg ein – dann kollabiert das Austrian Soccer Board.“

Jackson: „Ein Meistertitel heuer wäre für mich so gut wie wertlos aufgrund der Umstände, und auch nicht verdient, ebenfalls aufgrund der Umstände (Punkteteilung, LASK-Gate, …). Wir sind maximal das drittbeste Team heuer gewesen, und außerdem will ich nicht nach zehn Jahren warten genau dann den Titel feiern, wenn man ihn nicht feiern darf.“

Silva: „Prinzipiell schon richtig, dass die Umstände besser sein könnten für einen Titel und man wohl übers Jahr gesehen maximal die drittbeste Mannschaft war. Aber Punkteteilung ist nun mal seit der Reform Teil der Liga und den möglichen Punkteabzug für den LASK haben nicht wir zu verantworten. Gibt schönere Titel, aber am Ende fragt selten jemand, was verdient ist oder nicht. Aber man sollte sowieso kein Fell verteilen, bevor der Bär nicht erlegt ist. In Wahrheit kann schon nach der ersten Partie diese Überlegung ins Reich der Träume verschoben werden müssen. Einfach die letzten Spiele zu 100% durchziehen, man wird sehen, was rauskommt.“

Ernesto: „Um an den Titel für Rapid zu glauben reicht gesunder Optimismus nicht aus. Selbst ein Salzburg welches sich in einer Neufindungsphase befindet, ist für uns zu mächtig und wird den Titelgewinn kaum möglich machen. Der Realist in mir meint, dass wir gut beraten wären, die Erwartungen niedrig zu halten, denn die Aussichten sind nicht so rosig und wenn das eine oder andere Spiel verloren wird, gibt es wieder schlimmste Emotionszustände bei uns und die bringen uns auch nicht weiter.“

MarkoBB8: „Ein 7:0 in Wals-Siezenheim und die Meisterschaft ist schon fast in der Tasche.“

trifon1: „Wir müssen das sportlich regeln. Auf irgendwelche Punkteabzüge für die Konkurrenz zu spekulieren bringt nichts. Wir müssen die Punkte machen und das wird sowieso nicht passieren. Dazu sind wir nicht stabil und stark genug. Sportlich hätte es sich der LASK verdient, auch wenn diese Aktion ein Blödsinn war.“

derfalke35: „Ein Theater wäre auch wenn Lustenau den Cup gewinnt und wir zumindest Vizemeister werden – würde irgendwie zu der Saison passen. Dann spielt der dritte EL-Qualifikation, der Sieger vom unteren Playoff spielt zuerst gegen den Fünften und der Sieger davon gegen den Vierten. Barisic back, Vizemeister back.“

ton1z: „Man wurde halt in den letzten Jahren einfach viel zu oft enttäuscht. Immer wenn es drauf ankam hat man versagt, egal ob 2012, 2015 oder im Cup-Finale! In den letzten sieben Jahren konnte den Dosen nur sturm einen Titel abnehmen. Keine Ahnung wie man da noch vom Titel fantasieren kann!“

Drifter: „Ich bin Fan seit 1969, damals ein kleiner Bub, und hab seither mit vielen Enttäuschungen bei Rapid leben müssen, aber auch mit ein paar Wundern. Sie kommen vor, auch wenn das heißt, dass wir für Jahre oder Jahrzehnte unser Glück aufgebraucht haben.“

