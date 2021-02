Rapid muss mehrere Wochen auf Koya Kitagawa verzichten

Leider eine Verletztenmeldung aus Hütteldorf. Stürmer Koya Kitagawa laboriert an einem Muskelfaserriss in der Wade und wird für mehrere Wochen...

[ Presseinfo SK Rapid ]

Leider eine Verletztenmeldung aus Hütteldorf. Stürmer Koya Kitagawa laboriert an einem Muskelfaserriss in der Wade und wird für mehrere Wochen ausfallen. Der 24jährige Japaner kam in der laufenden Saison in 23 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei vier Treffer.

Der SK Rapid wünscht seiner Nummer 32 eine rasche und komplikationslose Genesung.

Alle bisherigen Rapid-Tore von Koya Kitagawa (Ergebnisse immer aus Rapid-Sicht):

1 – 1:1 vs RB Salzburg (ÖFB-Cup) am 25. September 2019 im Allianz Stadion (Endstand 1:2)

2 – 1:0 vs WAC (Meisterschaft) am 14. Juni 2020 im Allianz Stadion (2:1)

3 – 1:3 vs WAC (Meisterschaft) am 5. Juli 2020 in der Lavanttal-Arena (1:3)

4 – 4:1 vs Admira (Meisterschaft) am 11. September 2020 im Allianz Stadion (4:1)

5 – 2:0 vs WAC (Meisterschaft) am 25. Oktober 2020 in der Lavanttal-Arena (4:3)

6 – 2:0 vs SCR Altach (Meisterschaft) am 1. November 2020 im Allianz Stadion (3:1)

7 – 1:3 vs Arsenal FC (Europa League) am 3. Dezember 2020 im Emirates Stadium (1:4)