RB Salzburg hat bulgarischen Nachwuchsspieler im Visier

Laut dem bulgarischen Journalisten Metodi Shumanov, der für gewöhnlich über gute Informationen rund um die Spieler seines Heimatlandes verfügt, ist der österreichische Serienmeister RB Salzburg am Kapitän der bulgarischen U17-Nationalmannschaft interessiert.

Mihail Polendakov gilt als eines der größten bulgarischen Talente seiner Altersklasse. Der 16-Jährige ist ein Innenverteidiger und steht bei Septemvri Sofia unter Vertrag. Sein Verein spielt aktuell in der zweithöchsten Spielklasse Bulgariens und führt aktuell die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf Spartak Varna an. Man will den Wiederaufstieg in Angriff nehmen, nachdem man in der vergangenen Saison abstieg.

Der junge Innenverteidiger debütierte bereits in der vergangenen Saison im Alter von 15 Jahren in der höchsten Spielklasse für seinen Klub, wobei er in den drei Einsätzen nur 77 Minuten auf dem Platz stand. Auch heuer geht sich ein Stammplatz noch nicht aus und er stand lediglich fünf Mal im Matchkader und wurde nur beim letzten Spiel vor der Winterpause in den letzten acht Minuten eingewechselt.

Er ist Stammgast in Bulgariens U16 und U17 Nationalmannschaft, wobei er bei der U17 sogar Kapitän ist und in acht Einsätzen auch einen Treffer beisteuerte. Der junge Abwehrspieler soll laut Metodi Shumanov ein dreiwöchiges Training bei RB Salzburg absolvieren und mit der U18-Nachwuchsmannschaft nach Brasilien zu einem Turnier reisen.